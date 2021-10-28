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Новини ДТП
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Смертельна ДТП у Харкові - винуватцем трагедії знову стала infinity, - соцмережі. ФОТО

У Харкові знову сталася ДТП зі смертельними наслідками та знову за участю автомобіля infinity.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Телеграм-канал Труха зазначає: "Попередньо, жінку відкинуло на Ланос. Не відкачали. Героїв Сталінграда 5. Знову Інфініті!!!!! Номери АХ2480КА"

Користувач твіттера "Х#йовий Харків" пише: "На Героїв Сталінграда збили жінку — знову на інфініті. Від удару жінка вилетіла на зустрічну смугу під іншу машину. Швидше за все труп"

Смертельна ДТП у Харкові - винуватцем трагедії знову стала infinity, - соцмережі 01

Смертельна ДТП у Харкові - винуватцем трагедії знову стала infinity, - соцмережі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потерпіла в ДТП у Харкові Дусик: За кермом був Микола Харківський

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.


Автор: 

ДТП (4483) Харків (5707)


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Топ коментарі
+32
Складається враження, що в Харкові найбільш корумпована поліція, яка закриває очі на всілякі порушення .
Сам малолітній вбивця - колюня харківський проговорився, що всі свої проблеми з поліцією він вирішує через гаманець. І отакі потвори виходять сухими з брудної води.
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28.10.2021 20:34 Відповісти
+31
Писав і буду писати. Харків дуже ватне місто.
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28.10.2021 20:40 Відповісти
+29
Нема слів. Це карма. За те, що голосують 30 років за умовного Гепу і умовного Зєлєнского. Це образно кажучи символи цього жаху. І нарід голосує за продовження цього в той час, як друзі, слуги, компаньйони ОЦИХ їх безкарно вбивають, винищують, грабують.
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28.10.2021 20:19 Відповісти
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начувайся, Ха - ЩОСЬ буде
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28.10.2021 20:15 Відповісти
та шо буде - шабаш зомбі на виборах буде.... нечисту силу обиратимуть....
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28.10.2021 20:17 Відповісти
Та ничего не будет! 72% стаду баранов "а какая разница" Вот в Лугандоне их грабят, насилуют и убивают а они даже не мычат!
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28.10.2021 20:17 Відповісти
да,отправить в тюрьму все инфинити...
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28.10.2021 20:15 Відповісти
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28.10.2021 20:40 Відповісти
То гтр переключится на 2 передачу
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28.10.2021 20:50 Відповісти
Полный привет !
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28.10.2021 20:16 Відповісти
Складається враження, що в Харкові найбільш корумпована поліція, яка закриває очі на всілякі порушення .
Сам малолітній вбивця - колюня харківський проговорився, що всі свої проблеми з поліцією він вирішує через гаманець. І отакі потвори виходять сухими з брудної води.
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28.10.2021 20:34 Відповісти
Писав і буду писати. Харків дуже ватне місто.
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28.10.2021 20:40 Відповісти
Цілком згідний. І тут виникає проблема, що з цим робити?
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29.10.2021 09:31 Відповісти
Хоча люди під колесами гинуть по всій Україні, але Харків виглядає чемпіоном. І не лише через останні два випадки з Інфініті та раніше із Зайцевою.
Схоже, що все це наслідки прихильності харків'ян до клятого РуSSкава Міра. Такої неповаги до оточуючих і нехтування життям людей нема, мабуть, більш ніде, окрім паРаші.
Київ порівняно з Харковом є просто європейським містом. При втричі більшому населенні і, відповідно, більшій кількості машин, тут рідше трапляються аварії, що збурюють усіх.
Щоправда, з 2014 року ситуація на київських дорогах дещо погіршилась через автомобілі з номерами АН та ВВ. Їх власники, переїхавши до столиці, привезли з собою і давно забуте у нас бикування на дорозі. Особливо видає "донецьких" зверхнє ставлення до пішоходів на переходах.
