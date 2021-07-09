УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14096 відвідувачів онлайн
Новини Справа Семенченка і Шевченка
5 297 80

Семенченку оголосили нову підозру - йому інкримінують незаконне зберігання зброї

Семенченку оголосили нову підозру - йому інкримінують незаконне зберігання зброї

Колишньому нардепу Семену Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні і передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі для УП заявив адвокат Семенченка Владислав Добош

Текст підозри також є в розпорядженні видання.

Раніше колишнього командира батальйону "Донбас" підозрювали тільки у створенні незаконного збройного формування (НВФ - ред) та організації вчинення терористичного акту.

Однак майже через чотири місяці після оголошення першої підозри про НЗФ до справи додалася ще одна - придбання і зберігання зброї (ч.3 ст.27 і ч.2 ст. 28 і ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України).

Читайте також: Після обшуків у моїй квартирі старший син отримав стрес. Він до такого не звик, - Семенченко

За словами адвоката Семенченка, підозра була очікуваною, проте здивування викликає час її вручення. Оскільки існування незаконного збройного формування ніби повинно передбачати наявність зброї у його членів.

Захист каже, що підозра базується на свідченнях, що зброя, яку знайшло слідство, належить саме Семенченку.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

22 червня Апеляційний суд не задовольнив апеляцію на запобіжний захід для екснардепа. Семенченка залишили під вартою.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Автор: 

