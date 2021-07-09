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Новости Политика Украины
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Семенченко Семен (380) Добош (13)

Семенченко объявили новое подозрение - ему инкриминируют нелегальное хранение оружия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Семенченко объявили новое подозрение - ему инкриминируют нелегальное хранение оружия

Бывшему нардепу Семену Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для УП заявил адвокат Семенченко Владислав Добош

Текст подозрения также есть в распоряжении издания.

Раньше бывшего командира батальона "Донбасс" подозревали только в создании незаконного вооруженного формирования (НВФ - ред) и организации совершения террористического акта.

Однако почти через четыре месяца после объявления первого подозрения о НЗФ к делу добавилась еще одно - приобретение и хранение оружия (ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

По словам адвоката Семенченко, подозрение была ожидаемым, однако удивление вызывает время его вручения. Поскольку существование незаконного вооруженного формирования вроде как должно предусматривать наличие оружия у его членов.

Защита говорит, что подозрение основано на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".
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Топ комментарии
+17
Зелебородьки знают, кого прессовать - кто им представляет опасность.
Не понимаю полезных идиотов, которые помогают Зелебобикам, обгаживая Семенченка.
Пока он ВОЕВАЛ на Донбассе, его обсиратели и рэготуны бздели в комментах, обпившись пивом и обожравшись тараньки.
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09.07.2021 20:23
+15
Пока кристально честные и правильные люди бежали к врагу или ждали, кто там кого, такие авантюристы и проходимцы спасли Украину.
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09.07.2021 20:31
+11
вітаю дєбіл! що хтів те і маєш.
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09.07.2021 20:06
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вітаю дєбіл! що хтів те і маєш.
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09.07.2021 20:06 Ответить
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09.07.2021 20:10 Ответить
Та уже шейте неуплату налогов, как Аль Капоне.
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09.07.2021 20:06 Ответить
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09.07.2021 20:12 Ответить
Можно что угодно. Но где результат? Нет результата, значит не можно...
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09.07.2021 20:14 Ответить
результат- сидить за гратами. і посадив його той, за кого воно голосувало. бінго! Семенченко объявили новое подозрение - ему инкриминируют нелегальное хранение оружия - Цензор.НЕТ 3214
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09.07.2021 20:27 Ответить
Ну пока сидит по недоказанным, так что всё интересное еще впереди.
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09.07.2021 20:30 Ответить
лже-полковник, брехло
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09.07.2021 20:32 Ответить
Закончится всё штрафом за курение в общественных местах...
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09.07.2021 20:11 Ответить
зате як проти бариги топив, так дупу рвав за бєніни бабки...а тепер нагорода знайшла свого лоха
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09.07.2021 20:11 Ответить
Семенченко объявили новое подозрение - ему инкриминируют нелегальное хранение оружия - Цензор.НЕТ 419
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09.07.2021 20:11 Ответить
Дід Панас -тут про зброю-твій вихід з циганочкою!
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09.07.2021 20:22 Ответить
Зелебородьки знают, кого прессовать - кто им представляет опасность.
Не понимаю полезных идиотов, которые помогают Зелебобикам, обгаживая Семенченка.
Пока он ВОЕВАЛ на Донбассе, его обсиратели и рэготуны бздели в комментах, обпившись пивом и обожравшись тараньки.
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09.07.2021 20:23 Ответить
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09.07.2021 20:46 Ответить
А порохоботи, обгиджуючи Семенченка, іще раз демонструють, на кого працюють вони та їхній роботодавець - сиволапий гетьман, який є багаторічною московською консервою, котра прикидується українським патріотом.
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10.07.2021 06:43 Ответить
как раз твое сёма обсирал пороха, а порох называл его героем
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10.07.2021 13:04 Ответить
Семен Герой, як би його хто не називав!
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10.07.2021 16:47 Ответить
ну так порох его героем называл, о он срал на голову пороху. теперь зеля посадил героя и пусть тот теперь подумает...
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10.07.2021 20:59 Ответить
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09.07.2021 20:23 Ответить
Депутат Верховной Рады Семен Семенченко заявил, что отстранение от власти президента Украины Петра Порошенко произойдет до Нового года. Об этом он сказал в понедельник, 23 октября, передает портал «Политнавигатор».
