В ЕС призвали незамедлительно освободить Протасевича и провести международное расследование инцидента с принудительной посадкой самолета в Минске
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В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) назвали неприемлемым шагом принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, который следовал рейсом Афины-Вильнюс.
Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ЕВС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Белорусские власти 23 мая вынудили гражданский самолет совершить экстренную посадку в Минске. Самолет, владельцем которого является компания из ЕС, который совершал полет между двумя столицами государств ЕС с сотней пассажиров на борту, был принудительно посажен белорусским военным самолетом - это неприемлемый шаг", - сказано в заявлении.
"Одному из пассажиров - Роману Протасевичу - независимому журналисту из Беларуси представители белорусских властей не позволили сесть в самолет в минском аэропорту для того, чтобы вылететь в аэропорт назначения. Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции", - отмечается в документе.
ЕВС призвала "незамедлительно освободить Протасевича".
"Этим принудительным деянием белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и членов экипажа. Необходимо провести международное расследование этого инцидента для того, чтобы выяснить недочеты в международных авиационных правилах", - заявляют в ЕВС.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Про це повідомило видання EuroRadio.
Як мінімум два рейси авіакомпанії AirBaltic облітають повітряний простір Білорусі. Це рейси Рига - Одеса й Рига - Тбілісі.
Над Білоруссю можуть заборонити всі польоти. Цього вимагають 8 країн
Таке рішення ухвалили через примусову посадку пасажирського літака Ryanair у Мінському аеропорту під конвоєм воєнного винищувача. Усе це зробили заради затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Глави багатьох країн повідомили, що виступають "за" закриття повітряного простору Білорусі для міжнародних авіарейсів.
В самолете за ними следили,момент передачи увидели и потому видимо и девушку арестовали - чтоб забрать ноут и телефон.. там же контакты с другими оппозиционерами...
На белорусском сайте каком-то оппозиционном такие детали уже всплыли.
Они и так сделали что могли -дотянули почти до границы.
Все международные издания только этой темой и заняты, все делают в этой ситуации что возможно. Одними возмущениями без действий тут не обойтись - самолет был ИРЛАНДСКИЙ и летел из одной страны-члена НАТО в другую.
Так что УЖЕ самолеты облетают Беларусь. Не дожидаясь распоряжений ИКАО. Дальше будет больше, и не только по линии ИКАО.
Интересна реакция Лукашенко: он просто поржал или вообще не заметил этого "грозного заявления"?
Цивільний літак іншої держави, у якому знаходився якийсь блогер, можна просто так завернути над територією БССР за допомогою військового літака, та примусово посадити в Мінську? А як же свобода слова? Може ще порівняти цю ситуацію з "вагнер"-цями, де фігурують "просмалені" бандюки, найманці вбивці (на жаль агентура московська в Україні при владі перешкодила)? А як щодо міжнародних правил використання повітряного простору? Лук-Чен-Ин, як і кремлівське Хуʼло, абсолютно очевидно - міжнародні злочинці, терористи і мають бути ізольовані від всього світу, або знищені (це було б найкраще).
Киву в придачу.