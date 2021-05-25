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Украина рассчитывает на эффективное сотрудничество с Канадой по расследованию крушения самолета МАУ в Иране, - Мамедов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украина рассчитывает на эффективное сотрудничество с Канадой по расследованию крушения самолета МАУ в Иране, - Мамедов

Украина рассчитывает на эффективное сотрудничество с Канадой по делу об авиакатастрофе МАУ в Тегеране.

Об этом в Twitter сообщил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассчитываем на эффективное сотрудничество. Украина, как и Канада, ищет ответы и стремится установить истину о событиях 8 января 2020 года с единственной целью - восстановление прав пострадавших и обеспечение неотвратимости наказания", - отметил Мамедов. Таким образом он прокомментировал сообщение министра иностранных дел Канады Марка Гарно относительно того, что к отделу канадского МИД по реагированию на авиакатастрофу МАУ в Иране как старший советник присоединился бывший прокурор ООН Пайям Ахаван.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

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В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

Автор: Ірина Дашківська
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Сама Украина уже ничего не может доказать без Канады. Зеля вообще был согласен на ничью, и сказал, что это поломка украинского авиалайнера.
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25.05.2021 15:30 Ответить
Главный свидетель-Коломойский.Он знает больше всех и главную тайну этой трагедии-почему умерли украинские пилоты и полный самолет будущих иранских физиков из Канады.
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25.05.2021 16:07 Ответить
хорошо
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25.05.2021 17:09 Ответить
Поздно! Сразу зебилу нужно было соглашаться на кооперацию с Канадой, но зеленый самонадеянный глист тогда гордо отмахнулся от совместных действий. Теперь Трюдо больше года с зеленкой не общается--трубку не берет...
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26.05.2021 00:01 Ответить
 
 