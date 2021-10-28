Смертельное ДТП в Харькове: виновником трагедии вновь стала infinity, - соцсети. ФОТО
В Харькове снова произошло ДТП со смертельным исходом и опять с участием автомобиля infinity.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцстетей.
Телеграм-канал Труха отмечает: "Предварительно, женщину отбросило на Ланос. Не откачали. Героев Сталинграда 5. Опять Инфинити!!!!! Номера АХ2480КА"
Пользователь твиттера "Х#евый Харьков" пишет: "На Героев Сталинграда сбили женщину — снова на инфинити. От удара женщина вылетела на встречную полосу под другую машину. Скорей всего труп"
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
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Сам малолітній вбивця - колюня харківський проговорився, що всі свої проблеми з поліцією він вирішує через гаманець. І отакі потвори виходять сухими з брудної води.
Схоже, що все це наслідки прихильності харків'ян до клятого РуSSкава Міра. Такої неповаги до оточуючих і нехтування життям людей нема, мабуть, більш ніде, окрім паРаші.
Київ порівняно з Харковом є просто європейським містом. При втричі більшому населенні і, відповідно, більшій кількості машин, тут рідше трапляються аварії, що збурюють усіх.
Щоправда, з 2014 року ситуація на київських дорогах дещо погіршилась через автомобілі з номерами АН та ВВ. Їх власники, переїхавши до столиці, привезли з собою і давно забуте у нас бикування на дорозі. Особливо видає "донецьких" зверхнє ставлення до пішоходів на переходах.
Для уникнення непорозумінь: говорю тут про поведінку водіїв "в середньому". Зрозуміло, що є водії-дебіли і серед киян, як і нормальні люди зі сходу. Але в "середньостатистичному" вимірі виглядає так, як описав.
Люди стали соціопатами.
потемнело в глазах.
вижу задний бампер ниссана.
Нє, я розумію і пам'ятаю "ХАДИ" з їх юолідами, але це вже поза здоровим глуздом! Хоч відстрелюй
- что делала женщина на проезжей части, вне пешеходных переходов и светофоров?
Насколько я вижу знак - он черт знает где.
Відомо, що аварія зі смертю сталася на вулиці Героїв Сталінграда. Автомобіль Infiniti, за кермом якого, за попередніми даними, була дівчина, збила пішохода.
Від удару постраждалу відкинуло на автомобіль Daewoo Lanos, що проїжджав поряд.
Від травм вона померла на місці ДТП.
На місці працюють правоохоронці.
Місцеве видання Редпост https://redpost.com.ua/news/1237705-smertelnoe-dtp-v-harkove-ot-udara-infiniti-vnov-pogib-chelovek-foto-video повідомляє, що смертельна ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході.