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Новости Политика Украины
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Сближение Беларуси с Россией угрожает безопасности Украины, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сближение Беларуси с Россией угрожает безопасности Украины, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе от сближения Беларуси с Россией. По его словам, это угрожает национальной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом речь шла в эфире ток-шоу "Право на владу".

Как отметил министр, власти Украины учитывают эту угрозу при принятии своих решений.

"Потому что, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы должны всегда учитывать при принятии решений", - сказал он.

28 мая, белорусский президент Александр Лукашенко полетит в Сочи, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Читайте: Швейцария не сообщала Беларуси об угрозе минирования самолета Ryanair, - МИД

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Бери Кулеба Кролика, возьми 100 млрд кредита и строй сетку... Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС - Цензор.НЕТ 7157
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28.05.2021 00:10
+3
200000 грн двигатель на бомбардировщик
это цена ланоса
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28.05.2021 00:51
+2
Нажаль для України будь-який варіант програшний: чи лукашенко чи інша якась бабаріка, все одно більшість там схоже за "русский мир".
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28.05.2021 00:30
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Аж ніяк,Білорусь була нам ворожа вже 27 років,і ні чого не змінилось.
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28.05.2021 00:01 Ответить
Бери Кулеба Кролика, возьми 100 млрд кредита и строй сетку... Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС - Цензор.НЕТ 7157
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28.05.2021 00:10 Ответить
Нажаль для України будь-який варіант програшний: чи лукашенко чи інша якась бабаріка, все одно більшість там схоже за "русский мир".
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28.05.2021 00:30 Ответить
"Сближение Беларуси" - ошибачка закралась, не "Беларуси", а правильно"белоруссии"! Увы, ещё не стала она - Беларусией!!!
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28.05.2021 00:41 Ответить
Міноборони відзвітувалось про продаж за 1,8 млн грн дев'яти зайвих авіаційних двигунів АЛ-21Ф-ЗТ, що використовуються у бомбардувальниках #Су24. Відчудження та реалізацію надлишкового військового майна відновили у 2020 році

https://www.ukrmilitary.com/2021/05/9-24-18.html
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28.05.2021 00:50 Ответить
200000 грн двигатель на бомбардировщик
это цена ланоса
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28.05.2021 00:51 Ответить
Сближаться двоим болванам 27 лет это Мировой рекорд Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС - Цензор.НЕТ 8372Лукашеску и Путлереску как лучшие фюреры Мира внесены в книгу Рекордов Гиннесса Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС - Цензор.НЕТ 8518
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28.05.2021 05:31 Ответить
А хтось у цьому "сумнівався"? Ще коли тільки почалися поставки в Україну "Джавелінів", і тут "ікспьорди" деякі почали "сумнєваться" в їх ефективності в руках ВСУ, я написав, що особливо ефективно вони спрацюють на лісових дорогах українського Полісся, коли Росія зробить з "сябрів" своє "гарматне м"ясо" і пожене в першому ешелоні наступу. Недаром через заповідник, через болота, білорусами, ще два роки тому прокладена широка асфальтована дорога, шо на українському боці кордону "упирається в НІЩО" - ні міст поблизу нема, ні виходу на якусь автотранспортну магістраль... А от для "перекидання у район зосередження" бронетехніки, ця дорога якраз "на всі СТО!!!" підходить...Тому прикрита завалами установка "Град", батарея "Рапір" чи три-чотири "Джавеліни" зупинять рух танкових колон, бо по лісу заболоченому навіть танкам наступать важкувато... Ох, тоді і "смердежу" було, від "любителів братання" різноколірних!!! А сьогодні в Білорусі просто скинуті "маскувальні вбрання"... Я не здивуюся, якщо вже зараз замполіти в білоруських казармах, захлинаючись, зачитують салабонам-строковикам вчорашні коментарі деяких наших "суперпатріотів" (а, насправді, провокаторів), про "повернення Україні, "Берестейщини", яка знаходиться під владою "Бульбофюрера"...". І як це сприймуть пацани 18-літні, білоруси? В подібному випадку вони, у власних очах, будуть виглядіть не "пособниками агресора", а "защитниками Маці-Радзіни", яку "хочуть захваціць "бандєри"....".
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28.05.2021 06:01 Ответить
Та о чем речь? Какое сближение, они и так уже сблизились по самые бубенцы.
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28.05.2021 07:39 Ответить
самое интересное что лука против такого сближения
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28.05.2021 07:48 Ответить
Неточне вираження міністра, потрібно говорити, що зближення Білорусі і росії є загрозою для українців, але не для преЗЕдента і його "шиферної" команди, бо весь його продукт "95 кварталу" і фільми виключно російською, виготовляється для кацапів, малоросів і білорусів. Від цього і всі проблеми не запрошення на нараду по НАТО, відміна санкцій по "Північному потоку 2", бо сам Найсвітліший торгує на крові з окупантом, показуючи західу, що все окей, а наріду втирає, що бажає йти в Європу і НАТО.
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28.05.2021 08:36 Ответить
лука до осени не доживет.....
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28.05.2021 09:05 Ответить
Кулеба,лови подсказку:им до полного сближения остался всего один шаг-назначить одного президента и,угадай с одного раза кто им будет Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС - Цензор.НЕТ 4364
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28.05.2021 09:20 Ответить
 
 