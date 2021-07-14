УКР
Правоохоронний комітет ВР може очолити "слуга народу" Бакумов, - Верещук

Правоохоронний комітет ВР може очолити

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов може очолити комітет ВР з питань правоохоронної діяльності замість Дениса Монастирського, який може очолити МВС.

Про це в інтерв'ю журналістам заявила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є пропозиція, що комітет міг би очолити Бакумов. Я б його підтримала", - наголосила вона, додавши, що в "Слузі народу" є й інші гідні кандидатури.

За словами нардепки, він буде обговорюватися на засіданні фракції "Слуги народу".

Зазначимо, що нині Бакумов є членом комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

А почему сразу не Абакумов. а то как то завуалировано А Бакумов.
14.07.2021 10:19 Відповісти
14.07.2021 10:19 Відповісти
Пересування ліжок в зеленому балагані.
14.07.2021 10:23 Відповісти
14.07.2021 10:23 Відповісти
Надо было Верещук министром МВД выдвигать. Результат бы от этого не изменился, но поржать от души можно было, особенно с полицаев, когда те останавливали...
14.07.2021 10:24 Відповісти
14.07.2021 10:24 Відповісти
бакумов подельнік і якийсь родич кацуб,
що брали участь в афері вишок бойка..
протеже аваківа..
тобто аваків нікуди не уходить..
14.07.2021 10:34 Відповісти
14.07.2021 10:34 Відповісти
верещук - штатный верещатель....или чрево-верещатель..
кто ее убогую спрашивает? Ванга блин...
14.07.2021 10:36 Відповісти
14.07.2021 10:36 Відповісти
14.07.2021 11:04 Відповісти
14.07.2021 11:04 Відповісти
Потомственны́й мусорок , продолжатель харьковских делков от милиции. Ставленник харьковской мафии от таможни Слюсарева-Иванова и по совместительству зятёк одного из харьковских лидеров ЗАЖОП Скоробогача,главного мясного контрабандиста. Такая себе дикая смесь ,одним словом , НоВое ЗеЛицо.Эта ********* цинично грабит страну , а , когда Пуйло совсем с катушек слетит, эта камарилья благополучно свалит на запасные аэродромы в Испаниях и Италиях. Да , и Осёл , не случайно избавился от недвижимости в Украине , его здесь ничего не держит. Бедная моя страна , тут без Пиночета не обойтись, думаю.
14.07.2021 10:41 Відповісти
14.07.2021 10:41 Відповісти
какие же отвратительные рожи у всех этих зе-гнид...
Правоохоронний комітет ВР може очолити "слуга народу" Бакумов, - Верещук - Цензор.НЕТ 9583
14.07.2021 11:26 Відповісти
14.07.2021 11:26 Відповісти
 
 