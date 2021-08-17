Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев, - Госпогранслужба

Часть граждан Афганистана, эвакуированных из этой страны в Украину, попросили предоставить им статус беженца.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в комментарии агентству Интерфакс-Украина в понедельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Если говорить об иностранцах, то те граждане, которые имели надлежащие паспортные документы, сразу были оформлены на въезд в Украину, в частности, часть граждан Афганистана имела вид на жительство в Украине. Часть из иностранцев, снова-таки граждане Афганистана, обратились за защитой, чтобы им предоставили статус беженца в Украине", - сказал Демченко.

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По его словам, многие из граждан Афганистана в дальнейшем улетели в другие страны, в частности, во Францию, Турцию и несколько других стран мира.

"Часть тех, кто все-таки нуждается в защите или пребывании и им некуда улетать, на данный момент переданы представителям Государственной миграционной службы, которые будут ими заниматься в дальнейшем", - пояснил Демченко.

Он указал, что размещением таких граждан будет заниматься Государственная миграционная служба Украины.

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Также спикер Госпогранслужбы отметил, что граждане, прибывшие в Украину, проходили всю предварительную проверку, поскольку их вылет из Афганистана происходил при сотрудничестве Министерства иностранных дел Украины. Он уточнил, что другие государственные органы, в том числе правоохранительные, привлекались к подобным проверкам.

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.