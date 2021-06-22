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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд оставил без удовлетворения апелляцию экс-нардепа Семена Семенченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, Апелляционный суд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения для экс-нардепа. Семенченко оставили под стражей.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Свободу комбату": У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко. ФОТОрепортаж

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Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей 17
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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

суд (25087) Апелляционный суд (411) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+35
Насіння Грішина: "А лишь бы не Порох". Жри-те.
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22.06.2021 16:25
+29
Медведчук с браслетом дома.Семён под стражей.Шо ж такого сделал Семен непонятно.Шо сделал Медведчук всем известно.Всё, шо треба знать о судах в Украине
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22.06.2021 18:24
+25
Потому, что так и не научились отличать тупую рашенскую пропаганду и реальность. А мозги им заменил зомбоящик олигархов. Гришин, кстати, имел к этому самое непосредственное отношение. Тож пусть теперь жрет Бенино дерьмо по полной.
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22.06.2021 16:35
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Пецю тільки за Мужчіля-Лісника треба було б лінчувати! Разом з Грицаком звісно.
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22.06.2021 21:36 Ответить
Вас рабів та холуїв бариги треба разом на кічу! Такої мразоти ще світ не бачив!
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23.06.2021 06:27 Ответить
Посадили за какую то армию.
https://www.youtube.com/watch?v=BXz69kbyz7c Армия есть у Кивы (это кстати сегодняшний треш!), у Авакова, а вот о какой армии Семенченко они там дело лепят украинскому патриоту!?
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22.06.2021 21:31 Ответить
Патриоту коломойского кармана? Сильно сказано.
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22.06.2021 23:10 Ответить
Совсем уже на Цензоре со своим Барыгой Рошеном ***....ись.
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22.06.2021 21:33 Ответить
ну и че пикируетесь балбесы?)))..он кива с рабиновичем уже во всю лохами ушастыми рулят, а нормальные пацаны сидят или влачат с хлеба на воду, и некому вломить этим красноперым идиотам, пушнину рубящим......допи..дятся гетьманы таки до цугундера))..
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22.06.2021 21:59 Ответить
ПОный т опик ботов всех мастей... Точно, что патриоты - враги всем барыгам в Украине... и потому их рвут сворой... а все независимые сми блогекры и политики - как говна в рот набрали. Молчат, как купленные .
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22.06.2021 22:40 Ответить
Семенченко должен был сесть гораздо раньше за все свои художества, но демократичный Порох(против которого он топил) этого не сделал, зато это сделал зельцман, которого аферист гришин и привел к власти---ирония судьбы))))
http://racurs.ua/800-semen-semenchenko-ot-obychnogo-moshennika-do-jivoy-legendy
http://patrioty.org.ua/blogs/semenchenko-okazalsia-obchnm-prokhodymtsem-kotori-voleiu-sluchaia-popal-v-struiu-no-vs-po-poriadku--veteran-donbasu-zvynuvachuie-kolyshnoho-komandyra-162246.html
https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1398974846801333
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s
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23.06.2021 00:27 Ответить
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