Замглавы ОПУ Жовква о возможной встрече Зеленского и Путина: Работа продолжается
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Работа над организацией встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается.
Об этом заместитель руководителя Офиса Прездиента Игорь Жовква заявил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В ответ на вопрос о предстоящей возможной двусторонней встрече президентов Украины и России Жовква сказал: "Вы слышали позицию президента (Украина), вы слышали позицию российской стороны по этому поводу. Работа продолжается".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
Зеленский поручил Ермаку подготовить встречу с Путиным. А позже заявил, что Ватикан - это идеальное место для диалога с Путиным.
В то же время в Кремле заявили, что возможная встреча Путина и Зеленского может касаться только двусторонних отношений.
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Саме тому дерьмак і запевняє ВАЗеленського, що він, як "велічайший лідер Європи", сам прагне особисто зустрітися з фуйлом.
Ну не может ЗЕленый колаборант без этого.
П'ятий президент Петро Порошенко передав листа президенту США Джо Байдену, в якому попросив його зустрітися із Зеленським перед можливою зустріччю з Путіним. Про це "Главкому" стало відомо з дипломатичних джерел.
Порошенко передав листа Байдену через держсекретаря США Ентоні Блінкена ще 6 травня в Києві.Лист складається з 10 пунктів. На початку листа зазначається, що в нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит президента України до Вашингтону необхідно влаштувати якомога швидше, враховуючи той факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.
За словами інформатора, який бачив копію листа, Петро Порошенко також згадав важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО. На його думку, це стане стримувальним фактором проти російської агресії і сильним стимулом для України.
Ще один з пунктів стосувався важливості посилення Сполученими Штатами військової допомоги, в тому числі шляхом узгоджених дій із союзниками України.
Також Порошенко попросив, щоб США допомогли українській владі позбутися російських агентів впливу на державних посадах і мінімізувати російські економічні важелі тиску на Україну.