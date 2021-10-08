"Слуга народу" Третьякова радіє "партійній чистці" в стилі більшовиків, - Сюмар
Нардепка "Європейської Солідарності" не сумнівається, що керівництво фракції "Слуга народу" не покарає нардепку Третьякову за слова про смерть колеги Антона Полякова.
Про це Сюмар повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Обличчя" соціальноі політики України - Галина Третьякова спочатку написала в партійний чат "На одного ворога менше" про смерть Антона Полякова. А потім виступила і заявила, що їй гарантована "свобода слова"…
Від владного вєлічія і безкарності Слуги показують небачений рівень морального падіння… 33 роки хлопцю, в якого лишилися дві маленькі доньки і радість Третьяковоі, яка тішиться "партійній чистці" в стилі більшовиків-розстрільників…
Я просто не маю слів. І не маю сумнівів, що Слуги ніяк її не покарають. І це безмежно огидно. Безмежно", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше".
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Будь ласка, зачекайте...
У них всё-таки было понятие о том, как себя вести в публичной сфере, опыт и знание того, как вообще функционирует государство.
И даже сейчас в парламенте ОПЗЖ выглядит и ведёт себя гораздо приличнее, чем зелёные мрази.
Ну не считаем Киву.
У них всё-таки и опыт публичной деятельности, и знания имеются.
Об их идеологической направленности я не говорю, но она хотя бы есть в принципе, в отличие т этого моносброда, вообще не понимающего что такое парламениская работа, а уж тем более управление государством и не имеющего никакой идеолгии.
Ну мудрый нарид решил, что это то, что ему нужно и с радостью отдал свою судьбу и судьбу своих детей в руки этих беспринципных, наглы и необразованых циников.
Здбулы!
перемогти, очоль остається актуальним. В першу чергу треба заарештувати олігархів, а потім
вже дрібних функціонерів.
Одні злочинці, алкаші, наркомани та вбивці.
а исправлять результаты ваших экспериментов над живыми людьми опять будет воинствующее меншинство за вас, жлобистых лохов..?