Семенченко объявили новое подозрение - ему инкриминируют нелегальное хранение оружия

Бывшему нардепу Семену Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для УП заявил адвокат Семенченко Владислав Добош

Текст подозрения также есть в распоряжении издания.

Раньше бывшего командира батальона "Донбасс" подозревали только в создании незаконного вооруженного формирования (НВФ - ред) и организации совершения террористического акта.

Однако почти через четыре месяца после объявления первого подозрения о НЗФ к делу добавилась еще одно - приобретение и хранение оружия (ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

По словам адвоката Семенченко, подозрение была ожидаемым, однако удивление вызывает время его вручения. Поскольку существование незаконного вооруженного формирования вроде как должно предусматривать наличие оружия у его членов.

Защита говорит, что подозрение основано на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".