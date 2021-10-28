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Новости ДТП
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Смертельное ДТП в Харькове: виновником трагедии вновь стала infinity, - соцсети. ФОТО

В Харькове снова произошло ДТП со смертельным исходом и опять с участием автомобиля infinity.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцстетей.

Телеграм-канал Труха отмечает: "Предварительно, женщину отбросило на Ланос. Не откачали. Героев Сталинграда 5. Опять Инфинити!!!!! Номера АХ2480КА"

Пользователь твиттера "Х#евый Харьков" пишет: "На Героев Сталинграда сбили женщину — снова на инфинити. От удара женщина вылетела на встречную полосу под другую машину. Скорей всего труп"

Смертельное ДТП в Харькове: виновником трагедии вновь стала infinity, - соцсети 01

Смертельное ДТП в Харькове: виновником трагедии вновь стала infinity, - соцсети 02

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.


Автор: 

ДТП (7687) Харьков (7588)


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Топ комментарии
+32
Складається враження, що в Харкові найбільш корумпована поліція, яка закриває очі на всілякі порушення .
Сам малолітній вбивця - колюня харківський проговорився, що всі свої проблеми з поліцією він вирішує через гаманець. І отакі потвори виходять сухими з брудної води.
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28.10.2021 20:34 Ответить
+31
Писав і буду писати. Харків дуже ватне місто.
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28.10.2021 20:40 Ответить
+29
Нема слів. Це карма. За те, що голосують 30 років за умовного Гепу і умовного Зєлєнского. Це образно кажучи символи цього жаху. І нарід голосує за продовження цього в той час, як друзі, слуги, компаньйони ОЦИХ їх безкарно вбивають, винищують, грабують.
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28.10.2021 20:19 Ответить
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начувайся, Ха - ЩОСЬ буде
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28.10.2021 20:15 Ответить
та шо буде - шабаш зомбі на виборах буде.... нечисту силу обиратимуть....
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28.10.2021 20:17 Ответить
Та ничего не будет! 72% стаду баранов "а какая разница" Вот в Лугандоне их грабят, насилуют и убивают а они даже не мычат!
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28.10.2021 20:17 Ответить
да,отправить в тюрьму все инфинити...
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28.10.2021 20:15 Ответить
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28.10.2021 20:40 Ответить
То гтр переключится на 2 передачу
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28.10.2021 20:50 Ответить
Полный привет !
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28.10.2021 20:16 Ответить
Складається враження, що в Харкові найбільш корумпована поліція, яка закриває очі на всілякі порушення .
Сам малолітній вбивця - колюня харківський проговорився, що всі свої проблеми з поліцією він вирішує через гаманець. І отакі потвори виходять сухими з брудної води.
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28.10.2021 20:34 Ответить
Писав і буду писати. Харків дуже ватне місто.
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28.10.2021 20:40 Ответить
Цілком згідний. І тут виникає проблема, що з цим робити?
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29.10.2021 09:31 Ответить
Хоча люди під колесами гинуть по всій Україні, але Харків виглядає чемпіоном. І не лише через останні два випадки з Інфініті та раніше із Зайцевою.
Схоже, що все це наслідки прихильності харків'ян до клятого РуSSкава Міра. Такої неповаги до оточуючих і нехтування життям людей нема, мабуть, більш ніде, окрім паРаші.
Київ порівняно з Харковом є просто європейським містом. При втричі більшому населенні і, відповідно, більшій кількості машин, тут рідше трапляються аварії, що збурюють усіх.
Щоправда, з 2014 року ситуація на київських дорогах дещо погіршилась через автомобілі з номерами АН та ВВ. Їх власники, переїхавши до столиці, привезли з собою і давно забуте у нас бикування на дорозі. Особливо видає "донецьких" зверхнє ставлення до пішоходів на переходах.
Для уникнення непорозумінь: говорю тут про поведінку водіїв "в середньому". Зрозуміло, що є водії-дебіли і серед киян, як і нормальні люди зі сходу. Але в "середньостатистичному" вимірі виглядає так, як описав.
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29.10.2021 19:17 Ответить
Згоден на всі 100
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29.10.2021 19:27 Ответить
Це не враження-це факт.
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28.10.2021 21:24 Ответить
Дурдом.
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28.10.2021 20:17 Ответить
Нема слів. Це карма. За те, що голосують 30 років за умовного Гепу і умовного Зєлєнского. Це образно кажучи символи цього жаху. І нарід голосує за продовження цього в той час, як друзі, слуги, компаньйони ОЦИХ їх безкарно вбивають, винищують, грабують.
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28.10.2021 20:19 Ответить
Зате труп Гепи дотепер Харковом керує і нічого! Правда, маларос?
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28.10.2021 23:51 Ответить
по твоей логике можно сделать вывод, что если ты дебил, то тебя тоже сделал Порох в извращенной форме?
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28.10.2021 23:00 Ответить
Це наслідок загального пофігізму.
Люди стали соціопатами.
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28.10.2021 20:19 Ответить
на переходе....
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28.10.2021 20:19 Ответить
Мода на авто, Харків подурів.
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28.10.2021 20:19 Ответить
солнце зашло на слободском.
потемнело в глазах.
вижу задний бампер ниссана.
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28.10.2021 20:21 Ответить
Та що в тому Харкові коїться??? Спочатку Зайка, тепер ще двоє... Може там пороблено?
Нє, я розумію і пам'ятаю "ХАДИ" з їх юолідами, але це вже поза здоровим глуздом! Хоч відстрелюй
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28.10.2021 20:21 Ответить
отак і живу серед оцього.... останній раз проголосував та хоч з десяток сепарів на природу вивіз, щоб не проголосували.... якби кожен так то був би зиск..... а так махнув вже рукою... разтудийоговпіаніно
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28.10.2021 20:26 Ответить
И опять на "одесской". Там какая-то аномальная зона?
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28.10.2021 20:23 Ответить
там прямая широкая с разделителем от встречных. есть где притопить
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28.10.2021 20:31 Ответить
и зачем там дорогу переходить не на светофоре?
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28.10.2021 20:42 Ответить
ты тупой - там до светофора метров 500 - есть пешеходный переход, и знаки есть...\дорога прямая - ничто не мешает видеть пешехода...!\
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28.10.2021 21:32 Ответить
Тогда еще напиши: зачем там пешеходный переход нарисовали.
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29.10.2021 09:29 Ответить
Пока мажоров не начнут отстреливать родственники пострадавших,толку не будет. Папики все равно откупят.
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28.10.2021 20:30 Ответить
Є кацапський фільм про ворошиловського стрєлка -- там всі інструкції!
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29.10.2021 07:58 Ответить
Переименовать на проспект "Инфинити".
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28.10.2021 20:32 Ответить
В сто первый и не последний раз напоминаю всем---пока не будет принят закон о коротком огнестреле---беспредел закономерен и вечен.
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28.10.2021 22:20 Ответить
infinity = нескінченність

