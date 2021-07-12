РУС
Аккаунт "Роман Протасевич" в Твиттере разблокирован

Аккаунт

В аккаунте сообщается, что причиной блокировки стало "нарушение правил Твиттера", но "техподдержка сработала оперативно".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на аккаунт "Роман Протасевич" в Твиттере.

"Фух, мой аккаунт всё-таки разблокировали. Техподдержка сработала оперативно", - такой пост появился там 2 часа назад.

"Жить нужно так, чтобы узнавать о блокировке и разблокировке своего аккаунта в Твиттере из новостей", - говорится еще в одном твите.

"А ещё, решил завести себе и новый инст. Заходите, подписывайтесь и смотрите сторис!" - также сообщает аккаунт.

Читайте: Протасевич появился в Twitter: Живу в частном доме под Минском, гулять по двору можно, товарищ майор живет этажом ниже. ВИДЕО

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 12 июля Твиттер заблокировал новый аккаунт "Роман Протасевич", зарегистрированный в июле 2021 годапосле того, как оппозиционный блогер был схвачен режимом Лукашенко.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Аккаунт Роман Протасевич в Твиттере разблокирован 01
Аккаунт Роман Протасевич в Твиттере разблокирован 02
Аккаунт Роман Протасевич в Твиттере разблокирован 03
Аккаунт Роман Протасевич в Твиттере разблокирован 04

Автор: 

Беларусь (7978) Twitter (134) Протасевич Роман (309)
Топ комментарии
+4
Фиолетово у крапинку...
12.07.2021 19:01 Ответить
+4
То вже не Протасевич.
12.07.2021 19:03 Ответить
+4
Дорога, мила Україно! Припиняйте будь-які торгові відносини з окупаційною владою в Білорусі. Інакше ви стаєте посібниками хунти! Білоруси молять вас про це! Жыве Беларусь! Слава Украïнi!
12.07.2021 19:03 Ответить
Фиолетово у крапинку...
12.07.2021 19:01 Ответить
Дорога, мила Україно! Припиняйте будь-які торгові відносини з окупаційною владою в Білорусі. Інакше ви стаєте посібниками хунти! Білоруси молять вас про це! Жыве Беларусь! Слава Украïнi!
12.07.2021 19:03
12.07.2021 19:03 Ответить
Та идут эти белорусы в задницу. Нам выгодно торговать и мы будем это делать.
12.07.2021 19:13 Ответить
То вже не Протасевич.
12.07.2021 19:03 Ответить
Вполне вероятно. Твиттер для этого очень удобно - периодически обновляй ленту и человек вроде как живой. А на самом деле...
12.07.2021 19:58 Ответить
Лукашенко теперь будет заниматься клонированием протасевичей, романов и кроликов.
12.07.2021 19:04 Ответить
а може його і не ґвалтували з самого початку? або швидко це припинили. хтозна
12.07.2021 19:07 Ответить
Всі раді (і я трохи)
12.07.2021 19:05 Ответить
протасевич який «працює» на владу - це як жертва зґвалтування, яка «займається сексом» з ґвалтівником. таке собі формулювання.
12.07.2021 19:06 Ответить
А как бы Вы поступили будучи на его месте?
12.07.2021 19:14 Ответить
Я сам з криму. У 2014 переїхав до України.
12.07.2021 19:18 Ответить
Что то мне подсказывает что возможности уехать у Романа нет...
12.07.2021 19:26 Ответить
авжеж, допоки цей Роман не полізе до українеців. в нас вистачає власних тем.
12.07.2021 19:29 Ответить
Знаючі люди казали, що не будуть здивовані, якщо Рома почне працювати на владу
12.07.2021 19:05 Ответить
Кормят хорошо, по голове и особенно по почкам не бьют. Дядя Саша очень добрый, чуткий и отзывчивый человек. Он настоящий президент!
12.07.2021 19:07 Ответить
Скоро его так откормят на казенных харчах , как " на убой", что рожа в экран влазить не будет. Все для того что бы показать как ему хорошо живется у бацьки.
12.07.2021 19:14 Ответить
Сдаётся мне что он может повторить судьбу Рыбки...
12.07.2021 19:28 Ответить
кто такая рыбка? прош.андовка за пару рублей? тут вроде как целый оппозиционер был....
12.07.2021 19:37 Ответить
А есть разница в методах расправы?
12.07.2021 19:39 Ответить
Все крутиться біля аккаута Протасевича. Заблокировалі, разблокіровалі, удалили, восстановілі... Шось дуже багато уваги...
12.07.2021 19:15 Ответить
А был ли мальчик? Кажется, что всё это - топорная акция "устрашения" с давно завербованным чувачком.
12.07.2021 19:24 Ответить
И кого они устрашили получив такую реакцию? Я скорее поверю что это спланировано из-за поребрика, что бы Григорича замазать и у него уже не было пути назад..
12.07.2021 19:32 Ответить
ну все, лейтенант информационных войск готов, методички на фабрике троллей - получить!)
12.07.2021 19:30 Ответить
Как-то пох - тихановская, протасевич - ни о чём ....
12.07.2021 19:34 Ответить
усатый таракан одобрил...
12.07.2021 19:35 Ответить
класс. бодрячок. випотрошили і свіжою соломою набили.
12.07.2021 19:39 Ответить
Парень стал "девушкой", уже употребленной. Кто ему теперь верит?
12.07.2021 19:57 Ответить
Две самые офигенные новости за день - "твиттер заблокировал аккаунт Протасевича" и "Аккаунт Протасевича в твиттере разблокирован". Мля, как раньше жили без таких "новостей"
12.07.2021 21:15 Ответить
 
 