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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Проживающий в Польше соратник Протасевича Путило пожаловался на угрозы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Проживающий в Польше соратник Протасевича Путило пожаловался на угрозы

Коллега задержанного основателя Романа Протасевича, основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило получает многочисленные угрозы, а потому попросил власти Польши, где сейчас живет, усилить его охрану.

Об этом Путило заявил во время пресс конференции в Варшаве 27 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Путило рассказал, что угрожают также его окружению и сторонникам. Он отметил, что необходимо "беспрецедентное давление на режим Александра Лукашенко". Такими мерами, по его словам, могут стать экономическая, политическая и транспортная блокировки Беларуси.

"Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы", - сказал Путило.

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Также в пресс конференции приняли участие отец и мать Романа Протасевича. Они обратились к лидерам Евросоюза и США с просьбой помочь в сложной ситуации.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
......а ты ,походу, Чегевара диванный? .....так приедь, покажи как надо, смелый ты наш ....
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27.05.2021 19:48
+7
С такой фамилией угрозы от }{уйла и его шестёрок вполне логичны. Проживающий в Польше соратник Протасевича Путило пожаловался на угрозы - Цензор.НЕТ 1234
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27.05.2021 19:34
+5
...... вот я и говорю, набирают сопляков неполноценных гадить на информресурсах.....
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27.05.2021 20:08
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Что-то он трусоват для революционера.
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27.05.2021 19:34 Ответить
......а ты ,походу, Чегевара диванный? .....так приедь, покажи как надо, смелый ты наш ....
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27.05.2021 19:48 Ответить
....Ленин и Сталин твои кумиры?.....курсант или уже погоны дали?.....
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27.05.2021 19:54 Ответить
.....вас теперь из РКПБ на службу набирают?....
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27.05.2021 19:59 Ответить
......не знаешь что такое РКПБ?....
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27.05.2021 20:02 Ответить
...... вот я и говорю, набирают сопляков неполноценных гадить на информресурсах.....
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27.05.2021 20:08 Ответить
С такой фамилией угрозы от }{уйла и его шестёрок вполне логичны. Проживающий в Польше соратник Протасевича Путило пожаловался на угрозы - Цензор.НЕТ 1234
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27.05.2021 19:34 Ответить
Ты попал,фейс не в тему,***** поймет фсе,а варенная шкожура гнилой картофелины накажет картопл...енником...
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27.05.2021 19:41 Ответить
То я не зрозумів - охорону треба всім його знайомим родичам та послідовникам ?
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27.05.2021 19:41 Ответить
Проживающий в Польше соратник Протасевича Путило пожаловался на угрозы - Цензор.НЕТ 4421
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27.05.2021 19:48 Ответить
....Лукашист?....ты на себя в зеркало смотрел?.....
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27.05.2021 19:53 Ответить
.... блеванул?....
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27.05.2021 19:56 Ответить
....личный опыт?....
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27.05.2021 20:01 Ответить
Мир-21: из России нельзя [полететь] в Грузию, только через Стамбул. И в Киев нельзя. Только через Стамбул и Минск.

Но теперь нельзя в Стамбул. А в Минск можно, но из Минска нельзя никуда.

Еще нам нельзя над Украиной, а всем теперь - над Беларусью.

Можно, наверное, через Ригу, но в Ригу нельзя.
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27.05.2021 22:07 Ответить
 
 