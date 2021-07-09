Семенченку оголосили нову підозру - йому інкримінують незаконне зберігання зброї

Колишньому нардепу Семену Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні і передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі для УП заявив адвокат Семенченка Владислав Добош

Текст підозри також є в розпорядженні видання.

Раніше колишнього командира батальйону "Донбас" підозрювали тільки у створенні незаконного збройного формування (НВФ - ред) та організації вчинення терористичного акту.

Однак майже через чотири місяці після оголошення першої підозри про НЗФ до справи додалася ще одна - придбання і зберігання зброї (ч.3 ст.27 і ч.2 ст. 28 і ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України).

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За словами адвоката Семенченка, підозра була очікуваною, проте здивування викликає час її вручення. Оскільки існування незаконного збройного формування ніби повинно передбачати наявність зброї у його членів.

Захист каже, що підозра базується на свідченнях, що зброя, яку знайшло слідство, належить саме Семенченку.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

22 червня Апеляційний суд не задовольнив апеляцію на запобіжний захід для екснардепа. Семенченка залишили під вартою.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

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