Правоохоронний комітет ВР може очолити "слуга народу" Бакумов, - Верещук

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов може очолити комітет ВР з питань правоохоронної діяльності замість Дениса Монастирського, який може очолити МВС.

Про це в інтерв'ю журналістам заявила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є пропозиція, що комітет міг би очолити Бакумов. Я б його підтримала", - наголосила вона, додавши, що в "Слузі народу" є й інші гідні кандидатури.

За словами нардепки, він буде обговорюватися на засіданні фракції "Слуги народу".

Зазначимо, що нині Бакумов є членом комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.