Правоохранительный комитет ВР может возглавить "слуга народа" Бакумов, - Верещук

Правоохранительный комитет ВР может возглавить

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Бакумов может возглавить комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности вместо Дениса Монастрыского, который может возглавить МВД.

Об этом в интервью журналистам заявила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас есть предложение, что комитет мог бы возглавить Бакумов. Я бы его поддержала", - подчеркнула она, добавив, что в "Слуге народа" есть и другие достойные кандидатуры.

По словам нардепа, этот будет обсуждаться на заседании фракции "Слуги народа".

Отметим, что в настоящее время Бакумов является членом комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете прочитать в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

А почему сразу не Абакумов. а то как то завуалировано А Бакумов.
14.07.2021 10:19
Пересування ліжок в зеленому балагані.
14.07.2021 10:23
Надо было Верещук министром МВД выдвигать. Результат бы от этого не изменился, но поржать от души можно было, особенно с полицаев, когда те останавливали...
14.07.2021 10:24
бакумов подельнік і якийсь родич кацуб,
що брали участь в афері вишок бойка..
протеже аваківа..
тобто аваків нікуди не уходить..
14.07.2021 10:34
верещук - штатный верещатель....или чрево-верещатель..
кто ее убогую спрашивает? Ванга блин...
14.07.2021 10:36
14.07.2021 11:04
Потомственны́й мусорок , продолжатель харьковских делков от милиции. Ставленник харьковской мафии от таможни Слюсарева-Иванова и по совместительству зятёк одного из харьковских лидеров ЗАЖОП Скоробогача,главного мясного контрабандиста. Такая себе дикая смесь ,одним словом , НоВое ЗеЛицо.Эта ********* цинично грабит страну , а , когда Пуйло совсем с катушек слетит, эта камарилья благополучно свалит на запасные аэродромы в Испаниях и Италиях. Да , и Осёл , не случайно избавился от недвижимости в Украине , его здесь ничего не держит. Бедная моя страна , тут без Пиночета не обойтись, думаю.
14.07.2021 10:41
какие же отвратительные рожи у всех этих зе-гнид...
14.07.2021 11:26
 
 