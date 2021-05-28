Заяви Лукашенка про бомбу в літаку шиті білими нитками, - експерт Лукашевич

На думку експерта в області авіації Вадима Лукашевича, слова Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про бомбу на борту посадженого в Мінську літака не можна сприймати всерйоз.

Про це він сказав в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тут все настільки шито білими нитками, що всерйоз ставити питання, вірите ви Лукашенку, Пєскову, чи ні, просто несерйозно", - сказав Лукашевич.

Експерт зазначив, що дії влади Білорусі в цій ситуації практично нічим не відрізняються від того, як діють при захопленні суден сомалійські пірати.

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"У цього прецедента дві складові: політична (рішення ЄС, закрите слухання Радбезу ООН) і чисто технічна. Тому що тут стався замах саме на безпеку авіаперевезень, тому зараз ведеться розслідування", - додав Лукашевич.

Експерт вважає дії білоруської влади неприпустимими. Адже життя всіх людей на борту було в небезпеці, а на льотчиків, найімовірніше, було вчинено тиск.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь. Також Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь з 00:00 29 травня.