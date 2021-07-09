Семенченку оголосили нову підозру - йому інкримінують незаконне зберігання зброї
Колишньому нардепу Семену Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні і передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі для УП заявив адвокат Семенченка Владислав Добош
Текст підозри також є в розпорядженні видання.
Раніше колишнього командира батальйону "Донбас" підозрювали тільки у створенні незаконного збройного формування (НВФ - ред) та організації вчинення терористичного акту.
Однак майже через чотири місяці після оголошення першої підозри про НЗФ до справи додалася ще одна - придбання і зберігання зброї (ч.3 ст.27 і ч.2 ст. 28 і ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України).
За словами адвоката Семенченка, підозра була очікуваною, проте здивування викликає час її вручення. Оскільки існування незаконного збройного формування ніби повинно передбачати наявність зброї у його членів.
Захист каже, що підозра базується на свідченнях, що зброя, яку знайшло слідство, належить саме Семенченку.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
22 червня Апеляційний суд не задовольнив апеляцію на запобіжний захід для екснардепа. Семенченка залишили під вартою.
Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не понимаю полезных идиотов, которые помогают Зелебобикам, обгаживая Семенченка.
Пока он ВОЕВАЛ на Донбассе, его обсиратели и рэготуны бздели в комментах, обпившись пивом и обожравшись тараньки.
По словам парламентария, для свержения главы государства достаточно участия в акциях протеста пятисот ветеранов боевых действий в Донбассе. «Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенными одной целью. Я имею в виду - не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины ВС, Нацгвардии, ветераны, "Донбасс", "Айдар", третий полк спецназа и прочая, прочая, прочая», - заявил Семенчен
камни с небатюрьма - теперь мы на родинеабынепорошенко
Саме по тимчасовому посвідченню Семенченку НЕЗАКОННО видали зброю та відправили на фронт. Також не проводилась перевірка Семенченка перед нагородженням його орденом, схоже, комбат тоді просто не мав паспорта.
Всі ці відомості спричинили великий скандал та довгий суд - Семенченко був розжалуваний до рядового, але продовжив боротися у судах далі та звинувачувати у всьому російських агентів та особисто президента Порошенка. Лише наприкінці 2020 року https://reyestr.court.gov.ua/Review/92996986 Верховний Суд остаточно позбавив ветерана офіцерського звання .
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
Було встановлено, що в МВС Семенченко без перевірки фактично повірили на слово, що він є капітаном-лейтенантом запасу ВМС та переатестували його у капітана Нацгвардії та видали тимчасове посвідчення. Зроблено це було начебто за вказівки радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
На сайті ЦВК у https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp404pt001f01=910pf7201=9450.html профайлі Семенченка вказано про повну, але середню освіту й не міститься жодних згадок про вищу.
У 1996 році Семенченко опинився у СІЗО, де провів 8 місяців. За його словами, він став жертвою "міліцейського свавілля" і був засуджений за нині декриміналізованою статтею, оскільки, начебто, відмовився свідчити про неназваний злочин.
Втім, є інші версії. Кілька років тому на youTube були залиті ролики з так званим "слідчим експериментом", на яких юнак, дуже схожий на Семенченка, розповідає про свою причетність до подвійного вбивства. Цю тему підхопив https://novyny.24tv.ua/anatoliy-shariy-biografiya-hto-tse-shho-vidomo-pro-derzhavnu-zradu_n1544820 проросійський пропагандист Шарій . Віри злочинцю, який нині перебуває в розшуку, не було, якби не кадри відео. Ймовірно, плівки зберігалися у Криму та стали здобиччю окупантів, які згодом передали їх своєму агенту.
Факти кримінального минулого підтвердив скандальний журналіст Володимир Бойко й навіть навів відомості дактилоскопічної експертизи майбутнього Семена Семенченка
https://novyny.24tv.ua/semen-semenchenko-biografiya-kompromat-politichna-karyera_n1579757
Ви багато зробили зі своїм другом Володимиром за ці три роки. Розвалили добровольчий рух, скурвили багатьох волонтерів, почали посадки патріотів, створили масу фейкових "націоналістів", "добровольців", та залили мізки людей інформаційним лайном.
порошенко про семена:
Щойно говорив з Семен Семенченко. Його мужність, командирська витримка і сила духу - приклад для всіх. Пройшло лише кілька годин після операції, а він вже говорить про те, що готовий боронити Україну від ворогів!Пишаюсь Семеном та хлопцями з його батальйону «Донбас», вони справжні герої! Слава Україні!
пусть теперь сравнит кто как и шо, при порохе его никто не трогал, даже когда он сечь на бабки курвченко стал мутить...