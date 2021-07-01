Витренко оспорит в суде предписание НАПК о расторжении контракта

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оспорит в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) к главе наблюдательного совета Клэр Споттисвуд с требованием расторгнуть с ним контракт.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", информирует Цензор.НЕТ.

"Почему НАПК не обращается в суд для прекращения соответствующего договора, а играет в политику, и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагенство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого они и являются?" - сказал Витренко.

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В НАК настаивают, что, согласно действующему законодательству, такого способа реагирования НАПК на нарушения, как предписание, не предусмотрено. Вместо предписаний Нацагентство должно обращаться в суд для прекращения трудового договора и признания его недействительным.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".