Сближение Беларуси с Россией угрожает безопасности Украины, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе от сближения Беларуси с Россией. По его словам, это угрожает национальной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла в эфире ток-шоу "Право на владу".

Как отметил министр, власти Украины учитывают эту угрозу при принятии своих решений.

"Потому что, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы должны всегда учитывать при принятии решений", - сказал он.

28 мая, белорусский президент Александр Лукашенко полетит в Сочи, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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