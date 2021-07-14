Правоохранительный комитет ВР может возглавить "слуга народа" Бакумов, - Верещук

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Бакумов может возглавить комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности вместо Дениса Монастрыского, который может возглавить МВД.

Об этом в интервью журналистам заявила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас есть предложение, что комитет мог бы возглавить Бакумов. Я бы его поддержала", - подчеркнула она, добавив, что в "Слуге народа" есть и другие достойные кандидатуры.

По словам нардепа, этот будет обсуждаться на заседании фракции "Слуги народа".

Отметим, что в настоящее время Бакумов является членом комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

