"Слуга народа" Третьякова радуется "партийной чистке" в стиле большевиков, - Сюмар
Нардеп "Европейской Солидарности" не сомневается, что руководство фракции "Слуга народа" никак не накажет нардепа Третьякову за слова о смерти коллеги Антона Полякова.
Об этом в Сюмар сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Лицо" социальной политики Украины - Галина Третьякова сначала написала в партийный чат "На одного врага меньше" о смерти Антона Полякова. А потом выступила и заявила, что ей гарантирована "свобода слова"
От властного величия и безнаказанности "слуги" показывают невиданный уровень морального падения ... 33 года парню, у которого остались две маленькие дочери и радость Третьяковой, которая радуется "партийной чистке" в стиле большевиков-расстрельщиков...
У меня просто нет слов. И не сомневаюсь, что "слуги" никак ее не накажут. И это противно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше".
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Пожалуйста, подождите...
У них всё-таки было понятие о том, как себя вести в публичной сфере, опыт и знание того, как вообще функционирует государство.
И даже сейчас в парламенте ОПЗЖ выглядит и ведёт себя гораздо приличнее, чем зелёные мрази.
Ну не считаем Киву.
У них всё-таки и опыт публичной деятельности, и знания имеются.
Об их идеологической направленности я не говорю, но она хотя бы есть в принципе, в отличие т этого моносброда, вообще не понимающего что такое парламениская работа, а уж тем более управление государством и не имеющего никакой идеолгии.
Ну мудрый нарид решил, что это то, что ему нужно и с радостью отдал свою судьбу и судьбу своих детей в руки этих беспринципных, наглы и необразованых циников.
Здбулы!
перемогти, очоль остається актуальним. В першу чергу треба заарештувати олігархів, а потім
вже дрібних функціонерів.
Одні злочинці, алкаші, наркомани та вбивці.
а исправлять результаты ваших экспериментов над живыми людьми опять будет воинствующее меншинство за вас, жлобистых лохов..?