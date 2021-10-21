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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Отца Саакашвили госпитализировали с сердечным приступом, - СМИ

Отца Саакашвили госпитализировали с сердечным приступом, - СМИ

Отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, известный врач Николоз Саакашвили после сердечного приступа помещен в тбилисскую клинику Чапидзе.

Об этом сообщают грузинские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Несколько дней назад Николоз Саакашвили через СМИ обратился к сыну с просьбой прервать объявленную голодовку.

Читайте: Саакашвили проведет в тюрьме как минимум шесть лет, - премьер Грузии Гарибашвили

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.

Автор: 

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+22
Что там с нашими военнопленными, которые находятся в России? Почему последний обмен был 1,5 года назад, а сейчас власть молчит??? Что там с политическими заключёнными , украинскими татарами, которых держат в застенках российских тюрем? ??
Зеленский, тебе заняться нечем? Так вот, о державній зраді с операцией вагнеровцев мы помним и ни какие хайпы с Михуилом не помогут нам это забыть 😡
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21.10.2021 20:40
+15
Здоровья уважаемому человеку и врачу !
непутевый Миша - одно расстройство для родителей
сочувтсвую
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21.10.2021 20:40
+11
ага - думал как в Украине
- попугают только, - в крайнем случае депортируют снова в Польшу
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21.10.2021 20:40
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Всё будет хорошо. Не стоит беспокоиться!
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21.10.2021 20:35 Ответить
Развод?
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21.10.2021 20:36 Ответить
А чего Миша туда попёрся вообще? думал не посадят?
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21.10.2021 20:37 Ответить
ага - думал как в Украине
- попугают только, - в крайнем случае депортируют снова в Польшу
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21.10.2021 20:40 Ответить
саака предпочел тюрьму в Грузии вместо дальнейшей тусовки с зеЛохом офшорным..
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21.10.2021 20:52 Ответить
Как был дебылом так и остался , отца не ценит , и дом в Лесниках пропадёт ;
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21.10.2021 20:39 Ответить
и Лизка пропадает страдает )))
(жена и двое детей наверное тоже ...переживают)
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21.10.2021 20:48 Ответить
Здоровья уважаемому человеку и врачу !
непутевый Миша - одно расстройство для родителей
сочувтсвую
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21.10.2021 20:40 Ответить
для нормальных родителей это частая реакция... (когда ребенку нехорошо - родителям дважды плохо....и хоть этот ребенок уже взрослый...и имеет своих ребенков..)
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21.10.2021 20:50 Ответить
.. и даже пропеллэр !
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21.10.2021 20:53 Ответить
Что там с нашими военнопленными, которые находятся в России? Почему последний обмен был 1,5 года назад, а сейчас власть молчит??? Что там с политическими заключёнными , украинскими татарами, которых держат в застенках российских тюрем? ??
Зеленский, тебе заняться нечем? Так вот, о державній зраді с операцией вагнеровцев мы помним и ни какие хайпы с Михуилом не помогут нам это забыть 😡
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21.10.2021 20:40 Ответить
некогда кловану.. он занят контролем над СМИ и грабежом бюджета Украины на "великом крадивництве"..
офшоры в Омане, Катаре и на Кипре - в "творческом" распухании от новых транзакций из Украины..
остальное клована не интересует..
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21.10.2021 20:54 Ответить
З російської Вікі (в українській цього нема)
Отец Николоз (Николай) Саакашвили - медик по образованию. Ушёл из семьи незадолго до рождения сына или сразу же после него.
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21.10.2021 20:40 Ответить
Опомнился папка Ніколоз?! Ты пошто сыночку Михуила во младенчестве бросил?! А мы теперь отгребаем!
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21.10.2021 20:56 Ответить
Син політик Саакашвілі-горе батькам.
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21.10.2021 20:50 Ответить
....та біда двом країнам
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21.10.2021 20:54 Ответить
когда его сынок тупо кормился из украинского бюджета, сердечко не шалило7
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21.10.2021 20:51 Ответить
не переживай, Миша через шесть лет откинется, если по новым делам еще не набросают
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21.10.2021 20:55 Ответить
я вот о чем подумал
- если бы Миша не предал Порошенко, то возможно он бы его и вытащил, как никак Порошенко в международных кругах в авторитете, включая и Грузию что бы мы о нем не думали..
- а о Зелю за бугром, тем более после офшора все вытирают ноги - его слово в чью то защиту это пыль, только навредит..
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21.10.2021 21:02 Ответить
Неверно ты подумал. Почему такой мощный дипломат и переговорщик не вытащил Сенцова , Кольченка ,Гриба ,украинских моряков из Кацапстана ? А нацгвардейца Маркива из Италии ? Куда тогда пропал его "дипломатический талант" ?
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21.10.2021 21:12 Ответить
так Зеля за них отдал путину всю московскую агентуру, включая беркутню и свидетелей по сбитому Боингу..
