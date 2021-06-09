Єнін: У розслідуванні катастрофи лайнера МАУ Іран продовжує театральну гру

Українська сторона поставила Ірану дуже багато питань про збитий лайнер МАУ, але на більшість із них відповіді не отримала.

Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив "Громадському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми виходимо з того, що мають бути відкриті абсолютно всі аспекти, пов’язані з цією трагедією. Ми поставили величезну купу запитань, і на переважну більшість із них не отримали чіткої відповіді, яка би нас задовольнила. Іранська сторона продовжує відігравати таку театральну гру. Процес уже завершено, технічний звіт подано до ІКАО. Кримінальне провадження завершено, розслідування і справу передано до суду і уряд Ірану визначив компенсації. Нам пропонують просто повірити на слово без надання будь-яких підтверджуючих фактів, ми з цією версією не згодні", - сказав Єнін.

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За його словами, сума компенсацій має бути визначена на міжурядовому рівні з урахуванням того переговорного процесу, який на сьогодні веде Україна.

"Ми виходимо з того, що люди, які приймають рішення отримати компенсації від іранської сторони, в подальшому будуть позбавлені можливості отримати той рівень компенсації, який буде досягнутий за результатами міжурядових переговорів. Яким він буде, я поки не можу сказати, але впевнений, що він буде більшим ніж запропонувала іранська сторона", - підкреслив Єнін.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

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В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня 2020 року "були навмисними".