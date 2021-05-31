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Заявления Лукашенко о бомбе в самолете шиты белыми нитками, - эксперт Лукашевич

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Заявления Лукашенко о бомбе в самолете шиты белыми нитками, - эксперт Лукашевич

По мнению эксперта в области авиации Вадима Лукашевича, слова захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко о бомбе на борту посаженного в Минске самолета нельзя воспринимать всерьез.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Здесь все настолько шито белыми нитками, что всерьез задавать вопросы, верите вы или нет Лукашенко, Пескову, просто несерьезно", – сказал Лукашевич.

Эксперт отметил, что действия властей Беларуси в этой ситуации практически ничем не отличаются от того, как действуют при захвате судов сомалийские пираты.

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"У этого прецедента две составляющих: политическая (решение ЕС, закрытое слушание Совбеза ООН) и чисто техническая. Потому что здесь произошло покушение именно на безопасность авиаперевозок, поэтому сейчас ведется расследование", – добавил Лукашевич.

Эксперт считает действия белорусских властей недопустимыми. Ведь жизнь всех людей на борту подвергалась опасности, а на летчиков, вероятнее всего, было оказано давление.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Таракан добился, что почти весь мир от него отвернулся.
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28.05.2021 22:55
+2
А до чого тут ти і європейці?
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28.05.2021 23:03
+2
Заяви Лукашенка про бомбу в літаку шиті білими нитками, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2869
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28.05.2021 23:37
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Правила форума Совет форумчан
Кому как не Лукашевичу знать, что в голове у Лукашенко.
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28.05.2021 22:54 Ответить
Таракан добился, что почти весь мир от него отвернулся.
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28.05.2021 22:55 Ответить
Таракан не на тех поставил. Теперь у него лишь один путь - в губернаторы Белорусского федерального округа.
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28.05.2021 22:56 Ответить
Скоро новая БНР будет. Заявления Лукашенко о бомбе в самолете шиты белыми нитками, - эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2072
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28.05.2021 22:57 Ответить
Это так и задумывалось. А мы с европейцам лишь пешки в этой игре.
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28.05.2021 22:59 Ответить
А до чого тут ти і європейці?
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28.05.2021 23:03 Ответить
Заяви Лукашенка про бомбу в літаку шиті білими нитками, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 3966
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28.05.2021 23:41 Ответить
Pacersoft Assa Теперь у него лишь один путь - в губернаторы Белорусского федерального округа.
"Но это было вчера. Сегодня на этом пространстве существуют суверенные независимые государства. Не надо тут друг на друга кричать, что кто-то кого-то хочет куда-то включить, поджать, объединить… Слушайте, мир изменился. Идиотов нет сегодня среди нас, чтобы колониальным образом порабощать притом дружественное государство. Это невозможно сегодня. Любая попытка поглощения государства или какой-то силой объединить, присоединить вызовет страшный отпор в этом государстве. А помощников в этот костер подбросить поленьев очень много сегодня. Поэтому надо принимать де-факто и де-юре то, что есть. И на этой основе, не потеряв то, что есть, идти вперед, интегрируясь на новых принципах, в новых условиях - так, как требует от нас время", - резюмировал Александр Лукашенко. https://president.gov.by/ru/events/vstrecha-s-glavami-pravitelstv-sng
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29.05.2021 00:24 Ответить
Тобі нагадать Абхазію, Південну Осетію, Крим?... А Білорусь, економічно, вже є "федеральним округом" РФ. Залишилося помінять прапори, вивіски на держустановах і ввести російські гроші... "Великарассийское "нарєчіє", як називав "російську мову В. Даль, переважна більшість білорусів давно вже вважає якщо не "рідною", то "загальноприйнятою". Тобто - "вуздечка в роті", "сідло на спині". Путіну залишилося лише сісти зверху, і поганять... От тільки старенький він... Вже і з самою Росією не справляється - скоро місцеві "князьки" почнуть "конями вертіть в різні боки"...
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29.05.2021 04:25 Ответить
и срочно поехал к Путину , что делать, усравшись
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28.05.2021 23:51 Ответить
Таракан зараз у прожжоного ***** отримує останні насталєнія...
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28.05.2021 23:02 Ответить
Клещ кровавый, а не таракан
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28.05.2021 23:50 Ответить
вот тут сомалийцам стало обидно.
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28.05.2021 23:02 Ответить
Заяви Лукашенка про бомбу в літаку шиті білими нитками, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2869
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28.05.2021 23:37 Ответить
"... а на летчиков, вероятнее всего, было оказано давление."

Нисколько в этом не сомневаюсь и давление могло быть физическим.

Иначе для чего там присутствовали четверо граждан РФ, оставшиеся в Минске после посадки самолета?

Источник: https://censor.net/ru/n3268184
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29.05.2021 07:41 Ответить
Дело Протасевича для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц входит в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 07:47 Ответить
 
 