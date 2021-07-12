СБУ официально подтвердила новое подозрение Семенченко

Экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение, теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

"Семена Семенченко подозревают в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - рассказали в спецслужбе.

Новое подозрение предъявили после экспертизы оружия и боеприпасов, а также после изучения показаний свидетелей.

Ранее о том, что Семенченко предъявили новое подозрение, сообщил его адвокат.

Читайте: После обысков в моей квартире старший сын получил стресс,. Он к такому не привык, - Семенченко

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.