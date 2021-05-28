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Заяви Лукашенка про бомбу в літаку шиті білими нитками, - експерт Лукашевич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заяви Лукашенка про бомбу в літаку шиті білими нитками, - експерт Лукашевич

На думку експерта в області авіації Вадима Лукашевича, слова Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про бомбу на борту посадженого в Мінську літака не можна сприймати всерйоз.

Про це він сказав в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тут все настільки шито білими нитками, що всерйоз ставити питання, вірите ви Лукашенку, Пєскову, чи ні, просто несерйозно", - сказав Лукашевич.

Експерт зазначив, що дії влади Білорусі в цій ситуації практично нічим не відрізняються від того, як діють при захопленні суден сомалійські пірати.

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"У цього прецедента дві складові: політична (рішення ЄС, закрите слухання Радбезу ООН) і чисто технічна. Тому що тут стався замах саме на безпеку авіаперевезень, тому зараз ведеться розслідування", - додав Лукашевич.

Експерт вважає дії білоруської влади неприпустимими. Адже життя всіх людей на борту було в небезпеці, а на льотчиків, найімовірніше, було вчинено тиск.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь. Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.

 
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Топ коментарі
+2
Таракан добился, что почти весь мир от него отвернулся.
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28.05.2021 22:55
+2
А до чого тут ти і європейці?
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28.05.2021 23:03
+2
Заяви Лукашенка про бомбу в літаку шиті білими нитками, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2869
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28.05.2021 23:37
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Кому как не Лукашевичу знать, что в голове у Лукашенко.
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28.05.2021 22:54 Відповісти
Таракан добился, что почти весь мир от него отвернулся.
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28.05.2021 22:55 Відповісти
Таракан не на тех поставил. Теперь у него лишь один путь - в губернаторы Белорусского федерального округа.
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28.05.2021 22:56 Відповісти
Скоро новая БНР будет. Заявления Лукашенко о бомбе в самолете шиты белыми нитками, - эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2072
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28.05.2021 22:57 Відповісти
Это так и задумывалось. А мы с европейцам лишь пешки в этой игре.
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28.05.2021 22:59 Відповісти
А до чого тут ти і європейці?
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28.05.2021 23:03 Відповісти
Заяви Лукашенка про бомбу в літаку шиті білими нитками, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 3966
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28.05.2021 23:41 Відповісти
Pacersoft Assa Теперь у него лишь один путь - в губернаторы Белорусского федерального округа.
"Но это было вчера. Сегодня на этом пространстве существуют суверенные независимые государства. Не надо тут друг на друга кричать, что кто-то кого-то хочет куда-то включить, поджать, объединить… Слушайте, мир изменился. Идиотов нет сегодня среди нас, чтобы колониальным образом порабощать притом дружественное государство. Это невозможно сегодня. Любая попытка поглощения государства или какой-то силой объединить, присоединить вызовет страшный отпор в этом государстве. А помощников в этот костер подбросить поленьев очень много сегодня. Поэтому надо принимать де-факто и де-юре то, что есть. И на этой основе, не потеряв то, что есть, идти вперед, интегрируясь на новых принципах, в новых условиях - так, как требует от нас время", - резюмировал Александр Лукашенко. https://president.gov.by/ru/events/vstrecha-s-glavami-pravitelstv-sng
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29.05.2021 00:24 Відповісти
Тобі нагадать Абхазію, Південну Осетію, Крим?... А Білорусь, економічно, вже є "федеральним округом" РФ. Залишилося помінять прапори, вивіски на держустановах і ввести російські гроші... "Великарассийское "нарєчіє", як називав "російську мову В. Даль, переважна більшість білорусів давно вже вважає якщо не "рідною", то "загальноприйнятою". Тобто - "вуздечка в роті", "сідло на спині". Путіну залишилося лише сісти зверху, і поганять... От тільки старенький він... Вже і з самою Росією не справляється - скоро місцеві "князьки" почнуть "конями вертіть в різні боки"...
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29.05.2021 04:25 Відповісти
и срочно поехал к Путину , что делать, усравшись
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28.05.2021 23:51 Відповісти
Таракан зараз у прожжоного ***** отримує останні насталєнія...
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28.05.2021 23:02 Відповісти
Клещ кровавый, а не таракан
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28.05.2021 23:50 Відповісти
вот тут сомалийцам стало обидно.
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28.05.2021 23:02 Відповісти
Заяви Лукашенка про бомбу в літаку шиті білими нитками, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2869
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28.05.2021 23:37 Відповісти
"... а на летчиков, вероятнее всего, было оказано давление."

Нисколько в этом не сомневаюсь и давление могло быть физическим.

Иначе для чего там присутствовали четверо граждан РФ, оставшиеся в Минске после посадки самолета?

Источник: https://censor.net/ru/n3268184
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29.05.2021 07:41 Відповісти
Дело Протасевича для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц входит в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 07:47 Відповісти
 
 