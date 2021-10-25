Суд будет допрашивать "агента НАБУ" по делу Юрченко в закрытом режиме

25 октября в Высшем антикоррупционном суде прошло заседание по делу нардепа Александра Юрченко и его неофициального помощника Ивана Фищенко. Прокурор САП Андрей Перов подал ходатайство о принятии специальных мер для допроса "агента НАБУ" Владимира Демченко.

Об этом корреспондент Цензор.НЕТ сообщает из зала судебного заседания.

Представитель обвинения отметил, что прокуроры хотели допросить агента НАБУ в суде, но следственный судья отказал в этом. А в день избрания Юрченко меры пресечения следствие установило, что сотрудник СБУ (прокурор не указал, из какого управления) интересовался данными "Демченко Владимира Владимировича".

Адвокаты Юрченко и Фищенко настаивали на том, что допрос основного свидетеля в деле должен проходить таким образом, чтобы обвиняемые могли идентифицировать агента.

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Судья ВАКСа Татьяна Гавриленко вынесла решение о допросе Владимира Демченко в закрытом заседании с использованием технических средств из другого помещения.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Высший антикоррупционный суд Киева рассматривает дело о получении взятки против нардепа Александра Юрченко и его неофициального помощника Ивана Фищенко.

13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника тогда еще народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

17 сентября 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко. В этот же день Юрченко вышел из фракции.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. 25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.