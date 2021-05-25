Готовы усилить охрану границы с Беларусью после прекращения авиасообщения, - спикер Госпогранслужбы Демченко

Госпогранслужба ожидает увеличения пассажиропотока на границе с Беларусью из-за прекращения авиасообщения с этой страной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На украинско-белорусской границе не исключается некоторое увеличение пассажиропотока из-за прекращения авиационного сообщения", - отметил он.

Демченко рассказал, что пассажиропоток на этом участке границы не критичен, а с начала карантина значительно уменьшился. Однако, если будет происходить значительный рост, то пограничное ведомство готово увеличить количество нарядов.

По его словам, за 4 месяца с Беларусью были оформлены более 190 тыс. человек как на въезд, так и на выезд.

Сейчас оформления авиапассажиров на направлении Беларуси происходит в аэропортах Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья. За последнюю неделю оформлено около 6 тыс. человек (на въезд и выезд), подавляющее большинство - это иностранцы.

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Ранее сообщалось, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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