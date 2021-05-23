Иран не признает решение суда Канады относительно крушения самолета МАУ

Иран отказывается признавать решение высшего суда Канады, который назвал сбивание самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном в 2020 году "актом терроризма".

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

В иранском МИД отметили, у канадского суда нет юрисдикции принимать решение о возмещений жертвам авиакатастрофы, так как она произошла за границами Канады. Также, по его словам, решение суда "не базируется на показаниях очевидцев".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

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В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".