Авантюра с Ryanair могла привести к авиакатастрофе, - Данилов

Решение о прекращении авиасообщения с Беларусью обусловлено интересами национальной безопасности.

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусская власть в своих попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа. Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко", - отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости.

"Законность, которая постоянно попирается, - это приговор разнообразным "вождям" авторитарного типа, даже если этот приговор и отсрочен во времени. Авантюристические решения, принимаемые в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводят к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 (2014), сбиванием украинского Boeing 737 под Тегераном (2020) и др. Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, - поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил, - решение, которое могло привести к авиационной катастрофе", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что в ситуации войны, в которой находится наша страна, решение руководства государства обусловлены интересами национальной безопасности, поэтому президент Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрете пролета воздушным судам с украинской регистрацией в и через территорию Республики Беларусь.

Также читайте: Основатель телеграм-канала Nexta Путило рассказал об угрозах после задержания Протасевича: "Вас, может, в Беларусь не будут отвозить, а сразу на месте прикончат"

Ранее сообщалось, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Были угрозы, слежка, прослушка", - мать Протасевича рассказала о давлении со стороны режима Лукашенко из-за деятельности сына