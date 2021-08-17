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Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев, - Госпогранслужба

Часть граждан Афганистана, эвакуированных из этой страны в Украину, попросили предоставить им статус беженца.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в комментарии агентству Интерфакс-Украина в понедельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Если говорить об иностранцах, то те граждане, которые имели надлежащие паспортные документы, сразу были оформлены на въезд в Украину, в частности, часть граждан Афганистана имела вид на жительство в Украине. Часть из иностранцев, снова-таки граждане Афганистана, обратились за защитой, чтобы им предоставили статус беженца в Украине", - сказал Демченко.

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По его словам, многие из граждан Афганистана в дальнейшем улетели в другие страны, в частности, во Францию, Турцию и несколько других стран мира.

"Часть тех, кто все-таки нуждается в защите или пребывании и им некуда улетать, на данный момент переданы представителям Государственной миграционной службы, которые будут ими заниматься в дальнейшем", - пояснил Демченко.

Он указал, что размещением таких граждан будет заниматься Государственная миграционная служба Украины.

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Также спикер Госпогранслужбы отметил, что граждане, прибывшие в Украину, проходили всю предварительную проверку, поскольку их вылет из Афганистана происходил при сотрудничестве Министерства иностранных дел Украины. Он уточнил, что другие государственные органы, в том числе правоохранительные, привлекались к подобным проверкам.

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Топ комментарии
+54
Иностранным добровольцам не дают, а этим пожалуйста
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16.08.2021 15:54
+54
Пускай к бабушке Фрау Меркель обращаются. В ЕС толерантное отношение к беженцам.
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16.08.2021 15:54
+41
а потом сюда перетянут многочисленных родственников как это сделал пуштун Мустафа Найем
- и будет у нас свой Мустафа таун..
- пускай едут в ЕС и США - Украина не причем..
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16.08.2021 15:53
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Страница 3 из 3
Кремль сеетв Украине ростки ксенофобии.
Стыдно читать.
Чем занимается СБУ и Департамент противодействия информвойнам против Украины? то антипрививочники, то антиисламисты, то тупо расисты и ксенофобы - позорище просто.
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16.08.2021 21:13 Ответить
Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 800
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16.08.2021 19:37 Ответить
таки так
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16.08.2021 19:48 Ответить
Що тут казати - PZDC Афганістану, доки там у владі печерні люмпени які прикриваються Кораном Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4549
Заборона інтернету, телебачення, освіти для жінок, публічні страти це тепер буденна реальнісь Афганістану.
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16.08.2021 20:00 Ответить
а чем отличается єтот режим от режима Лукашенки?
Ничем!!!
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16.08.2021 22:05 Ответить
многие из граждан Афганистана в дальнейшем улетели в другие страны, в частности, во Францию, Турцию и несколько других стран мира.



В Украине не хотят оставаться баже беженцы
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16.08.2021 20:18 Ответить
Наему співвітчизників притаранять...
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16.08.2021 20:19 Ответить
Які ж ви мерзенні ксенофоби. Люди тікають від смерті. Багатьом нема куди податися.
Якщо вони не комуністи і не славлять Х-ла, то ласкаво просимо в Україну. Окраєць хліба для них знайдемо, з голоду не помираємо поки.
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16.08.2021 20:43 Ответить
надеюсь, всю эту мерзость пишут тролли. Только интересно, почему нет никакой борьбы с ними.
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16.08.2021 21:14 Ответить
На жаль, більшість - реальні люди, які живуть серед нас.
І тих, хто симпатизує законам шаріату маса. Га їхню думку це чудово вбивати незгодних, забивати камінням і відрубувати руки.
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16.08.2021 21:31 Ответить
слышал про такое, мол - воров надо вешать!
Чем это отличаетс яот законов Талибана - я хз. Такая же дичь.
Кстати те кто убегают - бегут как раз от таких диких законов шариата, которых ни в одной мусульманской стране нет. Нет таких мусульманских стран, где бы женщинам запрещали выходить на улицу с открытым лицом и без сопровождения мужчины. Даже в Иране.
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16.08.2021 21:38 Ответить
щоб запрошувати в Україну спочатку змініть прапор на український.
і запрошуйте до себе в оселю і корміть за влашний кошт скільки завгодно.
і ще , якби було б куди запрошувати то б запрошували , а так самі від безробіття виїждаємо. вже чверть країни перетворилася на заробітчан.
не можна злидні запрошувати в гості до бідних. цим біді не завадиш
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16.08.2021 22:52 Ответить
А ось і ксенофоби, уже і за прапор готові задзьобати.
Сьогодні у мене цей прапор, через тиждень знов буде український. І податків Україні я плачу достатньо, щоб прогодувати всіх цих біженців. Причому плачу особисто, самостійно натискаючи кнопку в клієнт-банку, а не через роботодавця.
І мені дуже сумно, коли мої співвітчизники женуть геть людей, які просто рятують своє життя.
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17.08.2021 00:36 Ответить
Опа кгб уже и украинский выучило, похвально, похвально. Афганский теперь учи..
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17.08.2021 07:54 Ответить
Пішов ти в сраку, мораліст гівняний.
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17.08.2021 08:42 Ответить
Блицкриг по талибански (вооружены калашами и мопедами)...... Алоизыч нервно курит в сторонке

https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fd6c748xw2pzm8.cloudfront.net%2Fprod%2F96b02970-fdd9-11**-87fd-e7e9515ef265-standard.png?dpr=1&fit=scale-down&quality=highest&source=next&width=700
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16.08.2021 21:49 Ответить



Serbin Sergiy

@SerbinSergiy


В ответ
@unian

Український літак евакуював 80 людей. Знаєте скільки серед них українців - 8.
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16.08.2021 22:15 Ответить
а 90 украинцев, в кабуле осталось.... Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2899...а они ***, за бабки видать запредельные, сюда еще и афганцев везут.. Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8700
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17.08.2021 01:43 Ответить
Звичайно шкода афганців як людей,але з цим навалом біженців зараз прийде величезний наркотрафік.А де немічне ООН,що воно робить,щоб хоч якось владнати ситуацію.
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16.08.2021 22:32 Ответить
Я уявляю як зараз о ООН приймають рішення про сприяння біжанцям.
Ви теж це уявили, правильно "Організація Озабочених Націй"
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16.08.2021 23:20 Ответить
Сколько времени им потребуеться чтобы заместить коренное население учитывая что они воспроизводяться в 4 раза быстреее?
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16.08.2021 23:58 Ответить
угу, одна надежда на коронавирус
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17.08.2021 00:05 Ответить
Частина прибулих в Україну громадян Афганістану звернулися по статус біженців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5390
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17.08.2021 03:31 Ответить
И предоставить им рабочие места в "Укроборонпроме" и "Укрзализныци".
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17.08.2021 07:06 Ответить
Сколько они людей убьют никто даже не задумывается.
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17.08.2021 07:52 Ответить
Видно не хватает Украине криминальных кланов, надо ещё афганский подтянуть.
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17.08.2021 07:57 Ответить
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