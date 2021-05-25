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Минск направил Киеву ноту протеста из-за прекращения авиасообщения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Минск направил Киеву ноту протеста из-за прекращения авиасообщения

Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста в связи с принятым украинской стороной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине. Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств", - сообщает посольство Беларуси в Украине.

В частности, в белорусском посольстве отметили, что 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой применения боевой авиации.

В диппредставительстве подчеркнули, что ущерб от принятого украинской стороной политического решения понесут в первую очередь Украина и ее граждане.

"Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона. Значительно возрастет и стоимость путешествий в Украину в связи с необходимостью использования для перелетов альтернативных аэропортов", - пояснили в посольстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: Если сейчас спустить это с рук, то завтра Лукашенко пойдет дальше

В ноте также отмечено, что "белорусская сторона рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Республики Беларусь, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Беларуси, будет в самое ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту "Минск" самолета авиакомпании "Ryanair", осуществленной экипажем данного воздушного судна в полном соответствии с международными правилами и стандартами в сфере авиационной безопасности".

"В обращении белорусского дипломатического представительства выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло уважительного и отвечающего взаимным интересам межгосударственного общения с Республикой Беларусь, а также объективную, всесторонне взвешенную и отвечающую духу добрососедства позицию Украины, основанную на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга", - говорится также в сообщении.

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.

Отметим, что полеты над Беларусью остановили немецкая Lufthansa, французская Air France, финская Finnair, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландский KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании. Великобритания предписала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.
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Топ комментарии
+34
Европе они тоже ноту протеста направили или только перед Украиной можно выпендриваться?
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25.05.2021 12:45
+34
Засуньте ту ноту протесту ківі в його жопу.
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25.05.2021 12:50
+32
Нда,чтоб поймать всего одного оппозиционера ,усатый поц похоронил национального авиаперевозчика...операция уровня пуйла
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25.05.2021 12:54
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Европе они тоже ноту протеста направили или только перед Украиной можно выпендриваться?
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25.05.2021 12:45 Ответить
Путинская шиза заразила Беларусь.
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25.05.2021 12:45 Ответить
КНДР чтото там вякнуло?
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25.05.2021 12:45 Ответить
А шо - хотели еще и наших самолётов перехватить? Или чего они так кипишуют, что "бендеровские" самолёты не будут над их головами летать?
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25.05.2021 12:46 Ответить
Интересно, у бацьки прпосчитывали такие последствия?
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25.05.2021 12:46 Ответить
раньше капало бабло за пролёт, продажа топлива, налоги, сейчас северная корея.
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25.05.2021 12:48 Ответить
За пролёт! Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 2599

Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 7249
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25.05.2021 13:26 Ответить
А бацьке как кремлёвскому не позволил просчитывать последствия этого террористического акта. Так как скорее всего его запланировал сам кровавый фашист )(уйло. Террорист )(уйло который имеет очень богатый опыт по преступному уничтожению пассажирских самолётов.
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25.05.2021 13:33 Ответить
Бацька всегда был себе на уме. Прижали окончательно, теперь уже и не трепыхается.
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25.05.2021 13:50 Ответить
террористы протестуют, ***** ещё пожалуйтесь животные.
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25.05.2021 12:46 Ответить
террористы открестились от лукашистов
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25.05.2021 12:49 Ответить
Минск направил Киеву ноту протеста из-за прекращения авиасообщения - Цензор.НЕТ 7076
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25.05.2021 12:51 Ответить
С этими гавноедами картофельными пора кончать также как и с московитами. Всё из себя дурачков строят!
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25.05.2021 12:46 Ответить
Как у них еще хватает совести после истории с Грибом?
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25.05.2021 12:50 Ответить
Засуньте ту ноту протесту ківі в його жопу.
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25.05.2021 12:50 Ответить
Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 965Про Киви смачно вышло!
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25.05.2021 13:48 Ответить
Минск направил Киеву ноту протеста из-за прекращения авиасообщения - Цензор.НЕТ 8572
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25.05.2021 12:51 Ответить
Нда,чтоб поймать всего одного оппозиционера ,усатый поц похоронил национального авиаперевозчика...операция уровня пуйла
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25.05.2021 12:54 Ответить
Ряд белорусских Telegram-каналов опубликовал документ с подписью главы «Белавиа» Игоря Чергинца. В документе говорится, что из-за сокращения объема работы гендиректор просит предоставить списки людей, которых можно уволить. Согласно документу, это уже около 50% персонала авиакомпании.
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25.05.2021 17:16 Ответить
Калорады и самозванцы для вас воздушная лафа в Киев закончилась ...
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25.05.2021 12:56 Ответить
раніше через мінск, а зараз як тепер наші "голуби миру" до мокши будуть літати?.
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25.05.2021 13:24 Ответить
Через Кишинёв. Пока еще, такой вариант есть.
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25.05.2021 13:26 Ответить
в них заготовка ноти для всіх сусідів...
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25.05.2021 13:28 Ответить
"белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине" - вони за малого Гриба згадувати не хочуть... А випадки за своєю природою - аналогічні: тероризм. І. по-друге: ця аналогія вже стосується України.
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25.05.2021 13:30 Ответить
Потому что нам нужно везде, где уместно (в том числе и у посольства РБ) вешать правильный флаг
Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 5066

