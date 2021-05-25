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Авантюра з Ryanair могла привести до авіакатастрофи, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Авантюра з Ryanair могла привести до авіакатастрофи, - Данілов

Рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю зумовлено інтересами національної безпеки.

Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську – це відвертий виклик усьому демократичному світові, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами. Білоруська влада у своїх намаганнях придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", і такі дії не можуть залишитися без відповіді. Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко", - зазначив секретар РНБО.

За словами Данілова, Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації в сусідній країні і солідаризується з білоруським народом у його намаганні добитися справедливих виборів і справжньої державної незалежності.

"Законність, яка постійно попирається, - це вирок різноманітним "вождям" авторитарного типу, навіть якщо цей вирок і відтермінований у часі. Авантюристичні рішення, які приймаються в умовах одноосібної диктатури, як показує авіаційна історія, призводить до масових людських жертв, як це було у ситуації з катастрофою рейсу МН-17 (2014 р.), збиттям українського Boeing 737 під Тегераном (2020 р.) тощо. Саме в цьому ряду дій, які сповна можна назвати проявом державного тероризму, - підняття у повітря для супроводження посадки рейсу Ryanair у Мінську бойового літака МіГ-29 білоруських збройних сил, - рішення, яке могло призвести до авіаційної катастрофи", - наголосив секретар РНБО.

Він додав, що в ситуації війни, в якій перебуває наша країна, рішення керівництва держави обумовлені інтересами національної безпеки, тому президент Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією до та через територію Республіки Білорусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засновник телеграм-каналу Nexta Путило розповів про погрози після затримання Протасевича: "Вас, може, в Білорусь не відвозитимуть, а відразу на місці прикінчать"

Раніше повідомлялося, що Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Були погрози, стеження, прослуховування", - мати Протасевича розповіла про тиск з боку режиму Лукашенка через діяльність сина

Автор: Наталя Джума
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Про чеченців-добровольців в списках РНБО так і мовчить "патріот" Данілов.
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25.05.2021 11:17 Відповісти
а д'Єрмак ці санкції не скасує?
Ніхто нічого не знає...
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25.05.2021 11:18 Відповісти
Дебил, красная линия - она только одна, и она уже давно пересечена.
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25.05.2021 11:22 Відповісти
+ 100. Про "Красную линию" однозначно
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25.05.2021 11:28 Відповісти
"Красная линия" это не дно, которое можно пробивать снова и снова. Красную линию или пересекают или нет. И один раз. Иначе это не линия, а просто полоса
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25.05.2021 11:27 Відповісти
Это говорит секретарь той самой СНБО который закрывает в Украине телеканалы.
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25.05.2021 11:31 Відповісти
Надо было пелотам литака взять водителей исстребителя на понт. интересно шмальнули бы или нет?
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25.05.2021 11:56 Відповісти
Саме це було підставою не зливу, а скасування операції "найкращій вагнеровець - мертвий", альо луганцк?
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25.05.2021 12:29 Відповісти
"и солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов"

це він про той народ, де одна його частина мутусить та гвалтує дубинками іншу, ту, яка першій у відповідь дарує квіти, а третя частина тихо сидить по кухням і спостерігає за а\першими двома.. і всі три хором, - головне, щоб не так як в Україні..
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25.05.2021 13:56 Відповісти
всё верно заявил.
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25.05.2021 22:05 Відповісти
 
 