Семен Семенченко (251) Добош Владислав (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Зелебородьки знают, кого прессовать - кто им представляет опасность.
Не понимаю полезных идиотов, которые помогают Зелебобикам, обгаживая Семенченка.
Пока он ВОЕВАЛ на Донбассе, его обсиратели и рэготуны бздели в комментах, обпившись пивом и обожравшись тараньки.
показати весь коментар
09.07.2021 20:23
+15
Пока кристально честные и правильные люди бежали к врагу или ждали, кто там кого, такие авантюристы и проходимцы спасли Украину.
показати весь коментар
09.07.2021 20:31
+11
вітаю дєбіл! що хтів те і маєш.
показати весь коментар
09.07.2021 20:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вітаю дєбіл! що хтів те і маєш.
показати весь коментар
09.07.2021 20:06 Відповісти
Воздасться кожному !!!))))
показати весь коментар
09.07.2021 20:10 Відповісти
Та уже шейте неуплату налогов, как Аль Капоне.
показати весь коментар
09.07.2021 20:06 Відповісти
можна почати з брехні про його звання та посади. він же аферист та самозванець.
показати весь коментар
09.07.2021 20:12 Відповісти
Можно что угодно. Но где результат? Нет результата, значит не можно...
показати весь коментар
09.07.2021 20:14 Відповісти
результат- сидить за гратами. і посадив його той, за кого воно голосувало. бінго!
показати весь коментар
09.07.2021 20:27 Відповісти
Ну пока сидит по недоказанным, так что всё интересное еще впереди.
показати весь коментар
09.07.2021 20:30 Відповісти
лже-полковник, брехло
показати весь коментар
09.07.2021 20:32 Відповісти
Закончится всё штрафом за курение в общественных местах...
показати весь коментар
09.07.2021 20:11 Відповісти
зате як проти бариги топив, так дупу рвав за бєніни бабки...а тепер нагорода знайшла свого лоха
показати весь коментар
09.07.2021 20:11 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2021 20:11 Відповісти
Дід Панас -тут про зброю-твій вихід з циганочкою!
показати весь коментар
09.07.2021 20:22 Відповісти
Зелебородьки знают, кого прессовать - кто им представляет опасность.
Не понимаю полезных идиотов, которые помогают Зелебобикам, обгаживая Семенченка.
Пока он ВОЕВАЛ на Донбассе, его обсиратели и рэготуны бздели в комментах, обпившись пивом и обожравшись тараньки.
показати весь коментар
09.07.2021 20:23 Відповісти
ти зробив це разом - кушай.Те
показати весь коментар
09.07.2021 20:46 Відповісти
А порохоботи, обгиджуючи Семенченка, іще раз демонструють, на кого працюють вони та їхній роботодавець - сиволапий гетьман, який є багаторічною московською консервою, котра прикидується українським патріотом.
показати весь коментар
10.07.2021 06:43 Відповісти
как раз твое сёма обсирал пороха, а порох называл его героем
показати весь коментар
10.07.2021 13:04 Відповісти
Семен Герой, як би його хто не називав!
показати весь коментар
10.07.2021 16:47 Відповісти
ну так порох его героем называл, о он срал на голову пороху. теперь зеля посадил героя и пусть тот теперь подумает...
показати весь коментар
10.07.2021 20:59 Відповісти
Сьома пріунил-це не на Баригу наїзжати! Тут всьо па взросламу!
показати весь коментар
09.07.2021 20:23 Відповісти
Депутат https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной Рады Семен Семенченко заявил, что отстранение от власти президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/poroshenko-petr/ Петра Порошенко произойдет до Нового года. Об этом он сказал в понедельник, 23 октября, передает портал «Политнавигатор».
По словам парламентария, для свержения главы государства достаточно участия в акциях протеста пятисот ветеранов боевых действий в Донбассе. «Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенными одной целью. Я имею в виду - не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины ВС, Нацгвардии, ветераны, "Донбасс", "Айдар", третий полк спецназа и прочая, прочая, прочая», - заявил Семенчен
показати весь коментар
09.07.2021 20:27 Відповісти
Пока кристально честные и правильные люди бежали к врагу или ждали, кто там кого, такие авантюристы и проходимцы спасли Украину.
показати весь коментар
09.07.2021 20:31 Відповісти
Семенченко як і Стерненко-топили проти Бариги і були в "шоколаді"а при ЗЕ хорошому -за гратами ! Таких треба вчити!
показати весь коментар
09.07.2021 20:33 Відповісти
а ты где воевал?
показати весь коментар
09.07.2021 20:44 Відповісти
Я волонтер. Отчет предоставить? Скинь мейл или акаун на ФБ.
показати весь коментар
09.07.2021 20:48 Відповісти
так не воевал значит
показати весь коментар
09.07.2021 20:51 Відповісти
І Надюха воювала,а потім з сепарами яххшалась
показати весь коментар
09.07.2021 20:54 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2021 20:55 Відповісти
хоть камни с неба тюрьма - теперь мы на родине абынепорошенко
показати весь коментар
09.07.2021 20:42 Відповісти
Удачи тебе СемЭн!.. пусть новые "пидозры" не пройдут мимо твоей камеры!.. сиди до конца жизни!.. это тебе, ****, за попытки организовать госпереворот в 2015 году!
показати весь коментар
09.07.2021 20:43 Відповісти
Голова МВС Арсен Аваков у 2014 році намагався створити власну армію та залучав до неї аферистів усіх видів. Так, стараннями Авакова у герої були записані раніше судимі діючий та колишній нардепи Ілля Кива та Євген Дейдей, а також чимало інших персонажів, чию біографію ще тільки належить дослідити та дати правову оцінку.
Саме по тимчасовому посвідченню Семенченку НЕЗАКОННО видали зброю та відправили на фронт. Також не проводилась перевірка Семенченка перед нагородженням його орденом, схоже, комбат тоді просто не мав паспорта.
Всі ці відомості спричинили великий скандал та довгий суд - Семенченко був розжалуваний до рядового, але продовжив боротися у судах далі та звинувачувати у всьому російських агентів та особисто президента Порошенка. Лише наприкінці 2020 року https://reyestr.court.gov.ua/Review/92996986 Верховний Суд остаточно позбавив ветерана офіцерського звання .
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
показати весь коментар
09.07.2021 20:49 Відповісти
Щоб Семена СУДИТИ то треба САМОМУ шось із себе представляти, крім словесного поносу! Неправильно це, коли паразити - вори пиво- шампанське пють, прохлаждаються, а НАШ захисник, сидить нізащо в тюрмі! Не наша то влада!
показати весь коментар
10.07.2021 16:53 Відповісти
Доволі швидко звинувачення щодо Семена Семенченка перейшли з соцмереж та телеекранів у судову площину. У ході розслідування з'ясувалося, що Семенченко не складав військову присягу, не є офіцером й звання капітана йому надали незаконно, так само як згодом - майора та навіть підполковника (так сам Семенченко називав себе деякий час у соцмережах).
Було встановлено, що в МВС Семенченко без перевірки фактично повірили на слово, що він є капітаном-лейтенантом запасу ВМС та переатестували його у капітана Нацгвардії та видали тимчасове посвідчення. Зроблено це було начебто за вказівки радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
показати весь коментар
09.07.2021 20:50 Відповісти
Вишенка на торт :
На сайті ЦВК у https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp404pt001f01=910pf7201=9450.html профайлі Семенченка вказано про повну, але середню освіту й не міститься жодних згадок про вищу.
У 1996 році Семенченко опинився у СІЗО, де провів 8 місяців. За його словами, він став жертвою "міліцейського свавілля" і був засуджений за нині декриміналізованою статтею, оскільки, начебто, відмовився свідчити про неназваний злочин.
Втім, є інші версії. Кілька років тому на youTube були залиті ролики з так званим "слідчим експериментом", на яких юнак, дуже схожий на Семенченка, розповідає про свою причетність до подвійного вбивства. Цю тему підхопив https://novyny.24tv.ua/anatoliy-shariy-biografiya-hto-tse-shho-vidomo-pro-derzhavnu-zradu_n1544820 проросійський пропагандист Шарій . Віри злочинцю, який нині перебуває в розшуку, не було, якби не кадри відео. Ймовірно, плівки зберігалися у Криму та стали здобиччю окупантів, які згодом передали їх своєму агенту.
Факти кримінального минулого підтвердив скандальний журналіст Володимир Бойко й навіть навів відомості дактилоскопічної експертизи майбутнього Семена Семенченка
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
показати весь коментар
09.07.2021 20:53 Відповісти
Які хазяї правоозвізденітелів та "судів", такі й мусори всіх категорій та "судді". А Семен буде сидіти, як сидять торнадівці, яких за грати запроторили Матіос та "суд" явно по вказівці Пеці.
показати весь коментар
09.07.2021 20:59 Відповісти
Сьома! Сьома! Что ж ти приунил?
показати весь коментар
09.07.2021 20:58 Відповісти
семен про порошенко:
Ви багато зробили зі своїм другом Володимиром за ці три роки. Розвалили добровольчий рух, скурвили багатьох волонтерів, почали посадки патріотів, створили масу фейкових "націоналістів", "добровольців", та залили мізки людей інформаційним лайном.

