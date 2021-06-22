Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Суд оставил без удовлетворения апелляцию экс-нардепа Семена Семенченко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, Апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения для экс-нардепа. Семенченко оставили под стражей.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.
Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".
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https://www.youtube.com/watch?v=BXz69kbyz7c Армия есть у Кивы (это кстати сегодняшний треш!), у Авакова, а вот о какой армии Семенченко они там дело лепят украинскому патриоту!?
http://racurs.ua/800-semen-semenchenko-ot-obychnogo-moshennika-do-jivoy-legendy
http://patrioty.org.ua/blogs/semenchenko-okazalsia-obchnm-prokhodymtsem-kotori-voleiu-sluchaia-popal-v-struiu-no-vs-po-poriadku--veteran-donbasu-zvynuvachuie-kolyshnoho-komandyra-162246.html
https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1398974846801333
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s