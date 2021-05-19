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Новости Политика Украины
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Замглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается

Работа над организацией встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается.

Об этом заместитель руководителя Офиса Прездиента Игорь Жовква заявил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В ответ на вопрос о предстоящей возможной двусторонней встрече президентов Украины и России Жовква сказал: "Вы слышали позицию президента (Украина), вы слышали позицию российской стороны по этому поводу. Работа продолжается".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.

В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.

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Топ комментарии
+6
мы видим каждый день Замглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается - Цензор.НЕТ 9978
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19.05.2021 15:47
+5
кловани не брешутьЗамглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается - Цензор.НЕТ 338
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19.05.2021 15:53
+4
Цю работу відчуває уся країна.
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19.05.2021 15:49
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мы видим каждый день Замглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается - Цензор.НЕТ 9978
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19.05.2021 15:47 Ответить
кловани не брешутьЗамглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается - Цензор.НЕТ 338
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19.05.2021 15:53 Ответить
Работа и трэш-разные вещи.
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19.05.2021 15:49 Ответить
Цю работу відчуває уся країна.
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19.05.2021 15:49 Ответить
зачем та встреча ? что именно не понятно ?
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19.05.2021 15:50 Ответить
Фуйлу потрібно, щоб Україна виконала його забаганки, що вже втілюється по- повній програмі і щоб позбавити Україну західної підтримки та ПДЧ з НАТО.
Саме тому дерьмак і запевняє ВАЗеленського, що він, як "велічайший лідер Європи", сам прагне особисто зустрітися з фуйлом.
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19.05.2021 16:20 Ответить
Глаза путина не дают Зеле спать спокойно - обязательно в них надо заглянуть, у капитулянтов такой обычай. Я бы посоветовал ему заглянуть в глаза родителей и детей расстрелянных русскими снайперами украинских солдат - там все ответы на все вопросы.
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19.05.2021 18:18 Ответить
Т.е. уже и Байден с Блинкеном прямым текстом сказали, что это нездоровая фигня, но ЗЕлюпа все равно хочет заглянуть в очку *****.

Ну не может ЗЕленый колаборант без этого.
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19.05.2021 15:55 Ответить
Работа кротов продолжается! Замглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается - Цензор.НЕТ 1842
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19.05.2021 15:59 Ответить
Порошенко надіслав лист Байдену із проханням зустрітися з Зеленським. Одночасно Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах.
П'ятий президент Петро Порошенко передав листа президенту США Джо Байдену, в якому попросив його зустрітися із Зеленським перед можливою зустріччю з Путіним. Про це "Главкому" стало відомо з дипломатичних джерел.
Порошенко передав листа Байдену через держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня в Києві.Лист складається з 10 пунктів. На початку листа зазначається, що в нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит президента України до Вашингтону необхідно влаштувати якомога швидше, враховуючи той факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.
За словами інформатора, який бачив копію листа, Петро Порошенко також згадав важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО. На його думку, це стане стримувальним фактором проти російської агресії і сильним стимулом для України.
Ще один з пунктів стосувався важливості посилення Сполученими Штатами військової допомоги, в тому числі шляхом узгоджених дій із союзниками України.
Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах і мінімізувати російські економічні важелі тиску на Україну.
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19.05.2021 16:03 Ответить
а зачем рвение то такое? Заступник голови ОПУ Жовква про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Робота триває - Цензор.НЕТ 3643 ..встреча один-на-один, пустое занятие, в глазах у визави ничего не изменилось, не для того все фюрер начинал, чтобы просто так уйти.. Заступник голови ОПУ Жовква про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Робота триває - Цензор.НЕТ 3643...задумка то была в заложники взять лоха тупого и мучить его, пока крым мир не признает, но облом случилси и обосрамшись мин херц оказалси, и сидит ото в бункере теперь, обтекает, думу думает, как от остатков говна этого, донбас еще населяющего и бабки нехилые сосущего из бюджета расеянскага, избавиться теперь..ну и пусть думает, чего суетиться то?...
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19.05.2021 16:08 Ответить
Кращще б вони в пеклі якомога скоріше зусрілись...
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19.05.2021 16:41 Ответить
подписать капитуляцию? или что там ермак и К приготовили?
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19.05.2021 16:48 Ответить
Работа по подготовке к встрече продолжается - это что, шмаркля подмывается усиленно, чтобы ввх не так было противно?
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19.05.2021 16:58 Ответить
Не зустріч Зеленського і Путіна, а здача України Зеленським Путіну.
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19.05.2021 17:34 Ответить
 
 