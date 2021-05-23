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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран (1557) Канада (1889) МАУ (327)

Иран не признает решение суда Канады относительно крушения самолета МАУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Иран не признает решение суда Канады относительно крушения самолета МАУ

Иран отказывается признавать решение высшего суда Канады, который назвал сбивание самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном в 2020 году "актом терроризма".

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

В иранском МИД отметили, у канадского суда нет юрисдикции принимать решение о возмещений жертвам авиакатастрофы, так как она произошла за границами Канады. Также, по его словам, решение суда "не базируется на показаниях очевидцев".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада предоставит статус постоянных жителей родственникам жертв катастрофы МАУ в Иране

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

Также читайте: Главу МИД Ирана Зарифа вызвали для дачи объяснений из-за утечки секретной аудиозаписи о причинах катастрофы самолета МАУ

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
косовороткин вообще про двигатель лохам лапшу вешал
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22.05.2021 20:45
+2
Кацапы его сбили, также как и MH-17 и с той же целью, но тогда было меньше данных и свидетелей.
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23.05.2021 09:14
+1
Навіщо мати діп відношення з державою яка не признае міждународних правил.
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22.05.2021 23:24
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Іран не визнає рішення суду Канади щодо катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзаде - Цензор.НЕТ 8483
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22.05.2021 20:19 Ответить
Эту катку никто не выиграет.
Иран -- Канада... ...крушение украинского самолёта...

Американские Индейцы, против Австралийских Аборигенов -- ...крушение Боинга Южно Корейских авиалиний. ?
Да и вообще -- параша израильский рейс завалила в Украине ... -- и, хоть бы ей с гуся вода... -- со всеми израильскими Мосадами, АМАНами и Шабаками впридачу...
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22.05.2021 20:27 Ответить
Bandera Rosa Российский самолет из Израиля, сбили украинцы, в ходе учений. Не надо переворачивать.
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23.05.2021 03:10 Ответить
Кацапы его сбили, также как и MH-17 и с той же целью, но тогда было меньше данных и свидетелей.
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23.05.2021 09:14 Ответить
Бред
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23.05.2021 11:45 Ответить
А чего они тебя не ликвидируют? Ты же много знаешь? Ценный свидетель)))
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23.05.2021 20:39 Ответить
черти...
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22.05.2021 20:33 Ответить
Іран не визнає рішення суду Канади щодо катастрофи літака МАУ, - прессекретар МЗС Хатібзаде - Цензор.НЕТ 8675
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22.05.2021 20:34 Ответить
косовороткин вообще про двигатель лохам лапшу вешал
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22.05.2021 20:45 Ответить
Если вместо мозгов - религия, а вместо армии - вооруженные фанатики, добром это не заканчивается...
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22.05.2021 21:09 Ответить
Навіщо мати діп відношення з державою яка не признае міждународних правил.
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22.05.2021 23:24 Ответить
Рашистський суд теж не погоджується що Безлєр терорист
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23.05.2021 00:40 Ответить
Хатабзда скассала, шо рышытильна протиф.
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23.05.2021 01:14 Ответить
Канадское правосудие не чета Нидерландскому, прошло меньше года, а уже есть первое решение. С момента сбития MH-17 прошло более 6 лет, а голландцы всё сопли жуют и не могут осудить даже четырёх шестёрок Москвы, не говоря уже о том, чтобы признать Путина убийцей
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23.05.2021 01:27 Ответить
dmitrij suur Небо над Израилем, сейчас, закрыто. Почему?
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23.05.2021 03:14 Ответить
Мне очень жаль, что мы тогда не закрыли небо, всему виной жадность чиновников. Но это никак не оправдывает террористов. Мадрид 2004 год, произошли теракты на железной дороге, можно сказать, почему тогда не закрыли железнодорожное сообщение
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23.05.2021 21:15 Ответить
Решения нет. А может там все не так просто? Малайзия отказалась признавать результаты расследования. Почему?
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24.05.2021 01:17 Ответить
А у кого Малайзия закупает оружие, с кем торгует В 2019 году товарооборот России с Малайзией составил $2904,9 млн увеличившись на 7,07% Премьер-министр Малайзии антизападный политик, Запад говорит одно, значит, он будет говорить обратное, тем более народа в Малайзии много и ценность их жизни не так важна им самим

Или вам больше нравится теория заговора запада против рассеюшки и только малазийцы противостоят мировому заговору рептилоидов
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24.05.2021 07:42 Ответить
Такое преступное решение тоталитарного Ирана вполне ожидаемое . И как ближайший союзник фашистского кремля он взял на вооружения отговорки кремля . Который ведёт свои оккупационные войны захватывая суверенные территории других стран и масово убивает их граждан . Но постоянно подло твердит: "настамнет , моя невиноватая..... Но паРаша и Иран.... по любому будут обязательно отвечать за все свои кровавые преступления против человечества.
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23.05.2021 05:35 Ответить
Класс. Они его сбили и говорят что не они.
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23.05.2021 13:55 Ответить
Визнає вирок підсудний чи ні, суду яка різниця?
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23.05.2021 15:21 Ответить
Зато от трамповских люлей отпетляли
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24.05.2021 12:41 Ответить
 
 