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Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення

Посольство Білорусі направило в Міністерство закордонних справ України ноту протесту в зв'язку з ухваленим українською стороною в односторонньому порядку рішенням про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь через авіаційну подію, яка не має стосунку до України. Увагу зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що це нічим необґрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин", - повідомляє посольство Білорусі в Україні.

У білоруському посольстві, зокрема, зазначили, що 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії "Белавіа", що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною до київського аеропорту "Жуляни" під загрозою застосування бойової авіації.

Також читайте: Кулеба щодо припинення авіасполучення з Білоруссю: Якщо зараз спустити це з рук, то завтра Лукашенко піде далі

У диппредставництві наголосили, що збитку від ухваленого українською стороною політичного рішення зазнає насамперед Україна і її громадяни.

"Авіаційна блокада, організована Україною, не дасть змоги громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України в самий розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей до України з огляду на необхідність використання для перельотів альтернативних аеропортів", - пояснили в посольстві.

У ноті також зазначено, що "білоруська сторона розраховує, що обурливе рішення України з авіаційної блокади Республіки Білорусь, метою якої є завдання економічних збитків авіаційній галузі Білорусі, буде в найближчим часом скасовано з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки 23 травня 2021 року в Національному аеропорту "Мінськ" літака авіакомпанії Ryanair, здійсненої екіпажем цього повітряного судна в повній відповідності до міжнародних правил та стандартів у сфері авіаційної безпеки".

"У зверненні білоруського дипломатичного представництва висловлено сподівання на повернення української сторони в русло шанобливого і відповідального взаємним інтересам міждержавного спілкування з Республікою Білорусь, а також об'єктивну, всебічно виважену і відповідальну духу добросусідства позицію України, засновану на принципах невтручання у внутрішні справи один одного", - йдеться також у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, - Шмигаль

Як повідомлялося, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю з огляду на події, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Европе они тоже ноту протеста направили или только перед Украиной можно выпендриваться?
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25.05.2021 12:45
+34
Засуньте ту ноту протесту ківі в його жопу.
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25.05.2021 12:50
+32
Нда,чтоб поймать всего одного оппозиционера ,усатый поц похоронил национального авиаперевозчика...операция уровня пуйла
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25.05.2021 12:54
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Европе они тоже ноту протеста направили или только перед Украиной можно выпендриваться?
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25.05.2021 12:45 Відповісти
Путинская шиза заразила Беларусь.
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25.05.2021 12:45 Відповісти
КНДР чтото там вякнуло?
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25.05.2021 12:45 Відповісти
А шо - хотели еще и наших самолётов перехватить? Или чего они так кипишуют, что "бендеровские" самолёты не будут над их головами летать?
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25.05.2021 12:46 Відповісти
Интересно, у бацьки прпосчитывали такие последствия?
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25.05.2021 12:46 Відповісти
раньше капало бабло за пролёт, продажа топлива, налоги, сейчас северная корея.
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25.05.2021 12:48 Відповісти
За пролёт! Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 2599

Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 7249
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25.05.2021 13:26 Відповісти
А бацьке как кремлёвскому не позволил просчитывать последствия этого террористического акта. Так как скорее всего его запланировал сам кровавый фашист )(уйло. Террорист )(уйло который имеет очень богатый опыт по преступному уничтожению пассажирских самолётов.
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25.05.2021 13:33 Відповісти
Бацька всегда был себе на уме. Прижали окончательно, теперь уже и не трепыхается.
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25.05.2021 13:50 Відповісти
террористы протестуют, ***** ещё пожалуйтесь животные.
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25.05.2021 12:46 Відповісти
террористы открестились от лукашистов
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25.05.2021 12:49 Відповісти
Минск направил Киеву ноту протеста из-за прекращения авиасообщения - Цензор.НЕТ 7076
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25.05.2021 12:51 Відповісти
С этими гавноедами картофельными пора кончать также как и с московитами. Всё из себя дурачков строят!
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25.05.2021 12:46 Відповісти
Как у них еще хватает совести после истории с Грибом?
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25.05.2021 12:50 Відповісти
Засуньте ту ноту протесту ківі в його жопу.
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25.05.2021 12:50 Відповісти
Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 965Про Киви смачно вышло!
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25.05.2021 13:48 Відповісти
Минск направил Киеву ноту протеста из-за прекращения авиасообщения - Цензор.НЕТ 8572
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25.05.2021 12:51 Відповісти
Нда,чтоб поймать всего одного оппозиционера ,усатый поц похоронил национального авиаперевозчика...операция уровня пуйла
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25.05.2021 12:54 Відповісти
Ряд белорусских Telegram-каналов опубликовал документ с подписью главы «Белавиа» Игоря Чергинца. В документе говорится, что из-за сокращения объема работы гендиректор просит предоставить списки людей, которых можно уволить. Согласно документу, это уже около 50% персонала авиакомпании.
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25.05.2021 17:16 Відповісти
Калорады и самозванцы для вас воздушная лафа в Киев закончилась ...
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25.05.2021 12:56 Відповісти
раніше через мінск, а зараз як тепер наші "голуби миру" до мокши будуть літати?.
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25.05.2021 13:24 Відповісти
Через Кишинёв. Пока еще, такой вариант есть.
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25.05.2021 13:26 Відповісти
в них заготовка ноти для всіх сусідів...
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25.05.2021 13:28 Відповісти
"белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине" - вони за малого Гриба згадувати не хочуть... А випадки за своєю природою - аналогічні: тероризм. І. по-друге: ця аналогія вже стосується України.
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25.05.2021 13:30 Відповісти
Потому что нам нужно везде, где уместно (в том числе и у посольства РБ) вешать правильный флаг
Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 5066

