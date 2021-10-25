Суд допитуватиме "агента НАБУ" у справі Юрченка в закритому режимі

25 жовтня у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі нардепа Олександра Юрченка та його неофіційного помічника Івана Фіщенка. Прокурор САП Андрій Перов подав клопотання про вжиття спеціальних заходів для допиту "агента НАБУ" Володимира Демченка.

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із залу судового засідання.

Представник обвинувачення зазначив, що прокурори хотіли допитати агента НАБУ в суді, але слідчий суддя відмовив у цьому. А в день обрання Юрченкові запобіжного заходу слідство встановило, що співробітник СБУ (прокурор не вказав, з якого управління) цікавився даними "Демченка Володимира Володимировича".

Адвокати Юрченка та Фіщенка наполягали на тому, що допит основного свідка у справі повинен проходити таким чином, щоб обвинувачені могли ідентифікувати агента.

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Суддя ВАКС Тетяна Гавриленко винесла рішення про допит Володимира Демченка в закритому засіданні з використанням технічних засобів з іншого приміщення.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Вищий антикорупційний суд Києва розглядає справу про отримання хабаря проти народепа Олександра Юрченка та його неофіційного помічника Івана Фіщенко.

13 вересня 2020 року низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку. Цього ж дня Юрченко вийшов із фракції.

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21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн. 25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.