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Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про загрозу від зближення Білорусі з Росією. За його словами, це загрожує національній безпеці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Як зазначив міністр, влада України враховує цю загрозу при ухваленні своїх рішень.

"Тому що, безумовно, подальше зближення Білорусі з Росією - це симетричне зростання загрози використання Білорусі Росією для нарощування агресії проти нашої держави. Це той ризик, який ми маємо завжди враховувати при ухваленні рішень", - сказав він.

28 травня, білоруський президент Олександр Лукашенко полетить у Сочі, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
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Топ коментарі
+4
Бери Кулеба Кролика, возьми 100 млрд кредита и строй сетку... Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС - Цензор.НЕТ 7157
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28.05.2021 00:10
+3
200000 грн двигатель на бомбардировщик
это цена ланоса
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28.05.2021 00:51
+2
Нажаль для України будь-який варіант програшний: чи лукашенко чи інша якась бабаріка, все одно більшість там схоже за "русский мир".
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28.05.2021 00:30
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Аж ніяк,Білорусь була нам ворожа вже 27 років,і ні чого не змінилось.
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28.05.2021 00:01 Відповісти
Бери Кулеба Кролика, возьми 100 млрд кредита и строй сетку... Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС - Цензор.НЕТ 7157
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28.05.2021 00:10 Відповісти
Нажаль для України будь-який варіант програшний: чи лукашенко чи інша якась бабаріка, все одно більшість там схоже за "русский мир".
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28.05.2021 00:30 Відповісти
"Сближение Беларуси" - ошибачка закралась, не "Беларуси", а правильно"белоруссии"! Увы, ещё не стала она - Беларусией!!!
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28.05.2021 00:41 Відповісти
Міноборони відзвітувалось про продаж за 1,8 млн грн дев'яти зайвих авіаційних двигунів АЛ-21Ф-ЗТ, що використовуються у бомбардувальниках #Су24. Відчудження та реалізацію надлишкового військового майна відновили у 2020 році

https://www.ukrmilitary.com/2021/05/9-24-18.html
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28.05.2021 00:50 Відповісти
200000 грн двигатель на бомбардировщик
это цена ланоса
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28.05.2021 00:51 Відповісти
Сближаться двоим болванам 27 лет это Мировой рекорд Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС - Цензор.НЕТ 8372Лукашеску и Путлереску как лучшие фюреры Мира внесены в книгу Рекордов Гиннесса Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС - Цензор.НЕТ 8518
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28.05.2021 05:31 Відповісти
А хтось у цьому "сумнівався"? Ще коли тільки почалися поставки в Україну "Джавелінів", і тут "ікспьорди" деякі почали "сумнєваться" в їх ефективності в руках ВСУ, я написав, що особливо ефективно вони спрацюють на лісових дорогах українського Полісся, коли Росія зробить з "сябрів" своє "гарматне м"ясо" і пожене в першому ешелоні наступу. Недаром через заповідник, через болота, білорусами, ще два роки тому прокладена широка асфальтована дорога, шо на українському боці кордону "упирається в НІЩО" - ні міст поблизу нема, ні виходу на якусь автотранспортну магістраль... А от для "перекидання у район зосередження" бронетехніки, ця дорога якраз "на всі СТО!!!" підходить...Тому прикрита завалами установка "Град", батарея "Рапір" чи три-чотири "Джавеліни" зупинять рух танкових колон, бо по лісу заболоченому навіть танкам наступать важкувато... Ох, тоді і "смердежу" було, від "любителів братання" різноколірних!!! А сьогодні в Білорусі просто скинуті "маскувальні вбрання"... Я не здивуюся, якщо вже зараз замполіти в білоруських казармах, захлинаючись, зачитують салабонам-строковикам вчорашні коментарі деяких наших "суперпатріотів" (а, насправді, провокаторів), про "повернення Україні, "Берестейщини", яка знаходиться під владою "Бульбофюрера"...". І як це сприймуть пацани 18-літні, білоруси? В подібному випадку вони, у власних очах, будуть виглядіть не "пособниками агресора", а "защитниками Маці-Радзіни", яку "хочуть захваціць "бандєри"....".
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28.05.2021 06:01 Відповісти
Та о чем речь? Какое сближение, они и так уже сблизились по самые бубенцы.
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28.05.2021 07:39 Відповісти
самое интересное что лука против такого сближения
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28.05.2021 07:48 Відповісти
Неточне вираження міністра, потрібно говорити, що зближення Білорусі і росії є загрозою для українців, але не для преЗЕдента і його "шиферної" команди, бо весь його продукт "95 кварталу" і фільми виключно російською, виготовляється для кацапів, малоросів і білорусів. Від цього і всі проблеми не запрошення на нараду по НАТО, відміна санкцій по "Північному потоку 2", бо сам Найсвітліший торгує на крові з окупантом, показуючи західу, що все окей, а наріду втирає, що бажає йти в Європу і НАТО.
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28.05.2021 08:36 Відповісти
лука до осени не доживет.....
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28.05.2021 09:05 Відповісти
Кулеба,лови подсказку:им до полного сближения остался всего один шаг-назначить одного президента и,угадай с одного раза кто им будет Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС - Цензор.НЕТ 4364
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28.05.2021 09:20 Відповісти
 
 