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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Авантюра с Ryanair могла привести к авиакатастрофе, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Авантюра с Ryanair могла привести к авиакатастрофе, - Данилов

Решение о прекращении авиасообщения с Беларусью обусловлено интересами национальной безопасности.

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусская власть в своих попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа. Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко", - отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости.

"Законность, которая постоянно попирается, - это приговор разнообразным "вождям" авторитарного типа, даже если этот приговор и отсрочен во времени. Авантюристические решения, принимаемые в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводят к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН-17 (2014), сбиванием украинского Boeing 737 под Тегераном (2020) и др. Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, - поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил, - решение, которое могло привести к авиационной катастрофе", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что в ситуации войны, в которой находится наша страна, решение руководства государства обусловлены интересами национальной безопасности, поэтому президент Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрете пролета воздушным судам с украинской регистрацией в и через территорию Республики Беларусь.

Также читайте: Основатель телеграм-канала Nexta Путило рассказал об угрозах после задержания Протасевича: "Вас, может, в Беларусь не будут отвозить, а сразу на месте прикончат"

Ранее сообщалось, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Про чеченців-добровольців в списках РНБО так і мовчить "патріот" Данілов.
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25.05.2021 11:17 Ответить
а д'Єрмак ці санкції не скасує?
Ніхто нічого не знає...
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25.05.2021 11:18 Ответить
Дебил, красная линия - она только одна, и она уже давно пересечена.
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25.05.2021 11:22 Ответить
+ 100. Про "Красную линию" однозначно
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25.05.2021 11:28 Ответить
"Красная линия" это не дно, которое можно пробивать снова и снова. Красную линию или пересекают или нет. И один раз. Иначе это не линия, а просто полоса
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25.05.2021 11:27 Ответить
Это говорит секретарь той самой СНБО который закрывает в Украине телеканалы.
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25.05.2021 11:31 Ответить
Надо было пелотам литака взять водителей исстребителя на понт. интересно шмальнули бы или нет?
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25.05.2021 11:56 Ответить
Саме це було підставою не зливу, а скасування операції "найкращій вагнеровець - мертвий", альо луганцк?
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25.05.2021 12:29 Ответить
"и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов"

це він про той народ, де одна його частина мутусить та гвалтує дубинками іншу, ту, яка першій у відповідь дарує квіти, а третя частина тихо сидить по кухням і спостерігає за а\першими двома.. і всі три хором, - головне, щоб не так як в Україні..
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25.05.2021 13:56 Ответить
всё верно заявил.
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25.05.2021 22:05 Ответить
 
 