СБУ официально подтвердила новое подозрение Семенченко

Экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение, теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

"Семена Семенченко подозревают в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - рассказали в спецслужбе.

Новое подозрение предъявили после экспертизы оружия и боеприпасов, а также после изучения показаний свидетелей.

Ранее о том, что Семенченко предъявили новое подозрение, сообщил его адвокат.

Читайте: После обысков в моей квартире старший сын получил стресс,. Он к такому не привык, - Семенченко

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Топ комментарии
+10
Ну шо, Сема, допомогли тебе твои зеленые?
12.07.2021 18:24 Ответить
+8
Ця падла нехай сидить, генералу Павловському - волю..
12.07.2021 18:14 Ответить
+5
І Петро Барига не кращий того Сабакова.
12.07.2021 19:07 Ответить
от жеж ти диви який **** семен СБУ официально подтвердила новое подозрение Семенченко - Цензор.НЕТ 8214.......то шо на волі сам злочинець аваков то для зе нормуль...
12.07.2021 18:12 Ответить
шо аваков шо сьома грішин- однакові.
12.07.2021 18:20 Ответить
І Петро Барига не кращий того Сабакова.
12.07.2021 19:07 Ответить
а ти в 2019 році на президентських виборах за кого голосував?
12.07.2021 19:13 Ответить
Ось воно г+г в дії ,
дурень не пий зеленку не їж гівно.
12.07.2021 20:13 Ответить
СБУ нудьгує? Чи патрони в ****?
12.07.2021 18:09 Ответить
Семенченко, справжня хфамілія Гришин Поганяйло - "Насіння"
Агент ФСБ Завербований, коли навчався на Ахорських курсах
На масквє А в Україні з 2014 року працює під маскою Добробатівця та Ахтивіста,
як Політ-Підор проситут Хто більше платить
Під ТОГО і "лягає"
12.07.2021 18:10 Ответить
Ця падла нехай сидить, генералу Павловському - волю..
12.07.2021 18:14 Ответить
заткни пельку, запорєбрікове...
12.07.2021 19:13 Ответить
Всхуднув.
12.07.2021 18:14 Ответить
Балшая! Балшая! Политика. Думал в парламентском буфете подешевке королевских креветок есть. Или почьей-то хитрой указке БЛОКАДА! Оставить страну без антрацита на зиму. Пешки, они пешки не орешки. Могут сделать королевой, а могут пожертвовать. Будет кому мстить в мемуарах.
03.11.2021 18:49 Ответить
Лукашенко приказал наказать Семёнченко по всем законам военного времени.
12.07.2021 18:15 Ответить
фсбу отупіла до рівня совкової мусарні.
12.07.2021 18:16 Ответить
СБУ официально подтвердила новое подозрение Семенченко - Цензор.НЕТ 7469
12.07.2021 18:17 Ответить
нужно срочно редуты - "торговлянакрови"...
12.07.2021 18:22 Ответить
нужно таких, как ты запоребрик... или ты оттуда?
12.07.2021 19:18 Ответить
ты селёдки хочешь мышебрат...?
12.07.2021 20:46 Ответить
Ну шо, Сема, допомогли тебе твои зеленые?
12.07.2021 18:24 Ответить
награда знайшла свого зеленого героя! а міг же як серлєщ чи наєм лізать і славить Зе...був при при баблі і при дворі...
12.07.2021 18:39 Ответить
 
 