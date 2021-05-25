Авантюра с Ryanair могла привести к авиакатастрофе, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение о прекращении авиасообщения с Беларусью обусловлено интересами национальной безопасности.
Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусская власть в своих попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа. Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко", - отметил секретарь СНБО.
По словам Данилова, Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости.
"Законность, которая постоянно попирается, - это приговор разнообразным "вождям" авторитарного типа, даже если этот приговор и отсрочен во времени. Авантюристические решения, принимаемые в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводят к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 (2014), сбиванием украинского Boeing 737 под Тегераном (2020) и др. Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, - поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил, - решение, которое могло привести к авиационной катастрофе", - подчеркнул секретарь СНБО.
Он добавил, что в ситуации войны, в которой находится наша страна, решение руководства государства обусловлены интересами национальной безопасности, поэтому президент Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрете пролета воздушным судам с украинской регистрацией в и через территорию Республики Беларусь.
Ранее сообщалось, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Пожалуйста, подождите...
Ніхто нічого не знає...
це він про той народ, де одна його частина мутусить та гвалтує дубинками іншу, ту, яка першій у відповідь дарує квіти, а третя частина тихо сидить по кухням і спостерігає за а\першими двома.. і всі три хором, - головне, щоб не так як в Україні..