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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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В ЕС призвали незамедлительно освободить Протасевича и провести международное расследование инцидента с принудительной посадкой самолета в Минске

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В ЕС призвали незамедлительно освободить Протасевича и провести международное расследование инцидента с принудительной посадкой самолета в Минске

В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) назвали неприемлемым шагом принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, который следовал рейсом Афины-Вильнюс.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ЕВС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Белорусские власти 23 мая вынудили гражданский самолет совершить экстренную посадку в Минске. Самолет, владельцем которого является компания из ЕС, который совершал полет между двумя столицами государств ЕС с сотней пассажиров на борту, был принудительно посажен белорусским военным самолетом - это неприемлемый шаг", - сказано в заявлении.

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"Одному из пассажиров - Роману Протасевичу - независимому журналисту из Беларуси представители белорусских властей не позволили сесть в самолет в минском аэропорту для того, чтобы вылететь в аэропорт назначения. Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции", - отмечается в документе.

ЕВС призвала "незамедлительно освободить Протасевича".

"Этим принудительным деянием белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и членов экипажа. Необходимо провести международное расследование этого инцидента для того, чтобы выяснить недочеты в международных авиационных правилах", - заявляют в ЕВС.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+6
Міжнародні авіакомпанії уникатимуть повітряного простору Білорусі, не чекаючи на офіційні заборони.
Про це повідомило видання EuroRadio.
Як мінімум два рейси авіакомпанії AirBaltic облітають повітряний простір Білорусі. Це рейси Рига - Одеса й Рига - Тбілісі.
Над Білоруссю можуть заборонити всі польоти. Цього вимагають 8 країн
Таке рішення ухвалили через примусову посадку пасажирського літака Ryanair у Мінському аеропорту під конвоєм воєнного винищувача. Усе це зробили заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Глави багатьох країн повідомили, що виступають "за" закриття повітряного простору Білорусі для міжнародних авіарейсів.
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24.05.2021 10:29
+2
на призывы ЕС уже давно никто не реагирует ни в Беларуси ни в россии...с таким же успехом можно призывать ишака хаджи Насреддина)))
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24.05.2021 10:37
+2
Помнится при инаугурации, преЗедентская корочка волшебным образом вылетела от зебила и упала. Вручал человек в форме . Таки может это Б-гь подал знак (для защитников Украины)!? 🙄🙄🙄
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24.05.2021 10:39
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Міжнародні авіакомпанії уникатимуть повітряного простору Білорусі, не чекаючи на офіційні заборони.
Про це повідомило видання EuroRadio.
Як мінімум два рейси авіакомпанії AirBaltic облітають повітряний простір Білорусі. Це рейси Рига - Одеса й Рига - Тбілісі.
Над Білоруссю можуть заборонити всі польоти. Цього вимагають 8 країн
Таке рішення ухвалили через примусову посадку пасажирського літака Ryanair у Мінському аеропорту під конвоєм воєнного винищувача. Усе це зробили заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Глави багатьох країн повідомили, що виступають "за" закриття повітряного простору Білорусі для міжнародних авіарейсів.
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24.05.2021 10:29 Ответить
В ЕС призвали незамедлительно освободить Протасевича и провести международное расследование инцидента с принудительной посадкой самолета в Минске - Цензор.НЕТ 7846
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24.05.2021 10:29 Ответить
От то лука ща бросится вех освобождать...
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24.05.2021 10:29 Ответить
...щас, лишеключі найде від камер.
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24.05.2021 10:33 Ответить
Глибочайшу озабоченость потрібно таракану впарити.
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24.05.2021 10:31 Ответить
а если нет? то какой глубины будет обеспокоенность?
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24.05.2021 10:32 Ответить
...сама, сама, сама глибока
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24.05.2021 10:34 Ответить
а если да - то как долго ты тут будешь извиняться или просто заморозишь ник до следующего тролячьего вброса?
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24.05.2021 10:39 Ответить
на призывы ЕС уже давно никто не реагирует ни в Беларуси ни в россии...с таким же успехом можно призывать ишака хаджи Насреддина)))
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24.05.2021 10:37 Ответить
народ все надеется на какой-то свифт, эмбарго - даже не догадывается ,что пацаны с двух сторон при делах делают бабки, а демшизу держут за болванчика в польском преферансе
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24.05.2021 10:54 Ответить
4 kotoryje nepoleteli do VIlniusa byli KGB st,takze mojio mnenije ego devuska rabotala po FSB poskolku ona rosijanka.Ona mogla i ugovorit poletet Greciju.
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24.05.2021 10:37 Ответить
не, ну на девушку ты зря гонишь. Это просто клевета и поклеп, ему и так в тюрьме несладко - зачем ты еще лишаешь его самого близкого человека? ты сам фсбшник что ли? чисто кагебешные приколы - сказать что кругом все предатели потому надо сдаваться.
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24.05.2021 10:41 Ответить
Mozet i ne tak pro devusku eto mozet tolko bit.Pomnite Griba toze takim obrazam vytianuli.
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24.05.2021 10:44 Ответить
Гриб эту девушку знал без году неделя, по Интернету. А Протасевич с этой девушкой жил несколько лет и так доверял, что перед посадкой передал ей свой телефон и ноут.

В самолете за ними следили,момент передачи увидели и потому видимо и девушку арестовали - чтоб забрать ноут и телефон.. там же контакты с другими оппозиционерами...