По словам парламентария, для свержения главы государства достаточно участия в акциях протеста пятисот ветеранов боевых действий в Донбассе. «Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенными одной целью. Я имею в виду - не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины ВС, Нацгвардии, ветераны, "Донбасс", "Айдар", третий полк спецназа и прочая, прочая, прочая», - заявил Семенчен
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09.07.2021 20:27 Ответить
Пока кристально честные и правильные люди бежали к врагу или ждали, кто там кого, такие авантюристы и проходимцы спасли Украину.
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09.07.2021 20:31 Ответить
Семенченко як і Стерненко-топили проти Бариги і були в "шоколаді"а при ЗЕ хорошому -за гратами ! Таких треба вчити!
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09.07.2021 20:33 Ответить
а ты где воевал?
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09.07.2021 20:44 Ответить
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09.07.2021 20:48 Ответить
так не воевал значит
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09.07.2021 20:51 Ответить
І Надюха воювала,а потім з сепарами яххшалась
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09.07.2021 20:54 Ответить
Семенченку оголосили нову підозру - йому інкримінують незаконне зберігання зброї - Цензор.НЕТ 1981
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09.07.2021 20:55 Ответить
хоть камни с неба тюрьма - теперь мы на родине абынепорошенко
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09.07.2021 20:42 Ответить
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09.07.2021 20:43 Ответить
Голова МВС Арсен Аваков у 2014 році намагався створити власну армію та залучав до неї аферистів усіх видів. Так, стараннями Авакова у герої були записані раніше судимі діючий та колишній нардепи Ілля Кива та Євген Дейдей, а також чимало інших персонажів, чию біографію ще тільки належить дослідити та дати правову оцінку.
Саме по тимчасовому посвідченню Семенченку НЕЗАКОННО видали зброю та відправили на фронт. Також не проводилась перевірка Семенченка перед нагородженням його орденом, схоже, комбат тоді просто не мав паспорта.
Всі ці відомості спричинили великий скандал та довгий суд - Семенченко був розжалуваний до рядового, але продовжив боротися у судах далі та звинувачувати у всьому російських агентів та особисто президента Порошенка. Лише наприкінці 2020 року Верховний Суд остаточно позбавив ветерана офіцерського звання.
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
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09.07.2021 20:49 Ответить
Щоб Семена СУДИТИ то треба САМОМУ шось із себе представляти, крім словесного поносу! Неправильно це, коли паразити - вори пиво- шампанське пють, прохлаждаються, а НАШ захисник, сидить нізащо в тюрмі! Не наша то влада!
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10.07.2021 16:53 Ответить
Доволі швидко звинувачення щодо Семена Семенченка перейшли з соцмереж та телеекранів у судову площину. У ході розслідування з'ясувалося, що Семенченко не складав військову присягу, не є офіцером й звання капітана йому надали незаконно, так само як згодом - майора та навіть підполковника (так сам Семенченко називав себе деякий час у соцмережах).
Було встановлено, що в МВС Семенченко без перевірки фактично повірили на слово, що він є капітаном-лейтенантом запасу ВМС та переатестували його у капітана Нацгвардії та видали тимчасове посвідчення. Зроблено це було начебто за вказівки радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
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09.07.2021 20:50 Ответить
Вишенка на торт :
На сайті ЦВК у профайлі Семенченка вказано про повну, але середню освіту й не міститься жодних згадок про вищу.
У 1996 році Семенченко опинився у СІЗО, де провів 8 місяців. За його словами, він став жертвою "міліцейського свавілля" і був засуджений за нині декриміналізованою статтею, оскільки, начебто, відмовився свідчити про неназваний злочин.
Втім, є інші версії. Кілька років тому на youTube були залиті ролики з так званим "слідчим експериментом", на яких юнак, дуже схожий на Семенченка, розповідає про свою причетність до подвійного вбивства. Цю тему підхопив проросійський пропагандист Шарій. Віри злочинцю, який нині перебуває в розшуку, не було, якби не кадри відео. Ймовірно, плівки зберігалися у Криму та стали здобиччю окупантів, які згодом передали їх своєму агенту.
Факти кримінального минулого підтвердив скандальний журналіст Володимир Бойко й навіть навів відомості дактилоскопічної експертизи майбутнього Семена Семенченка
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
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09.07.2021 20:53 Ответить
Які хазяї правоозвізденітелів та "судів", такі й мусори всіх категорій та "судді". А Семен буде сидіти, як сидять торнадівці, яких за грати запроторили Матіос та "суд" явно по вказівці Пеці.
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09.07.2021 20:59 Ответить
Сьома! Сьома! Что ж ти приунил?
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09.07.2021 20:58 Ответить
семен про порошенко:
Ви багато зробили зі своїм другом Володимиром за ці три роки. Розвалили добровольчий рух, скурвили багатьох волонтерів, почали посадки патріотів, створили масу фейкових "націоналістів", "добровольців", та залили мізки людей інформаційним лайном.

