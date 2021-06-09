Енин: В расследовании катастрофы лайнера МАУ Иран продолжает театральную игру

Украинская сторона поставила Ирану очень много вопросов о сбитом лайнера МАУ, но на большинство из них ответа не получила.

Об этом замминистра иностранных дел Евгений Енин заявил "Громадському радіо", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы исходим из того, что должны быть открыты абсолютно все аспекты, связанные с этой трагедией. Мы поставили огромную кучу вопросов, и на большинство из них не получили четкого ответа, который бы нас удовлетворил. Иранская сторона продолжает отыгрывать такую ​​театральную игру. Процесс уже завершен, технический отчет представлен в ИКАО. Уголовное производство завершено, расследование и дело переданы в суд и правительство Ирана определило компенсации. Нам предлагают просто поверить на слово без предоставления каких-либо подтверждающих фактов, мы с этой версией не согласны", - сказал Енин.

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По его словам, сумма компенсаций должна быть определена на межправительственном уровне с учетом того переговорного процесса, который сегодня ведет Украина.

"Мы исходим из того, что люди, которые принимают решения получить компенсации от иранской стороны, в дальнейшем будут лишены возможности получить тот уровень компенсации, который будет достигнут по результатам межправительственных переговоров. Каким он будет, я пока не могу сказать, но уверен, что он будет больше, чем предложила иранская сторона", - подчеркнул Енин.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".