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Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Беларусь и полеты над страной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Беларусь и полеты над страной

Польские авиалинии LOT с сегодняшнего дня приостанавливают использование воздушного пространства Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Кроме тоого, LOT приостанавливает прямые рейсы в Минск. Если кому-то нужно будет добраться из Минска в Польшу или наоборот, то рейсы будут осуществлятся через Москву.

"Решение LOT о приостановке использования белорусского космоса будет также важно для пассажиров, летящих в Россию и в Азию. Самолеты, направляющиеся в Москву, Пекин, Сеул и Токио, будут выполняться по окольному маршруту, то есть не через Беларусь, а, например, через страны Балтии, такие как Литва и Латвия. Это увеличит продолжительность полетов по этим маршрутам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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Автор: Богдан Гуньковський
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МОЛОДЦЫ !
нечего летать в прокажённую местность...
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25.05.2021 11:51 Ответить
В москву летать и дальше будут
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25.05.2021 12:15 Ответить
LOT -- 31.05.2021. Пересадки -- на Минск в Варшаве, обратно в Риге.

Польська авіакомпанія LOT скасувала рейси в Білорусь і польоти над країною - Цензор.НЕТ 3657
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25.05.2021 12:42 Ответить
Тут "хіпішь" підняли, в зв"язку з забороною авіасполучення України з Білоруссю - почали вимагать припинення залізничного сполучення. Зателефонував товаришу - у нього там теща живе. А він мені: "Так нема пасажирського сполучення! Ні залізничного, ні автомобільного... Лука заборонив, у зв"язку з коронавірусом, вже давно... Дозволено було лише транзитним "дальнобоям" і літакам...".
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25.05.2021 12:49 Ответить
Понятно, теперь через Москву. Как и предполагалось, от всех этих запретов больше всего в выигрыше кацапы.
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25.05.2021 15:27 Ответить
 
 