А за Маркива Аваков боролся все время..
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21.10.2021 21:15 Ответить
Ага ,всіх віддав і нікого не залишив . Чому "блискучому дипломату і переговорнику " яйця заважали під час танцю ? Ви не підкажете ? Чому коли починаєш обговорювати ,що він спромігся зробити за п'ять років ,то завжди чуєш :"тут він не встиг...там в нього більшості не було...ось тут зірки не склалися ...а осьво його підставили...а якби йому ще п'ять років...а якби ***** не напало...а ще його зрадили... І т.д. ,і т.п."
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21.10.2021 21:37 Ответить
вот знаете что
- я с свидетелями секты Поршенко и Зели в споры не вступаю - они оба достойны тюрьмы, где то по одинаковым, где то по разным статьям..
- не буду спорить и с Вами
Только вот что - на фоне Порошенко, Зеля действительно смотрится тупым и злобным гномом с канализации - и по интеллекту, и по уму, и даже по моральным качествам
- Аминь!
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21.10.2021 21:43 Ответить
та меньше дивись г+г, отмазки лещенко/арестовича та відосики клована..
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21.10.2021 20:56 Ответить
Безнос-троляка зелена ! Згинь тварюко з сайту-матня клованівська!
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21.10.2021 20:59 Ответить
Засрали вже весь інфопростір цими "новинами" про Міла! Прям ньюсмейкер ! А у батьків і матерів загиблих в АТО героїв -не болять серця і душі за загиблими діточками своїми ? А то клюнули на чергову "клюкву" сердобольні! 😡
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21.10.2021 20:56 Ответить
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21.10.2021 21:04 Ответить
Сподіваюсь що тему з Міхою нарешті буде закрито. Як мінімум на 6 наступних років. Насправді я переконаний що це лайно ніколи з вязниці живим не вийде. Там йому пригадають як за його командою високопоставлених корумпованих чиновників та "злодіїв в законі" дрюкали в зад на камеру і шантажували відбираючи все нажите... Тепер з нього "видушать" спершу відеоархів а вже потім залишки повітря з гнилих легень...
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21.10.2021 21:58 Ответить
єто что какой-то квест - "пожелейте Сраакашвили - папа дебила М.Сраакашвили - заболел" ?
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21.10.2021 23:35 Ответить
Який з нього батько? Так, донор сперми.
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22.10.2021 01:42 Ответить
А за що його любить? Будь-яка жива істота ненавидить вошей Люди - теж! Чому? Та тому що їй однаково з кого смоктать кров - зі злочинця чи з праведника!
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22.10.2021 05:22 Ответить
Так поясни мені - а що корисного зробив Саакашвілі для Грузії? Послужив "вивіскою" для "революції троянд"? Адже "локомотивом" реформ там був не він , а Каха Бендукідзе! А коли побачив , що "Міхо", замість створення демократичної країни , творить "царство" під свій зад , то покинув свій пост І відразу у "Карлсона" усе "пішло наперекосяк"! А в Україні йому "вручили карт-бланш" у вигляді одного з найсерйозніших в економічному плані регіонів - Одещини Але він - крім "щоконадування", нічого не показав А коли почали вимагать реальної роботи - почав паскудить тому, хто "його на помийниці підібрав" (коли Міхо тікать треба було від "благадарнава народа Грузии") Забрав його до себе "Блазень" - що "Міхо" корисного зробив на тому "кормному місці", куди його посадили? Ясько відтрахав? І ВСЕ?!!!
Так хто ж він - як не ВОША?!!!
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22.10.2021 05:50 Ответить
Так скажи правду, а не кидайся голослівними звинуваченнями! Я виклав свою точку зору , спостерігаючи за діяльністю "Карлсона" в Грузії , а також в "Україні Порошенка" і "Україні Зеленського" і , крім "щоконадування", нічого не побачив! Покажи мені реальні результати його діяльності! Реформований ним суд? Так чого ж той реформований ним суд визнав його винним у злочинах? Економічна реформа? Так чого ж вона перестала працювать після того як з уряду пішов Бендукідзе? Чому ті ж американці , що його підпихали у владу , йому допомагать перестали і "махнули рукою" на нього? І в той же час підтримувать стали теперішній "уряд підкацапників" (які чомусь продовжують курс на євроатлантичну інтеграцію!)
А я тобі відповім: "Тому що він - "ПУСТИШКА"!!!
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22.10.2021 06:25 Ответить
Так що "мериканець" - нема чим крить? "Здувся"? Твої голосні заяви про міфічних "кацапів" і "підкацапників" які "**********" геніального Міхо" виявилися "голосним ПЕРДЄМ в калюжу"?!!! Що ж поробиш - я не винен що доля не підняла тебе до рівня "тверезого анелітика" а залишила на рівні "публічного мітингувальшика" Хоча може це просто твоя "маска" - адже придурок у стані противника може натворить набагато більше бід ніж розумний прямий прибічник у власному стані А "Міхо" саме таким "придуркуватим павичем" і є! Ніхто більш якісно не може дискредитувать ідею демократії ніж той хто прийшов на її хвилі але став використовувать її для власної меркантильної цілі!
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22.10.2021 07:01 Ответить
Ну й добре що тобі "понравилось" А от іншим "понравилося" як я тебе "мордою" у твоє власне лайно ткнув! Якби ти мав якісь аргументи - ти-б тут "з штанів вискакував" щоб "пасрамить абарзевшега" А так ти просто "тупо злився" = бо сказать нічого!
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22.10.2021 07:12 Ответить
Зурбиена-иди на хутина
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22.10.2021 08:46 Ответить
"Скунси лахтинські"... Отримали сьогодні зранку "підсрачника" і цілий день "смердять" на форумі ...
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22.10.2021 17:14 Ответить
 
 