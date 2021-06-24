Мы поддерживаем Великобританию и Украину в противодействии российской агрессии, - посольство США
Соединенные Штаты полностью поддерживают Великобританию, которая противостоит российской агрессии в Украине, и в очередной раз выражают приверженность территориальной целостности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в четверг.
"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым - это Украина", - отмечают в посольстве.
Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.
Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.
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Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі українці віддали б за Володимира Зеленського (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме) та Петра Порошенка (11% і 17% опитаних).
Юрій Бойко отримав би в першому турі 9%/13% голосів, Юлія Тимошенко - 7%/10%, Ігор Смешко - 4%/7%.
Володимир Гройсман, Анатолій Гриценко, Дмитро Разумков, Олег Ляшко, Руслан Кошулинський та Віталій Кличко отримали б менш як 5% голосів.
У випадку потрапляння Зеленського та Порошенка до другого туру, за першого кандидата готові віддати голоси 33% опитаних або ж 60% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за другого - 20% і 40%.
Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Порошенко отримав 24,45% голосів виборців, а Зеленський - 73,22% голосів. Відтак, розрив між кандидатами складав 48,77%. Зараз розрив складає 20%, тобто скоротився більш ніж у два рази.
давай по-новой.
Хорошо что хоть не осудили Великобританию, но это пока.
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Тверезо
@TverezoInfo
Зеленський відмовчався з приводу російських провокацій у територіальних водах України біля Криму