Замглавы ОП Тимошенко: Прекращение авиасообщения с Беларусью - это не санкции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Цель прекращения авиасообщения между Украиной и Беларусью - обезопасить граждан нашей страны, которые путешествуют авиатранспортом.
Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
В ответ на вопрос, с какой целью Украина прекратила авиасообщения с Беларусью, Тимошенко сказал: "Это не санкции, это постановление правительства Украины. Основная цель - мы защищаем граждан Украины, путешествующих (авиационным транспортом. - Ред.) над другими странами. Вы видели примеры (задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. - Ред.) на прошлой неделе. Именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают".
Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Пожалуйста, подождите...
...дайте ему Флайрадар посмотреть...
это ж тебе не раха ,шоб единоначалие .да и то,рукожопы и единоначалие испохабят
Это Белавия.
Очень просто узнать, куда, когда и сколько?... -- хотя сложнее, конечно, чем самопальнную карту найти и распространять...*)
«Белавиа» отменила полеты в некоторые страны из-за запрета с их стороны на авиасообщение с Беларусью. Однако билеты на рейсы, которые сняли, все еще в продаже.
Портал tut.by узнал, почему их до сих пор продают.
Читатели обратили внимание на то, что белорусская авиакомпания все еще продает билеты на рейсы, которые пришлось отменить.Нам нужно время для внесения некоторых изменений в систему бронирования, - пояснили в пресс-службе «Белавиа». - То есть на данный момент она просто обновляется. Однако система уже может не принимать оплату. Вероятно, технически провести до конца платеж уже невозможно, бронирование может быть не создано.
Летать над Беларусью отказались British Airways, Air France, польская LOT, немецкая Lufthansa, испанская Iberia, голландская KLM, финская Finnair, Singapore Airlines, Alitalia, различные грузовые авиаперевозчики. Интересно, что облетать Беларусь иногда стали даже российские авиакомпании. Например, так происходит с некоторыми рейсами Москва-Калининград авиакомпании Ural Airlines.
По данным авиасервиса Flightradar, также Беларусь облетают Turkish Airlines, бельгийское подразделение немецкой TUIfly, латвийкая SmartLunx, SwissAir, чешская Smartwings, украинская МАУ, немецкая Air Hamburg, AirX Charter из Мальты.
...вместе потом посмеёмся ...*)
Решения, принятые на Саммите ЕС, в том числе о запрете полетов в ЕС для белорусских авиакомпаний, пока не вступают в силу, они еще должны быть согласованы и утверждены в Совете ЕС на уровне министров. Но постепенно разные страны самостоятельно закрывают авиасообщение с Беларусью.
Посмеёмся? *)
Если хотите, могу на две персоны билетики заказать -- на Вас и на Гыгы с Вами..*)
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Счего, пан Роса? Я по-прежнему не могу понять, с чего Вы предлагаете нам смеяться.
В выложенном Вами скрине полёт предполагается 4 июня. Так?
А на сайте компании говорится, что германская авиакомпания Lufthansa отменяет полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне до 3 июня. И что "по оперативным причинам в ближайшие дни может иметь место отдельная корректировка полетов Lufthansa в Минск и из него".
Пассажирам Lufthansa рекомендуется заранее узнавать о статусе рейсов после 3 июня, так как в любой момент может измениться оперативная обстановка.
Ещё вчера был разрешён пролёт беларуских самолётов над Украиной, а уже сегодня принято решение закрыть украинское небо полностью и для транзита.
Смеяться-то с чего, пан Роса? Что Вы пытаетесь нам всем доказать?
Это вы вчера смешное сказали -- вот мы сегодня вместе и смеёмся... ...как я и обещал...*)
Насчёт других авиакомпаний -- с Ваших слов, судыраня -- я тоже сомневаюсь, бо Люфтганза, как и Германия -- локомотив Европы в лётном деле.
Могу подтвердить реальной информцией, но Вы же дама! -- а дам нужно жалеть, а не смеяться над ними.
Хватит с Вас смешного... -- всех благ! *)
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Но, ведь это Ваши проблемы? Или нет?
Может вы назовёте мне рейсы Люфтганза, которые приземлились сегодня в Минске или вылетели из него? Ну, раз уж Вы именно сегодня нашли повод посмеяться...
Хреновий Осипок ❦@billi_67 20 ч
Борт "Belavia" Минск-Барселона не пустили поляки.
"Танколёт" (он реально так называется) в ливрее WoT не смог прорваться через город-герой Брест, нарисовал на прощанье кипятильник и ушёл обратно в столицу Батькостана.
Не пробитие. Взял у Иван Абрамов
Как-то же надо выживать в сложившихся обстоятельствах?
Даёшь внутренний туризм!!!
Но, на всякий случай, не помешает организовать пару новых бригад ВСУ, расквартированных вблизи украинско-белоруской границы.
Когда началась война Донбассе, то большинство подразделений ВСУ были расквартированы на Западе Украины, ещё с совковых времён, ведь совок готовился воевать на западном направлении.
А тут, вдруг рашисты напали с востока и никто такого предположить не мог.
Поэтому пришлось срочно перекидывать части и бригады с Запада Украины и центра.
А это всё затраты времени и средств.
Поэтому пара новых бригад на севере Украины вблизи белоруской границы не помешает.