Семенченко объявили новое подозрение - ему инкриминируют нелегальное хранение оружия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывшему нардепу Семену Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для УП заявил адвокат Семенченко Владислав Добош
Текст подозрения также есть в распоряжении издания.
Раньше бывшего командира батальона "Донбасс" подозревали только в создании незаконного вооруженного формирования (НВФ - ред) и организации совершения террористического акта.
Однако почти через четыре месяца после объявления первого подозрения о НЗФ к делу добавилась еще одно - приобретение и хранение оружия (ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).
По словам адвоката Семенченко, подозрение была ожидаемым, однако удивление вызывает время его вручения. Поскольку существование незаконного вооруженного формирования вроде как должно предусматривать наличие оружия у его членов.
Защита говорит, что подозрение основано на показаниях, что оружие, которое нашло следствие, принадлежит именно Семенченко.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.
Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".
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Не понимаю полезных идиотов, которые помогают Зелебобикам, обгаживая Семенченка.
Пока он ВОЕВАЛ на Донбассе, его обсиратели и рэготуны бздели в комментах, обпившись пивом и обожравшись тараньки.
По словам парламентария, для свержения главы государства достаточно участия в акциях протеста пятисот ветеранов боевых действий в Донбассе. «Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенными одной целью. Я имею в виду - не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины ВС, Нацгвардии, ветераны, "Донбасс", "Айдар", третий полк спецназа и прочая, прочая, прочая», - заявил Семенчен
камни с небатюрьма - теперь мы на родинеабынепорошенко
Саме по тимчасовому посвідченню Семенченку НЕЗАКОННО видали зброю та відправили на фронт. Також не проводилась перевірка Семенченка перед нагородженням його орденом, схоже, комбат тоді просто не мав паспорта.
Всі ці відомості спричинили великий скандал та довгий суд - Семенченко був розжалуваний до рядового, але продовжив боротися у судах далі та звинувачувати у всьому російських агентів та особисто президента Порошенка. Лише наприкінці 2020 року Верховний Суд остаточно позбавив ветерана офіцерського звання.
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
Було встановлено, що в МВС Семенченко без перевірки фактично повірили на слово, що він є капітаном-лейтенантом запасу ВМС та переатестували його у капітана Нацгвардії та видали тимчасове посвідчення. Зроблено це було начебто за вказівки радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
На сайті ЦВК у профайлі Семенченка вказано про повну, але середню освіту й не міститься жодних згадок про вищу.
У 1996 році Семенченко опинився у СІЗО, де провів 8 місяців. За його словами, він став жертвою "міліцейського свавілля" і був засуджений за нині декриміналізованою статтею, оскільки, начебто, відмовився свідчити про неназваний злочин.
Втім, є інші версії. Кілька років тому на youTube були залиті ролики з так званим "слідчим експериментом", на яких юнак, дуже схожий на Семенченка, розповідає про свою причетність до подвійного вбивства. Цю тему підхопив проросійський пропагандист Шарій. Віри злочинцю, який нині перебуває в розшуку, не було, якби не кадри відео. Ймовірно, плівки зберігалися у Криму та стали здобиччю окупантів, які згодом передали їх своєму агенту.
Факти кримінального минулого підтвердив скандальний журналіст Володимир Бойко й навіть навів відомості дактилоскопічної експертизи майбутнього Семена Семенченка
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
Ви багато зробили зі своїм другом Володимиром за ці три роки. Розвалили добровольчий рух, скурвили багатьох волонтерів, почали посадки патріотів, створили масу фейкових "націоналістів", "добровольців", та залили мізки людей інформаційним лайном.
порошенко про семена:
Щойно говорив з Семен Семенченко. Його мужність, командирська витримка і сила духу - приклад для всіх. Пройшло лише кілька годин після операції, а він вже говорить про те, що готовий боронити Україну від ворогів!Пишаюсь Семеном та хлопцями з його батальйону «Донбас», вони справжні герої! Слава Україні!
пусть теперь сравнит кто как и шо, при порохе его никто не трогал, даже когда он сечь на бабки курвченко стал мутить...