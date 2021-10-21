Батька Саакашвілі госпіталізували з серцевим нападом, - ЗМІ
Батька колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, відомого лікаря Ніколоза Саакашвілі після серцевого нападу помістили в тбіліську клініку Чапідзе.
Про це повідомляють грузинські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Кілька днів тому Ніколоз Саакашвілі через ЗМІ звернувся до сина з проханням перервати оголошене голодування.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі 1 жовтня оголосив голодування і, за даними адвоката, за перші вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню у найближчі вихідні.
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- попугают только, - в крайнем случае депортируют снова в Польшу
пропадаетстрадает )))
(жена и двое детей наверное тоже ...переживают)
непутевый Миша - одно расстройство для родителей
сочувтсвую
Зеленский, тебе заняться нечем? Так вот, о державній зраді с операцией вагнеровцев мы помним и ни какие хайпы с Михуилом не помогут нам это забыть 😡
офшоры в Омане, Катаре и на Кипре - в "творческом" распухании от новых транзакций из Украины..
остальное клована не интересует..
Отец Николоз (Николай) Саакашвили - медик по образованию. Ушёл из семьи незадолго до рождения сына или сразу же после него.
- если бы Миша не предал Порошенко, то возможно он бы его и вытащил, как никак Порошенко в международных кругах в авторитете, включая и Грузию что бы мы о нем не думали..
- а о Зелю за бугром, тем более после офшора все вытирают ноги - его слово в чью то защиту это пыль, только навредит..
А за Маркива Аваков боролся все время..
- я с свидетелями секты Поршенко и Зели в споры не вступаю - они оба достойны тюрьмы, где то по одинаковым, где то по разным статьям..
- не буду спорить и с Вами
Только вот что - на фоне Порошенко, Зеля действительно смотрится тупым и злобным гномом с канализации - и по интеллекту, и по уму, и даже по моральным качествам
- Аминь!
Так хто ж він - як не ВОША?!!!
А я тобі відповім: "Тому що він - "ПУСТИШКА"!!!