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28.10.2021 20:38 Ответить
просто выдать всем мотоциклы без томозов
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28.10.2021 20:39 Ответить
А нафиг дороги ровные делать.То летят,то засыпают.
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28.10.2021 20:39 Ответить
"Смертельна ДТП у Харкові - винуватцем трагедії знову стала infinity". - Що за дурнуватий заголовок. При чому тут infinity??? Винні не автомобілі - а придурки, які ними керують.
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28.10.2021 20:40 Ответить
ну если бы все ездили на тракторах с 15-20 км\час то и смертельных дтп бы меньше было. так что тип авто тоже играет роль. а так "мама любит скорость" только кататься с таким количеством машин\людей и типом дорог уже не получается. не Америка.
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28.10.2021 21:07 Ответить
Можно один трезвый вопрос в этой своре неадекватов:
- что делала женщина на проезжей части, вне пешеходных переходов и светофоров?
Насколько я вижу знак - он черт знает где.
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28.10.2021 20:41 Ответить
ты знак видишь, значит и водитель видел. а тело могло и отбросить.
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28.10.2021 21:03 Ответить
ото чортзна скільки та сердешна жінка пролетіла від удару
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28.10.2021 21:05 Ответить
Женщину сбили НА пешеходном переходе
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29.10.2021 09:32 Ответить
А где камеры? Или спецом оставили для гонок? Можно и "лежачими полицейскими" все услать. Наблюдаем дальше.
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28.10.2021 20:44 Ответить
///
Відомо, що аварія зі смертю сталася на вулиці Героїв Сталінграда. Автомобіль Infiniti, за кермом якого, за попередніми даними, була дівчина, збила пішохода.
Від удару постраждалу відкинуло на автомобіль Daewoo Lanos, що проїжджав поряд.
Від травм вона померла на місці ДТП.
На місці працюють правоохоронці.
Місцеве видання Редпост https://redpost.com.ua/news/1237705-smertelnoe-dtp-v-harkove-ot-udara-infiniti-vnov-pogib-chelovek-foto-video повідомляє, що смертельна ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході.
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28.10.2021 21:11 Ответить
Потому что есть категория пешоходов,которые сщитают себя бесмертными.Тяжело посмотреть по сторонам и потом идти?Дак нет не смотрит,по телефону пиндит,и с разбега через зебру на тот свет к епеням)))
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28.10.2021 21:26 Ответить
Если бабка улетела хрен знает куда, то кто-то явно педальку в пол придавил. Куда смотреть/кому молиться в таком случае?
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29.10.2021 09:33 Ответить
инфинити вольксфаген для харьковчанов...дайте два..
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28.10.2021 21:31 Ответить
в Харкові давно червона зона, першими зійшли з ума інфініті.....але вибори це святе.
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28.10.2021 23:00 Ответить
Номера "АХ" самые дебильные, на любой трассе, АХ не ездят, они летают.
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28.10.2021 23:35 Ответить
... терь напасть только для хорькова - отныне и до одного секретного времени и преимущественно только и исключительно в ограничении этого города, машины Инфиники, прошедьшие какие-нить мастерские начнут "внезапно и неуправляемо " вести себя, как необъезженный мустанг. Говоря, на езыке абвокатов: "машин такой"
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29.10.2021 04:53 Ответить
В Харькове надо вводить АТО - Антитранспортную операцию.
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29.10.2021 10:00 Ответить
 
 