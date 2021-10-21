Отца Саакашвили госпитализировали с сердечным приступом, - СМИ
Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, известный врач Николоз Саакашвили после сердечного приступа помещен в тбилисскую клинику Чапидзе.
Об этом сообщают грузинские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Несколько дней назад Николоз Саакашвили через СМИ обратился к сыну с просьбой прервать объявленную голодовку.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.
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- попугают только, - в крайнем случае депортируют снова в Польшу
пропадаетстрадает )))
(жена и двое детей наверное тоже ...переживают)
непутевый Миша - одно расстройство для родителей
сочувтсвую
Зеленский, тебе заняться нечем? Так вот, о державній зраді с операцией вагнеровцев мы помним и ни какие хайпы с Михуилом не помогут нам это забыть 😡
офшоры в Омане, Катаре и на Кипре - в "творческом" распухании от новых транзакций из Украины..
остальное клована не интересует..
Отец Николоз (Николай) Саакашвили - медик по образованию. Ушёл из семьи незадолго до рождения сына или сразу же после него.
- если бы Миша не предал Порошенко, то возможно он бы его и вытащил, как никак Порошенко в международных кругах в авторитете, включая и Грузию что бы мы о нем не думали..
- а о Зелю за бугром, тем более после офшора все вытирают ноги - его слово в чью то защиту это пыль, только навредит..
А за Маркива Аваков боролся все время..
- я с свидетелями секты Поршенко и Зели в споры не вступаю - они оба достойны тюрьмы, где то по одинаковым, где то по разным статьям..
- не буду спорить и с Вами
Только вот что - на фоне Порошенко, Зеля действительно смотрится тупым и злобным гномом с канализации - и по интеллекту, и по уму, и даже по моральным качествам
- Аминь!
Так хто ж він - як не ВОША?!!!
А я тобі відповім: "Тому що він - "ПУСТИШКА"!!!