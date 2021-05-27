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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Беларусь (7527) авиасообщение (786) Тимошенко_Кирилл (421) Протасевич Роман (309)

Замглавы ОП Тимошенко: Прекращение авиасообщения с Беларусью - это не санкции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы ОП Тимошенко: Прекращение авиасообщения с Беларусью - это не санкции

Цель прекращения авиасообщения между Украиной и Беларусью - обезопасить граждан нашей страны, которые путешествуют авиатранспортом.

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В ответ на вопрос, с какой целью Украина прекратила авиасообщения с Беларусью, Тимошенко сказал: "Это не санкции, это постановление правительства Украины. Основная цель - мы защищаем граждан Украины, путешествующих (авиационным транспортом. - Ред.) над другими странами. Вы видели примеры (задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. - Ред.) на прошлой неделе. Именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают".

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Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Специально посмотрела летит узбекский, неско(ько кацапских самолетов ( да еще из Сербии- но про Сербию и так все понятно и давно)
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27.05.2021 17:28
+3
Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 2660
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27.05.2021 19:21
+3
По состоянию на 27 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом.

Летать над Беларусью отказались British Airways, Air France, польская LOT, немецкая Lufthansa, испанская Iberia, голландская KLM, финская Finnair, Singapore Airlines, Alitalia, различные грузовые авиаперевозчики. Интересно, что облетать Беларусь иногда стали даже российские авиакомпании. Например, так происходит с некоторыми рейсами Москва-Калининград авиакомпании Ural Airlines.
По данным авиасервиса Flightradar, также Беларусь облетают Turkish Airlines, бельгийское подразделение немецкой TUIfly, латвийкая SmartLunx, SwissAir, чешская Smartwings, украинская МАУ, немецкая Air Hamburg, AirX Charter из Мальты.
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27.05.2021 19:35
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Все летают в и над Беларусью без проблем... -- и токо Правительство Украины заботится о своих гражданах!
...дайте ему Флайрадар посмотреть...
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27.05.2021 17:19 Ответить
Специально посмотрела летит узбекский, неско(ько кацапских самолетов ( да еще из Сербии- но про Сербию и так все понятно и давно)
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27.05.2021 17:28 Ответить
Я удалил свой пост -- ну, извини. А шо, в Сербии правительству пофиг на своё население?
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27.05.2021 17:38 Ответить
А если Люфтганза в Минск летает по расписанию -- шо скажешь?
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27.05.2021 17:30 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко: Прекращение авиасообщения с Беларусью - это не санкции - Цензор.НЕТ 4010
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27.05.2021 17:29 Ответить
Вчера "Белавия" в Испанию, над Польшей и Германией должна была пролетать... -- а на твоей карте это не отмечено почему-то...*).
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27.05.2021 17:35 Ответить
а ты почитай ,с какого именно числа каждая из стран приняоа решение...
это ж тебе не раха ,шоб единоначалие Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 5501.да и то,рукожопы и единоначалие испохабят
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27.05.2021 18:58 Ответить
Ну вот и показывай реальную, актуальную карту, а не туфту палёную...
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27.05.2021 19:12 Ответить
Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 2660
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27.05.2021 19:21 Ответить
https://belavia.by/time-table/
Это Белавия.

Очень просто узнать, куда, когда и сколько?... -- хотя сложнее, конечно, чем самопальнную карту найти и распространять...*)
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27.05.2021 19:33 Ответить
«Белавиа» отменила рейсы, но продает на них билеты.

«Белавиа» отменила полеты в некоторые страны из-за запрета с их стороны на авиасообщение с Беларусью. Однако билеты на рейсы, которые сняли, все еще в продаже.
Портал tut.by узнал, почему их до сих пор продают.
Читатели обратили внимание на то, что белорусская авиакомпания все еще продает билеты на рейсы, которые пришлось отменить.Нам нужно время для внесения некоторых изменений в систему бронирования, - пояснили в пресс-службе «Белавиа». - То есть на данный момент она просто обновляется. Однако система уже может не принимать оплату. Вероятно, технически провести до конца платеж уже невозможно, бронирование может быть не создано.
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27.05.2021 19:42 Ответить
Очень просто узнать, куда, когда и сколько?... -- хотя сложнее, конечно, чем устраивать хайп на пустом месте...*)
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27.05.2021 19:44 Ответить
По состоянию на 27 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом.

Летать над Беларусью отказались British Airways, Air France, польская LOT, немецкая Lufthansa, испанская Iberia, голландская KLM, финская Finnair, Singapore Airlines, Alitalia, различные грузовые авиаперевозчики. Интересно, что облетать Беларусь иногда стали даже российские авиакомпании. Например, так происходит с некоторыми рейсами Москва-Калининград авиакомпании Ural Airlines.
По данным авиасервиса Flightradar, также Беларусь облетают Turkish Airlines, бельгийское подразделение немецкой TUIfly, латвийкая SmartLunx, SwissAir, чешская Smartwings, украинская МАУ, немецкая Air Hamburg, AirX Charter из Мальты.
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27.05.2021 19:35 Ответить
Вот завтра и посмотрим, раз сегодня ещё можно.
...вместе потом посмеёмся ...*)
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27.05.2021 19:45 Ответить
С чего мы должны посмеяться? И почему завтра?

