Авантюра з Ryanair могла привести до авіакатастрофи, - Данілов
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Рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю зумовлено інтересами національної безпеки.
Про це у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську – це відвертий виклик усьому демократичному світові, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами. Білоруська влада у своїх намаганнях придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", і такі дії не можуть залишитися без відповіді. Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко", - зазначив секретар РНБО.
За словами Данілова, Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації в сусідній країні і солідаризується з білоруським народом у його намаганні добитися справедливих виборів і справжньої державної незалежності.
"Законність, яка постійно попирається, - це вирок різноманітним "вождям" авторитарного типу, навіть якщо цей вирок і відтермінований у часі. Авантюристичні рішення, які приймаються в умовах одноосібної диктатури, як показує авіаційна історія, призводить до масових людських жертв, як це було у ситуації з катастрофою рейсу МН-17 (2014 р.), збиттям українського Boeing 737 під Тегераном (2020 р.) тощо. Саме в цьому ряду дій, які сповна можна назвати проявом державного тероризму, - підняття у повітря для супроводження посадки рейсу Ryanair у Мінську бойового літака МіГ-29 білоруських збройних сил, - рішення, яке могло призвести до авіаційної катастрофи", - наголосив секретар РНБО.
Він додав, що в ситуації війни, в якій перебуває наша країна, рішення керівництва держави обумовлені інтересами національної безпеки, тому президент Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією до та через територію Республіки Білорусь.
Раніше повідомлялося, що Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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це він про той народ, де одна його частина мутусить та гвалтує дубинками іншу, ту, яка першій у відповідь дарує квіти, а третя частина тихо сидить по кухням і спостерігає за а\першими двома.. і всі три хором, - головне, щоб не так як в Україні..