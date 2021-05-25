Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Беларусь и полеты над страной

Польские авиалинии LOT с сегодняшнего дня приостанавливают использование воздушного пространства Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Кроме тоого, LOT приостанавливает прямые рейсы в Минск. Если кому-то нужно будет добраться из Минска в Польшу или наоборот, то рейсы будут осуществлятся через Москву.

"Решение LOT о приостановке использования белорусского космоса будет также важно для пассажиров, летящих в Россию и в Азию. Самолеты, направляющиеся в Москву, Пекин, Сеул и Токио, будут выполняться по окольному маршруту, то есть не через Беларусь, а, например, через страны Балтии, такие как Литва и Латвия. Это увеличит продолжительность полетов по этим маршрутам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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