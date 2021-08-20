Суд розпочав підготовче засідання у справі нардепа Юрченка

Вищий антикорупційний суд Києва почав підготовче засідання у справі народного депутата Олександра Юрченка та Івана Фіщенка, якого називають неофіційним помічником нардепа, в справі про нібито отримання хабаря.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

На засіданні 20 серпня колегія суддів продовжила, за клопотанням прокурора, строк дії обов’язків, які покладені на обвинувачених Юрченка та Фіщенка.

"Клопотання прокурора про продовження строків дії обов'язків, покладених, на обвинуваченого Юрченка задовольнити. Продовжити на два місяці строки дії обов'язків, а саме: прибувати до суду за першим викликом, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування із обвинуваченим Фіщенком, здати до міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон". - зачитала рішення головуюча у справі суддя ВАКСу Тетяна Гавриленко.

Ті самі обов’язки покладені і на обвинуваченого Фіщенка, із забороною спілкування із Юрченком.

Читайте також: Справу про отримання хабаря нардепом Юрченком направлено до суду, - САП



Фото: Цензор.НЕТ

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

Також ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.