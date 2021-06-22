Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Суд залишив без задоволення апеляцію екснардепа Семена Семенченка.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Так, Апеляційний суд не задовольнив апеляцію на запобіжний захід для екснардепа. Семенченка залишили під вартою.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".
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https://www.youtube.com/watch?v=BXz69kbyz7c Армия есть у Кивы (это кстати сегодняшний треш!), у Авакова, а вот о какой армии Семенченко они там дело лепят украинскому патриоту!?
http://racurs.ua/800-semen-semenchenko-ot-obychnogo-moshennika-do-jivoy-legendy
http://patrioty.org.ua/blogs/semenchenko-okazalsia-obchnm-prokhodymtsem-kotori-voleiu-sluchaia-popal-v-struiu-no-vs-po-poriadku--veteran-donbasu-zvynuvachuie-kolyshnoho-komandyra-162246.html
https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/1398974846801333
https://www.youtube.com/watch?v=0elQDUEd14k&t=14s