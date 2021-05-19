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Новини Політика України
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СБУ (5559) Чаус (232)

СБУ вивчає відео Чауса, відкрито кримінальне провадження, - спікер Служби Дехтяренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ вивчає відео Чауса, відкрито кримінальне провадження, - спікер Служби Дехтяренко

У Службі безпеки України повідомили, що вивчення відеозапису з екссуддею Миколою Чаусом триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми відкрили кримінальне провадження, вивчаємо й аналізуємо всі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази", - розповів спікер Служби Артем Дехтяренко.

У відомстві запевняють, що оприлюднять висновки, коли роботу буде завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чаус опублікував чергове відеозвернення: Готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення у 2016 році". ВIДЕО

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

Читайте також: МЗС передало в Офіс генпрокурора ноту Молдови про створення робочої групи щодо викрадення екссудді Чауса, - ЗМІ

19 травня Чаус опублікував нове відео, в якому заявив, що готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення в 2016".

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Топ коментарі
+8
Чувствую этого Чавуса после этой истории еще в должности востановят и компенсацию заплатят, как не очень старой корабельной сосне Царевич СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 5255
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19.05.2021 15:24
+8
Тут нужно очень постараться чтобы в ходе расследования на себя не выйти…
Хорошо бы все на Семенченка повесить, но он гад уже сидит (((
В идеале конечно на Порошенка, но можно снова обосраться… нужно срочно искать добровольцев или волонтеров…
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19.05.2021 15:31
+7
Меня похищали два раза и оба раза я оказывался в безопасности, а чего добился ты?
СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 1754
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19.05.2021 15:32
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19.05.2021 15:23 Відповісти
БРЕХЛОСБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 2257
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19.05.2021 15:26 Відповісти
Чувствую этого Чавуса после этой истории еще в должности востановят и компенсацию заплатят, как не очень старой корабельной сосне Царевич СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 5255
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19.05.2021 15:24 Відповісти
Тут нужно очень постараться чтобы в ходе расследования на себя не выйти…
Хорошо бы все на Семенченка повесить, но он гад уже сидит (((
В идеале конечно на Порошенка, но можно снова обосраться… нужно срочно искать добровольцев или волонтеров…
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19.05.2021 15:31 Відповісти
Меня похищали два раза и оба раза я оказывался в безопасности, а чего добился ты?
СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 1754
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19.05.2021 15:32 Відповісти
Шукають порнуху. І буде наказ - знайдуть. Це вам СБУ, а не ХЗ Що.
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19.05.2021 15:38 Відповісти
За яких же ідіотів нас тримає це ЗеЄрмачне шобло? Критинізм влади зашкалює.
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19.05.2021 15:38 Відповісти
Не-а. Это кретинизм населения зашкаливает.
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20.05.2021 00:35 Відповісти
А плівки Мельниченка, Жванії та Онищенка..
Мовчу про Деркача...
Жму та обнімаю...
))
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19.05.2021 15:40 Відповісти
То що, вони їх вперше побачили?! А я думав, що це вони записували. СБУ вивчає відео Чауса, відкрито кримінальне провадження, - спікер Служби Дехтяренко - Цензор.НЕТ 6955
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19.05.2021 15:43 Відповісти
У зелёной видеозвезды появился не менее тошнотворный видеоконкурент - говорящее тело Чауса....
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19.05.2021 15:44 Відповісти
Вони пасують один до одного. Є шанс побачити чАуса в ОПі.
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19.05.2021 15:48 Відповісти
Изучают те же сотрудники которые записывали видео или для интриги привлекли других? Шоу маст гоу он! Электорат хлеба не получит но зрелищ будет достаточно, многие даже забудут что и у кого Петя украл!
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19.05.2021 15:51 Відповісти
изучаем и анализируем все материалы - звучит как анекдот "перечитывал пейджер, много думал"
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19.05.2021 15:51 Відповісти
на себя дело открыли?
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19.05.2021 16:46 Відповісти
"цирк поїхав, а клоуни залишились"
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19.05.2021 18:19 Відповісти
СБУ всегда находит всех, кого они похищают
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19.05.2021 18:20 Відповісти
ЗЕ-команда організувала відосикогейт розрахований на лох73
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19.05.2021 20:32 Відповісти
ИЗУЧАЙ, бакашка , неизучай - на выходе у вас срака с задуманным по Чаусу.
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19.05.2021 21:43 Відповісти
 
 