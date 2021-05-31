Заявления Лукашенко о бомбе в самолете шиты белыми нитками, - эксперт Лукашевич
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По мнению эксперта в области авиации Вадима Лукашевича, слова захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко о бомбе на борту посаженного в Минске самолета нельзя воспринимать всерьез.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Здесь все настолько шито белыми нитками, что всерьез задавать вопросы, верите вы или нет Лукашенко, Пескову, просто несерьезно", – сказал Лукашевич.
Эксперт отметил, что действия властей Беларуси в этой ситуации практически ничем не отличаются от того, как действуют при захвате судов сомалийские пираты.
"У этого прецедента две составляющих: политическая (решение ЕС, закрытое слушание Совбеза ООН) и чисто техническая. Потому что здесь произошло покушение именно на безопасность авиаперевозок, поэтому сейчас ведется расследование", – добавил Лукашевич.
Эксперт считает действия белорусских властей недопустимыми. Ведь жизнь всех людей на борту подвергалась опасности, а на летчиков, вероятнее всего, было оказано давление.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.
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"Но это было вчера. Сегодня на этом пространстве существуют суверенные независимые государства. Не надо тут друг на друга кричать, что кто-то кого-то хочет куда-то включить, поджать, объединить… Слушайте, мир изменился. Идиотов нет сегодня среди нас, чтобы колониальным образом порабощать притом дружественное государство. Это невозможно сегодня. Любая попытка поглощения государства или какой-то силой объединить, присоединить вызовет страшный отпор в этом государстве. А помощников в этот костер подбросить поленьев очень много сегодня. Поэтому надо принимать де-факто и де-юре то, что есть. И на этой основе, не потеряв то, что есть, идти вперед, интегрируясь на новых принципах, в новых условиях - так, как требует от нас время", - резюмировал Александр Лукашенко. https://president.gov.by/ru/events/vstrecha-s-glavami-pravitelstv-sng
Нисколько в этом не сомневаюсь и давление могло быть физическим.
Иначе для чего там присутствовали четверо граждан РФ, оставшиеся в Минске после посадки самолета?
Источник: https://censor.net/ru/n3268184