На белорусском сайте каком-то оппозиционном такие детали уже всплыли.
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24.05.2021 11:00 Ответить
Ещё остались мамонты пишущие транслитом?
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24.05.2021 10:41 Ответить
причем тут лукашенко .хер на него ..Вот интересно почитать обьяснительную записку пилотов самолета .когда оставалось чуток до Вильнюса они развернули самолет хер знает куда .не могли нах послать пилота Миг и картофельных диспетчеров ..Но и сама операция по захвату блогера который вещал о событиях просто неукладывается в голове ..
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24.05.2021 10:39 Ответить
трудно послать пилота МИГа с полным боезапасом. У них на борту больше 100 человек. Это ИХ ответственность.
Они и так сделали что могли -дотянули почти до границы.
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24.05.2021 10:42 Ответить
Posaziri potverdili sto vydeli MIG,im nicego ne objasniali
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24.05.2021 10:47 Ответить
а по правилам и инструкциям международных полетов разве так можно ? Я так понял не пилоты сообщили о бомбе а белорусы ..И бомбу не нашли а нашли блогера Нексты ...И пиши пропало хер кого им выдадут ..просто это тот случай когда Зло победило и никто ничего не делает что б востановить справедливость
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24.05.2021 10:51 Ответить
про "никто ничего не делает что б востановить справедливость" - не повторяй кремлевские методички. Если ты сам не пригожинская шестерка.

Все международные издания только этой темой и заняты, все делают в этой ситуации что возможно. Одними возмущениями без действий тут не обойтись - самолет был ИРЛАНДСКИЙ и летел из одной страны-члена НАТО в другую.
Так что УЖЕ самолеты облетают Беларусь. Не дожидаясь распоряжений ИКАО. Дальше будет больше, и не только по линии ИКАО.
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24.05.2021 11:03 Ответить
Таки да, пилоты только о том и думали(знали) как бы им скорее проскочить воздушное пространство "враждебной" спасти блоггера.)).. А вообще..мне как человеку аполитичному нисколько не жаль этого блоггера потому как он сам тупой лох и жлоб..Ну вот знал же он, что за его деятельность ему грозит в Беларуси, но тем не менее купил билет на рейс, который "быстрее и подешевле", не подумал и не просчитал свой маршрут...
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24.05.2021 16:01 Ответить
Помнится при инаугурации, преЗедентская корочка волшебным образом вылетела от зебила и упала. Вручал человек в форме . Таки может это Б-гь подал знак (для защитников Украины)!? 🙄🙄🙄
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24.05.2021 10:39 Ответить
Обойдется ,как всегда , озабоченностью. Нельзя 90-летнего старика-импотента заставить резвится в компании девиц. Запад сейчас - это озабоченный старичок, который сдуру еще и пригрел сироток в своем дворце из Африки и Азии. Вот сиротки старичка и покончат ,когда он уснет, прежде чем сами бросятся перерезать друг-дружке горло за дедушкино наследство.
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24.05.2021 10:50 Ответить
БССР, як і РСФСР давно пора ізолювати від всього світу "Великою Китайською Стіною" та "Залізним Куполом" (типу Ізраїльского). Всі фінансові активи цих держав-терористів і їх чиновників заблокувати на невизначений час (аж поки не повиздихають). А, головне, повністю ізолювати Лук-Чен-Ина та його хозяїна - Хуʼло кремлівське від всього демократичного світу, як прокажених, включаючи і телефонний звʼязок. Але, на жаль, все буде як завжди..
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24.05.2021 10:53 Ответить
Висновок один: як Бело-Пидо-Раіссію, так і їх царьків треба облітати, обʼїжджати, обходити якмога далі. Транзит до цих територій може бути тільки у вигляди крилатих, тактичних та балістичних ракет (всіх радіусів дії).
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24.05.2021 11:02 Ответить
задрали эти призывалы, тут в лоб нужно бить, и яйца в двери, кого вы призываете???
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24.05.2021 10:54 Ответить
ага! и принудительную посадку самолёта президента боливии в вене тож расследуйте.
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24.05.2021 10:58 Ответить
Не ну "Европейская внешнеполитическая служба" - просто звери! Нельзя же так жестко! Так и до "выражения глубокой озабоченности" недалеко.
Интересна реакция Лукашенко: он просто поржал или вообще не заметил этого "грозного заявления"?
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24.05.2021 11:04 Ответить
Типова психологія випускника КГБ-ФСБ-СССР. А тепер по порядку.
Цивільний літак іншої держави, у якому знаходився якийсь блогер, можна просто так завернути над територією БССР за допомогою військового літака, та примусово посадити в Мінську? А як же свобода слова? Може ще порівняти цю ситуацію з "вагнер"-цями, де фігурують "просмалені" бандюки, найманці вбивці (на жаль агентура московська в Україні при владі перешкодила)? А як щодо міжнародних правил використання повітряного простору? Лук-Чен-Ин, як і кремлівське Хуʼло, абсолютно очевидно - міжнародні злочинці, терористи і мають бути ізольовані від всього світу, або знищені (це було б найкраще).
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24.05.2021 11:43 Ответить
У ЄС закликали негайно звільнити Протасевича і провести міжнародне розслідування інциденту з примусовою посадкою літака в Мінську - Цензор.НЕТ 7158
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24.05.2021 11:15 Ответить
Два дебила - это сила !
Киву в придачу.
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24.05.2021 13:43 Ответить
 
 