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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суд залишив без задоволення апеляцію екснардепа Семена Семенченка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, Апеляційний суд не задовольнив апеляцію на запобіжний захід для екснардепа. Семенченка залишили під вартою.

Дивіться також: "Свободу комбату": Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

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Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою 16
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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

суд (11666) Апеляційний суд (397) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+35
Насіння Грішина: "А лишь бы не Порох". Жри-те.
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22.06.2021 16:25
+29
Медведчук с браслетом дома.Семён под стражей.Шо ж такого сделал Семен непонятно.Шо сделал Медведчук всем известно.Всё, шо треба знать о судах в Украине
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22.06.2021 18:24
+25
Потому, что так и не научились отличать тупую рашенскую пропаганду и реальность. А мозги им заменил зомбоящик олигархов. Гришин, кстати, имел к этому самое непосредственное отношение. Тож пусть теперь жрет Бенино дерьмо по полной.
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22.06.2021 16:35
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Пецю тільки за Мужчіля-Лісника треба було б лінчувати! Разом з Грицаком звісно.
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22.06.2021 21:36 Відповісти
Вас рабів та холуїв бариги треба разом на кічу! Такої мразоти ще світ не бачив!
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23.06.2021 06:27 Відповісти
Посадили за какую то армию.
https://www.youtube.com/watch?v=BXz69kbyz7c Армия есть у Кивы (это кстати сегодняшний треш!), у Авакова, а вот о какой армии Семенченко они там дело лепят украинскому патриоту!?
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22.06.2021 21:31 Відповісти
Патриоту коломойского кармана? Сильно сказано.
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22.06.2021 23:10 Відповісти
Совсем уже на Цензоре со своим Барыгой Рошеном ***....ись.
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22.06.2021 21:33 Відповісти
ну и че пикируетесь балбесы?)))..он кива с рабиновичем уже во всю лохами ушастыми рулят, а нормальные пацаны сидят или влачат с хлеба на воду, и некому вломить этим красноперым идиотам, пушнину рубящим......допи..дятся гетьманы таки до цугундера))..
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22.06.2021 21:59 Відповісти
ПОный т опик ботов всех мастей... Точно, что патриоты - враги всем барыгам в Украине... и потому их рвут сворой... а все независимые сми блогекры и политики - как говна в рот набрали. Молчат, как купленные .
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22.06.2021 22:40 Відповісти
Семенченко должен был сесть гораздо раньше за все свои художества, но демократичный Порох(против которого он топил) этого не сделал, зато это сделал зельцман, которого аферист гришин и привел к власти---ирония судьбы))))
http://racurs.ua/800-semen-semenchenko-ot-obychnogo-moshennika-do-jivoy-legendy
http://patrioty.org.ua/blogs/semenchenko-okazalsia-obchnm-prokhodymtsem-kotori-voleiu-sluchaia-popal-v-struiu-no-vs-po-poriadku--veteran-donbasu-zvynuvachuie-kolyshnoho-komandyra-162246.html
https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1398974846801333
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s
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23.06.2021 00:27 Відповісти
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