После этого они с нами расторгнут дипломатические отношения.
И нормально.
А о чем договариваться с террористами?
Будет в Беларуси нормальная белорусская власть - будем дружить. Но не раньше.
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25.05.2021 13:31 Відповісти
Ну прям удивлению нет предела,,ашотокое?ашослучилось?"
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25.05.2021 13:35 Відповісти
Вот же ж не хотят не благодарные соседи отведать лукашенковского гостеприимства,так сладко пел этот товарищ про братскую Украину и до сих пор же некоторые представители ее называют его "батька" и желали бы такого презедента.Ну никак не переводятся в бывшем совке эти любители красно-коричневой чумы.
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25.05.2021 13:40 Відповісти
Выражаю глубокую обеспоенность.и посылаю тоны путин ***** ла-ла-лала
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25.05.2021 13:41 Відповісти
нужно было вагнеровцев нам выдавать а не в москву
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25.05.2021 13:58 Відповісти
Ото чорт сусідами нагородив - с одного боку раша, з іншого - білораша.
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25.05.2021 14:01 Відповісти
Білораша з незручного для мокшан боку, там населення не хитнеш по всьому кордону, ну нема там телепнів-динирійців.
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25.05.2021 14:26 Відповісти
Затасуйте свою ноту себе в дупло, таракан доигрался.
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25.05.2021 14:04 Відповісти
Можемо запустити "слугу народа" Шевченко катапультою.
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25.05.2021 14:24 Відповісти
Та вже пізно. засуньте свою ноту у піаніно.
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25.05.2021 14:33 Відповісти
Всех белорусов на наших курортах встречал исключительно на автотранспорте! Тут как вариант запрет на выезд из РБ от усатого *******!
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25.05.2021 14:38 Відповісти
в Кирилловке были целые базы забитые белорусами, ни одного кацапского номера на машине не видел, толи ссуться Бандеры, толи просто не встречал, теперь не понятно как будут добираться, у ихнего фюрера вообще крыша поехала, а людей конечно жалко.
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25.05.2021 16:27 Відповісти
Ну не знаю, как мне кажется косоворотка принял не обдуманное решение.
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25.05.2021 14:40 Відповісти
Правильно там зона .один раз ехал транзитом расстамаживал 200 грамм пива и штраф 70 евро.казлы и бесспредельщики
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25.05.2021 14:42 Відповісти
Надеюсь, что 4-х белорусских (или росиянских) шпили-вили, которые летели на этом борту уже вычислили и взяли на карандаш.
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25.05.2021 15:11 Відповісти
Граждане Беларуси пополнят в этом сезоне курорты Крыма вместо Затоки, с водой там одинаково херово. Ну а Сочи им и раньше был не карману.
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25.05.2021 15:15 Відповісти
Не знав що у Затоці проблеми з водою. Зараз зателефоную туди та повідомлю що їм тепер копець настав. )))
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25.05.2021 16:36 Відповісти
Мінськ направив Києву ноту протесту через припинення авіасполучення - Цензор.НЕТ 1993
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25.05.2021 16:57 Відповісти
**********
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25.05.2021 17:20 Відповісти
Ахеть сябры наглючие мрази - совершили террористический акт, взяли в заложники людей с самолета чужого государства и еще и ноты какие-то рассылают. Совки упоротые.
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25.05.2021 17:20 Відповісти
подтереться ею.
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25.05.2021 23:04 Відповісти
 
 