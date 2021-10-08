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Новости Умер нардеп Поляков
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ВР (27371) Сюмар (420) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)

"Слуга народа" Третьякова радуется "партийной чистке" в стиле большевиков, - Сюмар

Нардеп "Европейской Солидарности" не сомневается, что руководство фракции "Слуга народа" никак не накажет нардепа Третьякову за слова о смерти коллеги Антона Полякова.

Об этом в Сюмар сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Лицо" социальной политики Украины - Галина Третьякова сначала написала в партийный чат "На одного врага меньше" о смерти Антона Полякова. А потом выступила и заявила, что ей гарантирована "свобода слова"

От властного величия и безнаказанности "слуги" показывают невиданный уровень морального падения ... 33 года парню, у которого остались две маленькие дочери и радость Третьяковой, которая радуется "партийной чистке" в стиле большевиков-расстрельщиков...

У меня просто нет слов. И не сомневаюсь, что "слуги" никак ее не накажут. И это противно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Читайте: Экс-"слуга народа" Скороход потеряла сознание в Раде, к зданию парламента прибыла скорая, - СМИ

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Топ комментарии
+19
Какая мразь!
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08.10.2021 11:56
+17
вітаю вас, зебіли!
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08.10.2021 11:55
+12
"Слуги народу" - це дзеркало народу. Навибирали, блд!
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08.10.2021 11:55
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вітаю вас, зебіли!
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08.10.2021 11:55 Ответить
Їх сюди ніхто не завозив,вони всі обрані з нас і ми всі їх обирали,і зебілів і зажопників і свинарчуків і калясочників на лабутенах ,кожної тварі по парі.То чому ж тоді дивуватись.
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08.10.2021 12:05 Ответить
"Слуги народу" - це дзеркало народу. Навибирали, блд!
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08.10.2021 11:55 Ответить
А оно как о этом нариде ...

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08.10.2021 12:01 Ответить
Какая мразь!
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08.10.2021 11:56 Ответить
а кому то нравится . кто то эту крысу любит на новом матрасе . прикинь
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08.10.2021 12:02 Ответить
Пробовал прикинуть - не получилось.
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08.10.2021 12:15 Ответить
кто-то же это ****** трахает, когда мои собаки на охоте.
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08.10.2021 15:32 Ответить
я бы столько не выпил))) и уж точно, что тот, кто ее любит на новом матрас, свой хрен на помойке нашел.
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08.10.2021 15:31 Ответить
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08.10.2021 12:02 Ответить
ЗЕмрази пошли по пути Януковича. Такие же циничные и наглые как в свое время была Партия Регионов
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08.10.2021 11:57 Ответить
типа у овоща был какой то уникальный путь. все это вкп(б), как было с 1917 года так и осталось
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08.10.2021 11:58 Ответить
По сравнению с этими зелёными мразями регионалы выглядят прямо приличными людьми.
У них всё-таки было понятие о том, как себя вести в публичной сфере, опыт и знание того, как вообще функционирует государство.
И даже сейчас в парламенте ОПЗЖ выглядит и ведёт себя гораздо приличнее, чем зелёные мрази.
Ну не считаем Киву.
У них всё-таки и опыт публичной деятельности, и знания имеются.
Об их идеологической направленности я не говорю, но она хотя бы есть в принципе, в отличие т этого моносброда, вообще не понимающего что такое парламениская работа, а уж тем более управление государством и не имеющего никакой идеолгии.
Ну мудрый нарид решил, что это то, что ему нужно и с радостью отдал свою судьбу и судьбу своих детей в руки этих беспринципных, наглы и необразованых циников.
Здбулы!
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08.10.2021 13:27 Ответить
все большевисткие "партии" одинаковые
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08.10.2021 11:57 Ответить
Вона такою була завжди, просто на неї не звертали уваги до випадкового депутатства.
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08.10.2021 11:58 Ответить
Есть претензии и к тем. И к другим. Все в гавне.И воняют. Умничать легче тем,кто не во власти. Типа потерпевшие и спасающие )) На деле такая же дрянь...
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08.10.2021 11:58 Ответить
Не скиглы
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08.10.2021 12:01 Ответить
"На деле такая же дрянь..." - как и их избиратели
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08.10.2021 14:39 Ответить
эта порнография от дебилов евреев и олигархов закончится в одном случае когда с 1 Слугой + судьей и 1 чиновником и одним олигархом будут расстреливать 50 тысяч избирателей зеленого лайно...
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08.10.2021 11:58 Ответить
подивимось як вони будуть реагувати коли при наступній революції(що при таких розкладах в Державі навлижається зі швидкістю метеорита) в дусі більшовиків Народ України буде ліквідувати зелупу його зелекоМанду да інше біосміття що забруднює територію України.
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08.10.2021 11:59 Ответить
Ахметов з коломойським не лохи , вони скоріш за все "перефарбуються" і наберуть свох "патріотичні" об єднання, нажаль серед котрих будуть і патріоти України. Принцип Не можеш
перемогти, очоль остається актуальним. В першу чергу треба заарештувати олігархів, а потім
вже дрібних функціонерів.
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08.10.2021 12:06 Ответить
хто б цю базарну торговку третякову кудись дів
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08.10.2021 12:00 Ответить
До речі, вислів ;Дєпутат-Слуґа народа; придумав Йосиф Сралін.
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08.10.2021 12:01 Ответить
Це фото нормальної люини ?

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08.10.2021 12:02 Ответить
Роза Люксембург.
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08.10.2021 12:02 Ответить
Ще одна Коливанша. До Стефанчука її у президію для гармонії.
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08.10.2021 12:06 Ответить
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08.10.2021 12:15 Ответить
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08.10.2021 12:56 Ответить
Когда третьякова отойдёт в мир иной,народ будет записываться в очередь,что-бы нагадить на её могилу!
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08.10.2021 12:13 Ответить
Нет такого днища, которого бы ЗЕприматы не смогли бы пробить
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08.10.2021 12:14 Ответить
после того,как Раду освободят от зелёной 3,14доты,её помещения придётся неделю отмаливать и кропить святой водой..
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08.10.2021 12:36 Ответить
загнеться це бабисько то, гармошку порвуть ще до похорон.
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08.10.2021 12:45 Ответить
Ось таких депутатів ми з вами обирали?
Одні злочинці, алкаші, наркомани та вбивці.
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08.10.2021 13:36 Ответить
Внешне сильно на Крупскую смахивает.
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08.10.2021 13:44 Ответить
73%, вы, идиоты, хотя бы сейчас, начинаете понимать, какую буйню сотворили с Украиной?.. дебилы-экспериментаторы..
а исправлять результаты ваших экспериментов над живыми людьми опять будет воинствующее меншинство за вас, жлобистых лохов..?
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08.10.2021 14:10 Ответить
Ну почему идиоты? Благодаря нам ты увидел какое говнище всплыло на поверхность. Легче будет чистить.
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08.10.2021 15:57 Ответить
главное, что б эту тварь - веревка выдержала... а осину мы найдем...
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09.10.2021 11:20 Ответить
 
 