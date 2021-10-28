Смертельна ДТП у Харкові - винуватцем трагедії знову стала infinity, - соцмережі. ФОТО
У Харкові знову сталася ДТП зі смертельними наслідками та знову за участю автомобіля infinity.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Телеграм-канал Труха зазначає: "Попередньо, жінку відкинуло на Ланос. Не відкачали. Героїв Сталінграда 5. Знову Інфініті!!!!! Номери АХ2480КА"
Користувач твіттера "Х#йовий Харків" пише: "На Героїв Сталінграда збили жінку — знову на інфініті. Від удару жінка вилетіла на зустрічну смугу під іншу машину. Швидше за все труп"
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
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Сам малолітній вбивця - колюня харківський проговорився, що всі свої проблеми з поліцією він вирішує через гаманець. І отакі потвори виходять сухими з брудної води.
Схоже, що все це наслідки прихильності харків'ян до клятого РуSSкава Міра. Такої неповаги до оточуючих і нехтування життям людей нема, мабуть, більш ніде, окрім паРаші.
Київ порівняно з Харковом є просто європейським містом. При втричі більшому населенні і, відповідно, більшій кількості машин, тут рідше трапляються аварії, що збурюють усіх.
Щоправда, з 2014 року ситуація на київських дорогах дещо погіршилась через автомобілі з номерами АН та ВВ. Їх власники, переїхавши до столиці, привезли з собою і давно забуте у нас бикування на дорозі. Особливо видає "донецьких" зверхнє ставлення до пішоходів на переходах.
Для уникнення непорозумінь: говорю тут про поведінку водіїв "в середньому". Зрозуміло, що є водії-дебіли і серед киян, як і нормальні люди зі сходу. Але в "середньостатистичному" вимірі виглядає так, як описав.
Люди стали соціопатами.
потемнело в глазах.
вижу задний бампер ниссана.
Нє, я розумію і пам'ятаю "ХАДИ" з їх юолідами, але це вже поза здоровим глуздом! Хоч відстрелюй
- что делала женщина на проезжей части, вне пешеходных переходов и светофоров?
Насколько я вижу знак - он черт знает где.
Відомо, що аварія зі смертю сталася на вулиці Героїв Сталінграда. Автомобіль Infiniti, за кермом якого, за попередніми даними, була дівчина, збила пішохода.
Від удару постраждалу відкинуло на автомобіль Daewoo Lanos, що проїжджав поряд.
Від травм вона померла на місці ДТП.
На місці працюють правоохоронці.
Місцеве видання Редпост https://redpost.com.ua/news/1237705-smertelnoe-dtp-v-harkove-ot-udara-infiniti-vnov-pogib-chelovek-foto-video повідомляє, що смертельна ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході.