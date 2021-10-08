"Слуга народа" Третьякова радуется "партийной чистке" в стиле большевиков, - Сюмар

Нардеп "Европейской Солидарности" не сомневается, что руководство фракции "Слуга народа" никак не накажет нардепа Третьякову за слова о смерти коллеги Антона Полякова.

Об этом в Сюмар сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Лицо" социальной политики Украины - Галина Третьякова сначала написала в партийный чат "На одного врага меньше" о смерти Антона Полякова. А потом выступила и заявила, что ей гарантирована "свобода слова"



От властного величия и безнаказанности "слуги" показывают невиданный уровень морального падения ... 33 года парню, у которого остались две маленькие дочери и радость Третьяковой, которая радуется "партийной чистке" в стиле большевиков-расстрельщиков...



У меня просто нет слов. И не сомневаюсь, что "слуги" никак ее не накажут. И это противно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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