Решения, принятые на Саммите ЕС, в том числе о запрете полетов в ЕС для белорусских авиакомпаний, пока не вступают в силу, они еще должны быть согласованы и утверждены в Совете ЕС на уровне министров. Но постепенно разные страны самостоятельно закрывают авиасообщение с Беларусью.
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27.05.2021 19:59 Ответить
Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 5235
Посмеёмся? *)

Если хотите, могу на две персоны билетики заказать -- на Вас и на Гыгы с Вами..*)
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28.05.2021 14:05 Ответить
... Посмеёмся? *)...
----------------
Счего, пан Роса? Я по-прежнему не могу понять, с чего Вы предлагаете нам смеяться.
В выложенном Вами скрине полёт предполагается 4 июня. Так?
А на сайте компании говорится, что германская авиакомпания Lufthansa отменяет полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне до 3 июня. И что "по оперативным причинам в ближайшие дни может иметь место отдельная корректировка полетов Lufthansa в Минск и из него".
Пассажирам Lufthansa рекомендуется заранее узнавать о статусе рейсов после 3 июня, так как в любой момент может измениться оперативная обстановка.

Ещё вчера был разрешён пролёт беларуских самолётов над Украиной, а уже сегодня принято решение закрыть украинское небо полностью и для транзита.
Смеяться-то с чего, пан Роса? Что Вы пытаетесь нам всем доказать?
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28.05.2021 15:06 Ответить
Летать над Беларусью ..... немецкая Lufthansa.... различные грузовые авиаперевозчики.
Это вы вчера смешное сказали -- вот мы сегодня вместе и смеёмся... ...как я и обещал...*)
Насчёт других авиакомпаний -- с Ваших слов, судыраня -- я тоже сомневаюсь, бо Люфтганза, как и Германия -- локомотив Европы в лётном деле.
Могу подтвердить реальной информцией, но Вы же дама! -- а дам нужно жалеть, а не смеяться над ними.
Хватит с Вас смешного... -- всех благ! *)

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28.05.2021 15:12 Ответить
... я тоже сомневаюсь...
--------------------
Но, ведь это Ваши проблемы? Или нет?
Может вы назовёте мне рейсы Люфтганза, которые приземлились сегодня в Минске или вылетели из него? Ну, раз уж Вы именно сегодня нашли повод посмеяться...
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28.05.2021 15:41 Ответить
шо,опять ты невпопад?то планида у тебя такая Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 8364
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27.05.2021 20:51 Ответить
А у тебя карта фуфлыжная, в отличии от этой -- реальной...*)

Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 5270
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28.05.2021 14:09 Ответить


Хреновий Осипок ❦@billi_67 20 ч

Борт "Belavia" Минск-Барселона не пустили поляки.
"Танколёт" (он реально так называется) в ливрее WoT не смог прорваться через город-герой Брест, нарисовал на прощанье кипятильник и ушёл обратно в столицу Батькостана.
Не пробитие. Взял у Иван Абрамов

Замглавы ОП Тимошенко: Прекращение авиасообщения с Беларусью - это не санкции - Цензор.НЕТ 1233
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27.05.2021 17:47 Ответить
"Белавиа" открывает новый рейс Минск - Минск".

Как-то же надо выживать в сложившихся обстоятельствах?
Даёшь внутренний туризм!!! Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 4984 Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 4984
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27.05.2021 22:47 Ответить
Аналитики и эксперты сошлись во мнении, что параноик лукашенко не развяжет войны против Украины и даже рашки не нужно нападать на Украину с территории Беларуси, для этого достаточно 1,5 тысячи км украинско-рашистской границы.
Но, на всякий случай, не помешает организовать пару новых бригад ВСУ, расквартированных вблизи украинско-белоруской границы.
Когда началась война Донбассе, то большинство подразделений ВСУ были расквартированы на Западе Украины, ещё с совковых времён, ведь совок готовился воевать на западном направлении.
А тут, вдруг рашисты напали с востока и никто такого предположить не мог.
Поэтому пришлось срочно перекидывать части и бригады с Запада Украины и центра.
А это всё затраты времени и средств.
Поэтому пара новых бригад на севере Украины вблизи белоруской границы не помешает.
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27.05.2021 17:19 Ответить
Зеленскому звонила председатель Европейкой комиссии Урсула фон дер Ляйен. Передайте клоуну далеко от телефона не отходить, поскольку этот звонок сегодня не последний.
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27.05.2021 17:20 Ответить
Именно поэтому что нет санкций против режима зарвавшегося агрофюрера, нет действенных санкций , ни от кого , и позволило таракану захватить самолёт Были бы...он 1 000 раз бы подумал прежде что либо совершить А так....Ругают кота Ваську за то что съел сметану Васька слушает и облизывает лапки от сметаны...
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27.05.2021 17:22 Ответить
https://fr24.com/BRU810/27d87e0e
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27.05.2021 17:22 Ответить
Для чого білоруські літаки пропускаєте через наш простір? Циніки...
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27.05.2021 18:14 Ответить
Почему для Белоруси не закрыли воздушное пространство Украины? Белавиа как летало, так и летает.
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27.05.2021 18:20 Ответить
Почему не выпустили Семёнченко из СИЗО ? Лукашенко ещё долго будет командовать кого здесь садить в тюрьму ?
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27.05.2021 18:22 Ответить
Почему до сих пор прокуратура не ищет след Лукашенко в убийстве журналиста Шеремета? Кому выгодно, чтобы это сделали участники АТО и волонтёры?
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27.05.2021 19:14 Ответить
 
 