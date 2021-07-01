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Нафтогаз (3062) суд (24827) Витренко Юрий (376)

Витренко оспорит в суде предписание НАПК о расторжении контракта

Витренко оспорит в суде предписание НАПК о расторжении контракта

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оспорит в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) к главе наблюдательного совета Клэр Споттисвуд с требованием расторгнуть с ним контракт.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", информирует Цензор.НЕТ.

"Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего договора, а играет в политику, и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагенство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого они и являются?" - сказал Витренко.

Читайте: НАПК требует от главы набсовета "Нафтогаза" Споттисвуд расторгнуть контракт с Витренко

В НАК настаивают, что, согласно действующему законодательству, такого способа реагирования НАПК на нарушения, как предписание, не предусмотрено. Вместо предписаний Нацагентство должно обращаться в суд для прекращения трудового договора и признания его недействительным.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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У них своя страна . Они так думают .
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01.07.2021 18:53 Ответить
Витренко оспорит.- И покажет кто в доме хояин. Витренко двигали Коломойский и Ермак/ С Витренко подписан годовой контракт, - Ермак/ Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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01.07.2021 18:57 Ответить
это же звиздец..не ну так в наглую врать👹
Закон о ЗК
статья12
5-3) вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, захисту викривачів;...это о чем?
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01.07.2021 19:35 Ответить
Совести у людей нет! Ему же маму пенсионерку не на что содержать будет,если выгонят.
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01.07.2021 20:24 Ответить
Упырь, он и в Африке упырь!
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01.07.2021 21:50 Ответить
 
 