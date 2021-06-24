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Мы поддерживаем Великобританию и Украину в противодействии российской агрессии, - посольство США

Мы поддерживаем Великобританию и Украину в противодействии российской агрессии, - посольство США

Соединенные Штаты полностью поддерживают Великобританию, которая противостоит российской агрессии в Украине, и в очередной раз выражают приверженность территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в четверг.

"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым - это Украина", - отмечают в посольстве.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем

Автор: 

Великобритания (4949) корабль (2041) Крым (26376) США (26583)


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Топ комментарии
+17
Мы поддерживаем Великобританию и Украину в противодействии российской агрессии, - посольство - Цензор.НЕТ 7367
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24.06.2021 19:27
+9
переживаешь за трампушу? скажи *****,шо донни ему уже не помощник....
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24.06.2021 19:41
+6
на задании,кацапырла? ты уже засыпался...буденовку забыл снять
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24.06.2021 19:45
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https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-cherven-2021r опитування , яке проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 червня
Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі українці віддали б за Володимира Зеленського (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме) та Петра Порошенка (11% і 17% опитаних).
Юрій Бойко отримав би в першому турі 9%/13% голосів, Юлія Тимошенко - 7%/10%, Ігор Смешко - 4%/7%.
Володимир Гройсман, Анатолій Гриценко, Дмитро Разумков, Олег Ляшко, Руслан Кошулинський та Віталій Кличко отримали б менш як 5% голосів.
У випадку потрапляння Зеленського та Порошенка до другого туру, за першого кандидата готові віддати голоси 33% опитаних або ж 60% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за другого - 20% і 40%.
Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Порошенко отримав 24,45% голосів виборців, а Зеленський - 73,22% голосів. Відтак, розрив між кандидатами складав 48,77%. Зараз розрив складає 20%, тобто скоротився більш ніж у два рази.
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24.06.2021 19:26 Ответить
Мы поддерживаем Великобританию и Украину в противодействии российской агрессии, - посольство - Цензор.НЕТ 7367
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24.06.2021 19:27 Ответить
Ці проценти свідчать, що майже половина населення України - вороги України. Але що поробиш, це "мудрий нАрід". Їм держава Україна побарабану. Правильно Путлер сказав, це територія, заселена сірою масою.
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24.06.2021 19:42 Ответить
Чому ми досі не в НАТО ???!
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24.06.2021 20:40 Ответить
чому? чому? зебилам по качану
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24.06.2021 22:06 Ответить
Соцопитування - розрив між Порохом та вовою скоротився у два рази ! АМІНЬ!
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24.06.2021 19:27 Ответить
Юлька хуже зеленого комика или шоколадного кнура ? А бойко не будет потому что процент ваты стабилен -20 % максимум
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24.06.2021 19:40 Ответить
Баба Юля никому не нужна. Чем же она Вам привлекательна? Лучше комика оформит сдачу Украины срасее?
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24.06.2021 19:57 Ответить
на задании,кацапырла? ты уже засыпался...буденовку забыл снять
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24.06.2021 19:45 Ответить
"збитий льотчик"...Россія до "збиття" не причетна?
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24.06.2021 19:46 Ответить
Вы за Байдена переживайте .Ато у него с Трампом разница на 5 процентов сократится , через три с половиной года .В пользу Трампа
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24.06.2021 19:36 Ответить
переживаешь за трампушу? скажи *****,шо донни ему уже не помощник....
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24.06.2021 19:41 Ответить
Да😂🌷
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24.06.2021 19:33 Ответить
смех без причины-признак дурачины
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24.06.2021 19:42 Ответить
_Да, видел. Одобрением на достройку СП-2 поддержали... агрессора и людоеда. Заморозкой помощи ВСУ. И т. п. Кто имеет глаза видеть - увидели. И путлер свои выводы тоже сделал...
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24.06.2021 19:39 Ответить
шота ты не все гэбнявые фейки собрал .не убедительно...
давай по-новой.
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24.06.2021 19:44 Ответить
Караван идёт , а собака расийская гафкает о каких -то водах .
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24.06.2021 19:46 Ответить
лаєт...англ. - lie, укр. - брехати...россійська собака бреше.
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24.06.2021 19:50 Ответить
віктор федорович , я англійською мовою нє сілён . Але пишу так шоб розуміли кацапи . Вони все розуміють , навіть коли пишеш чистою українською .
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24.06.2021 20:09 Ответить
...просто така дуже цікава гра слів - те, що англійською звучить, як лай, перекладається, як брехня...
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24.06.2021 20:55 Ответить
багато і в англійській лексиці добавилось слів , наприклад HUYLO , - і це ж всі розуміють . Але в словники не добавляють .
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24.06.2021 21:10 Ответить
Кацапня недопонимает , что пока они не начали быковать , - никто их и пальцем не трогал , ибо не трожь гавно и не завоняет . Но постсоветское гавно решило тряхнуть стариной и теперь вопит об " угрозах " , которые сами и спровоцировало , - всё как в нормальных учебниках истории .
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24.06.2021 20:00 Ответить
а кто Штатам мешает тоже "не постесняться" следовать международным договорам и пользоваться акваторией Крыма как в договоре с Украиной о её территориальных водах? Давайте ,ковбои,проделайте тоже "выход ".пусть московские черти мечутсмя по Кремлю и обрывают телефоны своим чертенятам в Европе.типа Меркель и макрона...
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24.06.2021 19:58 Ответить
Джо Байден висунув вдову сенатора Маккейна на посаду в ООН
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24.06.2021 20:01 Ответить
Зато Зеленский и МИД Украины молчат по поводу инцидента в украинских территориальных водах. Видимо считают Крым российским.

Хорошо что хоть не осудили Великобританию, но это пока.
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24.06.2021 20:11 Ответить
🇺🇦🤝🇬🇧🤝🇺🇸
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24.06.2021 20:14 Ответить
РАБссия напала на Королеву Британии в Черном море и обосралась....,точно так было в Бресткой крепости,Курской Дуге и прочих 28 ХЕРоям-Понтыфиловцах...,Фейкометы долбанные...,ДЕЗА...и ПОНТЫ главное оружие баранов Мавзолея...
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24.06.2021 20:16 Ответить
Напомню вам,что паБЕДУ над Гитлером Путлер засекретил до 2040 года,а сотрудничество НКВД и ГЕСТАПО до 2045 года,в обоих случаях стоит дата 9 мая 2040 года...,как думаете почему?
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24.06.2021 20:32 Ответить
https://twitter.com/TverezoInfo
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https://twitter.com/TverezoInfo
https://twitter.com/TverezoInfo

Тверезо

@TverezoInfo


Зеленський відмовчався з приводу російських провокацій у територіальних водах України біля Криму
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24.06.2021 22:05 Ответить
 
 