После этого они с нами расторгнут дипломатические отношения.
И нормально.
А о чем договариваться с террористами?
Будет в Беларуси нормальная белорусская власть - будем дружить. Но не раньше.
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25.05.2021 13:31 Ответить
Ну прям удивлению нет предела,,ашотокое?ашослучилось?"
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25.05.2021 13:35 Ответить
Вот же ж не хотят не благодарные соседи отведать лукашенковского гостеприимства,так сладко пел этот товарищ про братскую Украину и до сих пор же некоторые представители ее называют его "батька" и желали бы такого презедента.Ну никак не переводятся в бывшем совке эти любители красно-коричневой чумы.
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25.05.2021 13:40 Ответить
Выражаю глубокую обеспоенность.и посылаю тоны путин ***** ла-ла-лала
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25.05.2021 13:41 Ответить
нужно было вагнеровцев нам выдавать а не в москву
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25.05.2021 13:58 Ответить
Ото чорт сусідами нагородив - с одного боку раша, з іншого - білораша.
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25.05.2021 14:01 Ответить
Білораша з незручного для мокшан боку, там населення не хитнеш по всьому кордону, ну нема там телепнів-динирійців.
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25.05.2021 14:26 Ответить
Затасуйте свою ноту себе в дупло, таракан доигрался.
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25.05.2021 14:04 Ответить
Можемо запустити "слугу народа" Шевченко катапультою.
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25.05.2021 14:24 Ответить
Та вже пізно. засуньте свою ноту у піаніно.
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25.05.2021 14:33 Ответить
Всех белорусов на наших курортах встречал исключительно на автотранспорте! Тут как вариант запрет на выезд из РБ от усатого *******!
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25.05.2021 14:38 Ответить
в Кирилловке были целые базы забитые белорусами, ни одного кацапского номера на машине не видел, толи ссуться Бандеры, толи просто не встречал, теперь не понятно как будут добираться, у ихнего фюрера вообще крыша поехала, а людей конечно жалко.
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25.05.2021 16:27 Ответить
Ну не знаю, как мне кажется косоворотка принял не обдуманное решение.
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25.05.2021 14:40 Ответить
Правильно там зона .один раз ехал транзитом расстамаживал 200 грамм пива и штраф 70 евро.казлы и бесспредельщики
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25.05.2021 14:42 Ответить
Надеюсь, что 4-х белорусских (или росиянских) шпили-вили, которые летели на этом борту уже вычислили и взяли на карандаш.
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25.05.2021 15:11 Ответить
Граждане Беларуси пополнят в этом сезоне курорты Крыма вместо Затоки, с водой там одинаково херово. Ну а Сочи им и раньше был не карману.
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25.05.2021 15:15 Ответить
Не знав що у Затоці проблеми з водою. Зараз зателефоную туди та повідомлю що їм тепер копець настав. )))
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25.05.2021 16:36 Ответить
Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 1993
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25.05.2021 16:57 Ответить
**********
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25.05.2021 17:20 Ответить
Ахеть сябры наглючие мрази - совершили террористический акт, взяли в заложники людей с самолета чужого государства и еще и ноты какие-то рассылают. Совки упоротые.
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25.05.2021 17:20 Ответить
подтереться ею.
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25.05.2021 23:04 Ответить
 
 