порошенко про семена:
Щойно говорив з Семен Семенченко. Його мужність, командирська витримка і сила духу - приклад для всіх. Пройшло лише кілька годин після операції, а він вже говорить про те, що готовий боронити Україну від ворогів!Пишаюсь Семеном та хлопцями з його батальйону «Донбас», вони справжні герої! Слава Україні!

пусть теперь сравнит кто как и шо, при порохе его никто не трогал, даже когда он сечь на бабки курвченко стал мутить...
показати весь коментар
09.07.2021 21:03 Відповісти
Поглядим кто равнее перед законом. У нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет, - прокурор САП.
показати весь коментар
09.07.2021 21:06 Відповісти
Понятно.. Нет ни одного доказательства вены Семена - так хоть хранение огнестрела(которое подбросили-подбросят), но выпускать нельзя никак !!! Торнадо дубль 2 !!!
показати весь коментар
09.07.2021 21:09 Відповісти
Вся правоблудна та "судова" квазідержавна система накинулась на Семена - і діюча ЗЕлуплена влада, і так звана соєва жопозиція. Допік Семен їм, не давав спокйно жити. Тому буде за гратами. Спочатку пару років посидить в СІЗО, а там ще років 5 в тюрмі. А діти при цьому будуть сиротами при живому батькові.
показати весь коментар
09.07.2021 21:27 Відповісти
А партизан ВОВ слабо на статью за хранение оружия пришить?
показати весь коментар
09.07.2021 21:43 Відповісти
Уже не знают, что и придумать в СБУ (филиал ФСБ) и до чего доклепаться. Так если бы у него не было оружия, то и Украины бы уже не было. Сбу-шники так хотели зарплату фсб-шников, а Семен помешал. Теперь мстят. Майдан в Украине потерпел полный и безоговорочный провал, власть находится в руках открытых агентов Кремля. Это катастрофа Украины, как независимого государства.
показати весь коментар
09.07.2021 22:13 Відповісти
ага, а без майдана у власти были бы не агенты кремля )))
показати весь коментар
09.07.2021 22:35 Відповісти
Не получается посадить по одной статье - попробуем пришить другу. Кому то в Киеве явно сильно мешают те, кто на деле защищает Украину от фашистов и оккупантов. Сильно видно мешают!
показати весь коментар
09.07.2021 22:14 Відповісти
Семенченко реально воював з казламордою наволочью не давав Баригі торгувати вугіллям з терористами,тепер банда зєлємойшиної наволочі і зрадників України судить патріотів.
показати весь коментар
09.07.2021 22:33 Відповісти
борьба за бабло
показати весь коментар
09.07.2021 23:01 Відповісти
жиди побеждают
показати весь коментар
09.07.2021 23:02 Відповісти
Шо і Семен теракт "готував"?
Семенченку оголосили нову підозру - йому інкримінують незаконне зберігання зброї - Цензор.НЕТ 6594
показати весь коментар
09.07.2021 23:02 Відповісти
От тільки не потрібно про цю ку-ву.
показати весь коментар
10.07.2021 15:26 Відповісти
как всегда, 30 серебряников
показати весь коментар
09.07.2021 23:05 Відповісти
фсбу отупіла до рівня мусорської шняги.
показати весь коментар
10.07.2021 06:10 Відповісти
Такие как Семенчико дают право говорить что
показати весь коментар
10.07.2021 06:35 Відповісти
Кондоми після використання викидають.
показати весь коментар
10.07.2021 09:59 Відповісти
 
 