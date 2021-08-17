Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев, - Госпогранслужба
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Часть граждан Афганистана, эвакуированных из этой страны в Украину, попросили предоставить им статус беженца.
Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в комментарии агентству Интерфакс-Украина в понедельник, информирует Цензор.НЕТ.
"Если говорить об иностранцах, то те граждане, которые имели надлежащие паспортные документы, сразу были оформлены на въезд в Украину, в частности, часть граждан Афганистана имела вид на жительство в Украине. Часть из иностранцев, снова-таки граждане Афганистана, обратились за защитой, чтобы им предоставили статус беженца в Украине", - сказал Демченко.
По его словам, многие из граждан Афганистана в дальнейшем улетели в другие страны, в частности, во Францию, Турцию и несколько других стран мира.
"Часть тех, кто все-таки нуждается в защите или пребывании и им некуда улетать, на данный момент переданы представителям Государственной миграционной службы, которые будут ими заниматься в дальнейшем", - пояснил Демченко.
Он указал, что размещением таких граждан будет заниматься Государственная миграционная служба Украины.
Также спикер Госпогранслужбы отметил, что граждане, прибывшие в Украину, проходили всю предварительную проверку, поскольку их вылет из Афганистана происходил при сотрудничестве Министерства иностранных дел Украины. Он уточнил, что другие государственные органы, в том числе правоохранительные, привлекались к подобным проверкам.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.
Накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Стыдно читать.
Чем занимается СБУ и Департамент противодействия информвойнам против Украины? то антипрививочники, то антиисламисты, то тупо расисты и ксенофобы - позорище просто.
Заборона інтернету, телебачення, освіти для жінок, публічні страти це тепер буденна реальнісь Афганістану.
Ничем!!!
В Украине не хотят оставаться баже беженцы
Якщо вони не комуністи і не славлять Х-ла, то ласкаво просимо в Україну. Окраєць хліба для них знайдемо, з голоду не помираємо поки.
І тих, хто симпатизує законам шаріату маса. Га їхню думку це чудово вбивати незгодних, забивати камінням і відрубувати руки.
Чем это отличаетс яот законов Талибана - я хз. Такая же дичь.
Кстати те кто убегают - бегут как раз от таких диких законов шариата, которых ни в одной мусульманской стране нет. Нет таких мусульманских стран, где бы женщинам запрещали выходить на улицу с открытым лицом и без сопровождения мужчины. Даже в Иране.
і запрошуйте до себе в оселю і корміть за влашний кошт скільки завгодно.
і ще , якби було б куди запрошувати то б запрошували , а так самі від безробіття виїждаємо. вже чверть країни перетворилася на заробітчан.
не можна злидні запрошувати в гості до бідних. цим біді не завадиш
Сьогодні у мене цей прапор, через тиждень знов буде український. І податків Україні я плачу достатньо, щоб прогодувати всіх цих біженців. Причому плачу особисто, самостійно натискаючи кнопку в клієнт-банку, а не через роботодавця.
І мені дуже сумно, коли мої співвітчизники женуть геть людей, які просто рятують своє життя.
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Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
В ответ
@unian
Український літак евакуював 80 людей. Знаєте скільки серед них українців - 8.
Ви теж це уявили, правильно "Організація Озабочених Націй"