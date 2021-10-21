Батька Саакашвілі госпіталізували з серцевим нападом, - ЗМІ

Батька колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, відомого лікаря Ніколоза Саакашвілі після серцевого нападу помістили в тбіліську клініку Чапідзе.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кілька днів тому Ніколоз Саакашвілі через ЗМІ звернувся до сина з проханням перервати оголошене голодування.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі 1 жовтня оголосив голодування і, за даними адвоката, за перші вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню у найближчі вихідні.

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