Смертельное ДТП в Харькове: виновником трагедии вновь стала infinity, - соцсети. ФОТО

В Харькове снова произошло ДТП со смертельным исходом и опять с участием автомобиля infinity.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцстетей.

Телеграм-канал Труха отмечает: "Предварительно, женщину отбросило на Ланос. Не откачали. Героев Сталинграда 5. Опять Инфинити!!!!! Номера АХ2480КА"

Пользователь твиттера "Х#евый Харьков" пишет: "На Героев Сталинграда сбили женщину — снова на инфинити. От удара женщина вылетела на встречную полосу под другую машину. Скорей всего труп"

Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.



