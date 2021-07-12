Аккаунт "Роман Протасевич" в Твиттере разблокирован

В аккаунте сообщается, что причиной блокировки стало "нарушение правил Твиттера", но "техподдержка сработала оперативно".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на аккаунт "Роман Протасевич" в Твиттере.

"Фух, мой аккаунт всё-таки разблокировали. Техподдержка сработала оперативно", - такой пост появился там 2 часа назад.

"Жить нужно так, чтобы узнавать о блокировке и разблокировке своего аккаунта в Твиттере из новостей", - говорится еще в одном твите.

"А ещё, решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сторис!" - также сообщает аккаунт.

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 12 июля Твиттер заблокировал новый аккаунт "Роман Протасевич", зарегистрированный в июле 2021 годапосле того, как оппозиционный блогер был схвачен режимом Лукашенко.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.







