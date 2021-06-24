Мы поддерживаем Великобританию и Украину в противодействии российской агрессии, - посольство США

Соединенные Штаты полностью поддерживают Великобританию, которая противостоит российской агрессии в Украине, и в очередной раз выражают приверженность территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве в четверг.

"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым - это Украина", - отмечают в посольстве.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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