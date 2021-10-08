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Новини Помер нардеп Поляков
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ВР (14812) Сюмар (270) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107)

"Слуга народу" Третьякова радіє "партійній чистці" в стилі більшовиків, - Сюмар

Нардепка "Європейської Солідарності" не сумнівається, що керівництво фракції "Слуга народу" не покарає нардепку Третьякову за слова про смерть колеги Антона Полякова.

Про це Сюмар повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Обличчя" соціальноі політики України - Галина Третьякова спочатку написала в партійний чат "На одного ворога менше" про смерть Антона Полякова. А потім виступила і заявила, що їй гарантована "свобода слова"…

Від владного вєлічія і безкарності Слуги показують небачений рівень морального падіння… 33 роки хлопцю, в якого лишилися дві маленькі доньки і радість Третьяковоі, яка тішиться "партійній чистці" в стилі більшовиків-розстрільників…

Я просто не маю слів. І не маю сумнівів, що Слуги ніяк її не покарають. І це безмежно огидно. Безмежно", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що нардеп "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Також читайте: Колишня "слуга народу" Скороход знепритомніла в Раді, до будівлі парламенту прибула швидка, - ЗМІ

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Топ коментарі
+19
Какая мразь!
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08.10.2021 11:56
+17
вітаю вас, зебіли!
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08.10.2021 11:55
+12
"Слуги народу" - це дзеркало народу. Навибирали, блд!
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08.10.2021 11:55
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вітаю вас, зебіли!
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08.10.2021 11:55 Відповісти
Їх сюди ніхто не завозив,вони всі обрані з нас і ми всі їх обирали,і зебілів і зажопників і свинарчуків і калясочників на лабутенах ,кожної тварі по парі.То чому ж тоді дивуватись.
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08.10.2021 12:05 Відповісти
"Слуги народу" - це дзеркало народу. Навибирали, блд!
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08.10.2021 11:55 Відповісти
А оно как о этом нариде ...

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08.10.2021 12:01 Відповісти
Какая мразь!
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08.10.2021 11:56 Відповісти
а кому то нравится . кто то эту крысу любит на новом матрасе . прикинь
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08.10.2021 12:02 Відповісти
Пробовал прикинуть - не получилось.
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08.10.2021 12:15 Відповісти
кто-то же это ****** трахает, когда мои собаки на охоте.
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08.10.2021 15:32 Відповісти
я бы столько не выпил))) и уж точно, что тот, кто ее любит на новом матрас, свой хрен на помойке нашел.
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08.10.2021 15:31 Відповісти
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08.10.2021 12:02 Відповісти
ЗЕмрази пошли по пути Януковича. Такие же циничные и наглые как в свое время была Партия Регионов
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08.10.2021 11:57 Відповісти
типа у овоща был какой то уникальный путь. все это вкп(б), как было с 1917 года так и осталось
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08.10.2021 11:58 Відповісти
По сравнению с этими зелёными мразями регионалы выглядят прямо приличными людьми.
У них всё-таки было понятие о том, как себя вести в публичной сфере, опыт и знание того, как вообще функционирует государство.
И даже сейчас в парламенте ОПЗЖ выглядит и ведёт себя гораздо приличнее, чем зелёные мрази.
Ну не считаем Киву.
У них всё-таки и опыт публичной деятельности, и знания имеются.
Об их идеологической направленности я не говорю, но она хотя бы есть в принципе, в отличие т этого моносброда, вообще не понимающего что такое парламениская работа, а уж тем более управление государством и не имеющего никакой идеолгии.
Ну мудрый нарид решил, что это то, что ему нужно и с радостью отдал свою судьбу и судьбу своих детей в руки этих беспринципных, наглы и необразованых циников.
Здбулы!
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08.10.2021 13:27 Відповісти
все большевисткие "партии" одинаковые
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08.10.2021 11:57 Відповісти
Вона такою була завжди, просто на неї не звертали уваги до випадкового депутатства.
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08.10.2021 11:58 Відповісти
Есть претензии и к тем. И к другим. Все в гавне.И воняют. Умничать легче тем,кто не во власти. Типа потерпевшие и спасающие )) На деле такая же дрянь...
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08.10.2021 11:58 Відповісти
Не скиглы
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08.10.2021 12:01 Відповісти
"На деле такая же дрянь..." - как и их избиратели
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08.10.2021 14:39 Відповісти
эта порнография от дебилов евреев и олигархов закончится в одном случае когда с 1 Слугой + судьей и 1 чиновником и одним олигархом будут расстреливать 50 тысяч избирателей зеленого лайно...
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08.10.2021 11:58 Відповісти
подивимось як вони будуть реагувати коли при наступній революції(що при таких розкладах в Державі навлижається зі швидкістю метеорита) в дусі більшовиків Народ України буде ліквідувати зелупу його зелекоМанду да інше біосміття що забруднює територію України.
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08.10.2021 11:59 Відповісти
Ахметов з коломойським не лохи , вони скоріш за все "перефарбуються" і наберуть свох "патріотичні" об єднання, нажаль серед котрих будуть і патріоти України. Принцип Не можеш
перемогти, очоль остається актуальним. В першу чергу треба заарештувати олігархів, а потім
вже дрібних функціонерів.
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08.10.2021 12:06 Відповісти
хто б цю базарну торговку третякову кудись дів
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08.10.2021 12:00 Відповісти
До речі, вислів ;Дєпутат-Слуґа народа; придумав Йосиф Сралін.
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08.10.2021 12:01 Відповісти
Це фото нормальної люини ?

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08.10.2021 12:02 Відповісти
Роза Люксембург.
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08.10.2021 12:02 Відповісти
Ще одна Коливанша. До Стефанчука її у президію для гармонії.
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08.10.2021 12:06 Відповісти
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08.10.2021 12:15 Відповісти
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08.10.2021 12:56 Відповісти
Когда третьякова отойдёт в мир иной,народ будет записываться в очередь,что-бы нагадить на её могилу!
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08.10.2021 12:13 Відповісти
Нет такого днища, которого бы ЗЕприматы не смогли бы пробить
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08.10.2021 12:14 Відповісти
после того,как Раду освободят от зелёной 3,14доты,её помещения придётся неделю отмаливать и кропить святой водой..
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08.10.2021 12:36 Відповісти
загнеться це бабисько то, гармошку порвуть ще до похорон.
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08.10.2021 12:45 Відповісти
Ось таких депутатів ми з вами обирали?
Одні злочинці, алкаші, наркомани та вбивці.
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08.10.2021 13:36 Відповісти
Внешне сильно на Крупскую смахивает.
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08.10.2021 13:44 Відповісти
73%, вы, идиоты, хотя бы сейчас, начинаете понимать, какую буйню сотворили с Украиной?.. дебилы-экспериментаторы..
а исправлять результаты ваших экспериментов над живыми людьми опять будет воинствующее меншинство за вас, жлобистых лохов..?
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08.10.2021 14:10 Відповісти
Ну почему идиоты? Благодаря нам ты увидел какое говнище всплыло на поверхность. Легче будет чистить.
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08.10.2021 15:57 Відповісти
главное, что б эту тварь - веревка выдержала... а осину мы найдем...
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09.10.2021 11:20 Відповісти
 
 