порошенко про семена:
Щойно говорив з Семен Семенченко. Його мужність, командирська витримка і сила духу - приклад для всіх. Пройшло лише кілька годин після операції, а він вже говорить про те, що готовий боронити Україну від ворогів!Пишаюсь Семеном та хлопцями з його батальйону «Донбас», вони справжні герої! Слава Україні!

пусть теперь сравнит кто как и шо, при порохе его никто не трогал, даже когда он сечь на бабки курвченко стал мутить...
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09.07.2021 21:03 Ответить
Поглядим кто равнее перед законом. У нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет, - прокурор САП.
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09.07.2021 21:06 Ответить
Понятно.. Нет ни одного доказательства вены Семена - так хоть хранение огнестрела(которое подбросили-подбросят), но выпускать нельзя никак !!! Торнадо дубль 2 !!!
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09.07.2021 21:09 Ответить
Вся правоблудна та "судова" квазідержавна система накинулась на Семена - і діюча ЗЕлуплена влада, і так звана соєва жопозиція. Допік Семен їм, не давав спокйно жити. Тому буде за гратами. Спочатку пару років посидить в СІЗО, а там ще років 5 в тюрмі. А діти при цьому будуть сиротами при живому батькові.
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09.07.2021 21:27 Ответить
А партизан ВОВ слабо на статью за хранение оружия пришить?
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09.07.2021 21:43 Ответить
Уже не знают, что и придумать в СБУ (филиал ФСБ) и до чего доклепаться. Так если бы у него не было оружия, то и Украины бы уже не было. Сбу-шники так хотели зарплату фсб-шников, а Семен помешал. Теперь мстят. Майдан в Украине потерпел полный и безоговорочный провал, власть находится в руках открытых агентов Кремля. Это катастрофа Украины, как независимого государства.
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09.07.2021 22:13 Ответить
ага, а без майдана у власти были бы не агенты кремля )))
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09.07.2021 22:35 Ответить
Не получается посадить по одной статье - попробуем пришить другу. Кому то в Киеве явно сильно мешают те, кто на деле защищает Украину от фашистов и оккупантов. Сильно видно мешают!
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09.07.2021 22:14 Ответить
Семенченко реально воював з казламордою наволочью не давав Баригі торгувати вугіллям з терористами,тепер банда зєлємойшиної наволочі і зрадників України судить патріотів.
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09.07.2021 22:33 Ответить
борьба за бабло
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09.07.2021 23:01 Ответить
жиди побеждают
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09.07.2021 23:02 Ответить
Шо і Семен теракт "готував"?
Семенченку оголосили нову підозру - йому інкримінують незаконне зберігання зброї - Цензор.НЕТ 6594
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09.07.2021 23:02 Ответить
От тільки не потрібно про цю ку-ву.
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10.07.2021 15:26 Ответить
как всегда, 30 серебряников
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09.07.2021 23:05 Ответить
фсбу отупіла до рівня мусорської шняги.
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10.07.2021 06:10 Ответить
Такие как Семенчико дают право говорить что
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10.07.2021 06:35 Ответить
Кондоми після використання викидають.
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10.07.2021 09:59 Ответить
 
 