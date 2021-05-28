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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Соратник Протасевича Путило, який живе у Польщі, поскаржився на погрози

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Соратник Протасевича Путило, який живе у Польщі, поскаржився на погрози

Колега затриманого засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича Степан Путило отримує численні погрози, а тому попросив владу Польщі, де зараз живе, посилити його охорону.

Про це Путило заявив під час пресконференції у Варшаві 27 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Путило розповів, що погрожують також його оточенню і прихильникам. Він зазначив, що необхідний "безпрецедентний тиск на режим Олександра Лукашенка". Такими заходами, за його словами, можуть стати економічне, політичне і транспортне блокування Білорусі.

"Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми побоюємося за своє життя і здоров'я, оскільки нам надходять погрози", - сказав Путило.

Також у пресконференції взяли участь батько і мати Романа Протасевича. Вони звернулися до лідерів Євросоюзу і США з проханням допомогти у складній ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
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Топ коментарі
+8
......а ты ,походу, Чегевара диванный? .....так приедь, покажи как надо, смелый ты наш ....
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27.05.2021 19:48
+7
С такой фамилией угрозы от }{уйла и его шестёрок вполне логичны. Проживающий в Польше соратник Протасевича Путило пожаловался на угрозы - Цензор.НЕТ 1234
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27.05.2021 19:34
+5
...... вот я и говорю, набирают сопляков неполноценных гадить на информресурсах.....
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27.05.2021 20:08
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Что-то он трусоват для революционера.
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27.05.2021 19:34 Відповісти
......а ты ,походу, Чегевара диванный? .....так приедь, покажи как надо, смелый ты наш ....
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27.05.2021 19:48 Відповісти
....Ленин и Сталин твои кумиры?.....курсант или уже погоны дали?.....
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27.05.2021 19:54 Відповісти
.....вас теперь из РКПБ на службу набирают?....
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27.05.2021 19:59 Відповісти
......не знаешь что такое РКПБ?....
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27.05.2021 20:02 Відповісти
...... вот я и говорю, набирают сопляков неполноценных гадить на информресурсах.....
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27.05.2021 20:08 Відповісти
С такой фамилией угрозы от }{уйла и его шестёрок вполне логичны. Проживающий в Польше соратник Протасевича Путило пожаловался на угрозы - Цензор.НЕТ 1234
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27.05.2021 19:34 Відповісти
Ты попал,фейс не в тему,***** поймет фсе,а варенная шкожура гнилой картофелины накажет картопл...енником...
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27.05.2021 19:41 Відповісти
То я не зрозумів - охорону треба всім його знайомим родичам та послідовникам ?
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27.05.2021 19:41 Відповісти
Проживающий в Польше соратник Протасевича Путило пожаловался на угрозы - Цензор.НЕТ 4421
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27.05.2021 19:48 Відповісти
....Лукашист?....ты на себя в зеркало смотрел?.....
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27.05.2021 19:53 Відповісти
.... блеванул?....
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27.05.2021 19:56 Відповісти
....личный опыт?....
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27.05.2021 20:01 Відповісти
Мир-21: из России нельзя [полететь] в Грузию, только через Стамбул. И в Киев нельзя. Только через Стамбул и Минск.

Но теперь нельзя в Стамбул. А в Минск можно, но из Минска нельзя никуда.

Еще нам нельзя над Украиной, а всем теперь - над Беларусью.

Можно, наверное, через Ригу, но в Ригу нельзя.
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27.05.2021 22:07 Відповісти
 
 