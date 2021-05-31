Заявления Лукашенко о бомбе в самолете шиты белыми нитками, - эксперт Лукашевич

По мнению эксперта в области авиации Вадима Лукашевича, слова захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко о бомбе на борту посаженного в Минске самолета нельзя воспринимать всерьез.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Здесь все настолько шито белыми нитками, что всерьез задавать вопросы, верите вы или нет Лукашенко, Пескову, просто несерьезно", – сказал Лукашевич.

Эксперт отметил, что действия властей Беларуси в этой ситуации практически ничем не отличаются от того, как действуют при захвате судов сомалийские пираты.

Читайте: Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин

"У этого прецедента две составляющих: политическая (решение ЕС, закрытое слушание Совбеза ООН) и чисто техническая. Потому что здесь произошло покушение именно на безопасность авиаперевозок, поэтому сейчас ведется расследование", – добавил Лукашевич.

Эксперт считает действия белорусских властей недопустимыми. Ведь жизнь всех людей на борту подвергалась опасности, а на летчиков, вероятнее всего, было оказано давление.

Читайте также: Ryanair назвал неправдивой расшифровку Беларуси о переговорах с пилотом: Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с авиакомпанией

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.