Для уникнення непорозумінь: говорю тут про поведінку водіїв "в середньому". Зрозуміло, що є водії-дебіли і серед киян, як і нормальні люди зі сходу. Але в "середньостатистичному" вимірі виглядає так, як описав.
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29.10.2021 19:17 Відповісти
Згоден на всі 100
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29.10.2021 19:27 Відповісти
Це не враження-це факт.
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28.10.2021 21:24 Відповісти
Дурдом.
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28.10.2021 20:17 Відповісти
Нема слів. Це карма. За те, що голосують 30 років за умовного Гепу і умовного Зєлєнского. Це образно кажучи символи цього жаху. І нарід голосує за продовження цього в той час, як друзі, слуги, компаньйони ОЦИХ їх безкарно вбивають, винищують, грабують.
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28.10.2021 20:19 Відповісти
Зате труп Гепи дотепер Харковом керує і нічого! Правда, маларос?
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28.10.2021 23:51 Відповісти
по твоей логике можно сделать вывод, что если ты дебил, то тебя тоже сделал Порох в извращенной форме?
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28.10.2021 23:00 Відповісти
Це наслідок загального пофігізму.
Люди стали соціопатами.
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28.10.2021 20:19 Відповісти
на переходе....
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28.10.2021 20:19 Відповісти
Мода на авто, Харків подурів.
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28.10.2021 20:19 Відповісти
солнце зашло на слободском.
потемнело в глазах.
вижу задний бампер ниссана.
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28.10.2021 20:21 Відповісти
Та що в тому Харкові коїться??? Спочатку Зайка, тепер ще двоє... Може там пороблено?
Нє, я розумію і пам'ятаю "ХАДИ" з їх юолідами, але це вже поза здоровим глуздом! Хоч відстрелюй
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28.10.2021 20:21 Відповісти
отак і живу серед оцього.... останній раз проголосував та хоч з десяток сепарів на природу вивіз, щоб не проголосували.... якби кожен так то був би зиск..... а так махнув вже рукою... разтудийоговпіаніно
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28.10.2021 20:26 Відповісти
И опять на "одесской". Там какая-то аномальная зона?
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28.10.2021 20:23 Відповісти
там прямая широкая с разделителем от встречных. есть где притопить
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28.10.2021 20:31 Відповісти
и зачем там дорогу переходить не на светофоре?
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28.10.2021 20:42 Відповісти
ты тупой - там до светофора метров 500 - есть пешеходный переход, и знаки есть...\дорога прямая - ничто не мешает видеть пешехода...!\
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28.10.2021 21:32 Відповісти
Тогда еще напиши: зачем там пешеходный переход нарисовали.
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29.10.2021 09:29 Відповісти
Пока мажоров не начнут отстреливать родственники пострадавших,толку не будет. Папики все равно откупят.
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28.10.2021 20:30 Відповісти
Є кацапський фільм про ворошиловського стрєлка -- там всі інструкції!
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29.10.2021 07:58 Відповісти
Переименовать на проспект "Инфинити".
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28.10.2021 20:32 Відповісти
В сто первый и не последний раз напоминаю всем---пока не будет принят закон о коротком огнестреле---беспредел закономерен и вечен.
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28.10.2021 22:20 Відповісти
infinity = нескінченність

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28.10.2021 20:38 Відповісти
просто выдать всем мотоциклы без томозов
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28.10.2021 20:39 Відповісти
А нафиг дороги ровные делать.То летят,то засыпают.
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28.10.2021 20:39 Відповісти
"Смертельна ДТП у Харкові - винуватцем трагедії знову стала infinity". - Що за дурнуватий заголовок. При чому тут infinity??? Винні не автомобілі - а придурки, які ними керують.
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28.10.2021 20:40 Відповісти
ну если бы все ездили на тракторах с 15-20 км\час то и смертельных дтп бы меньше было. так что тип авто тоже играет роль. а так "мама любит скорость" только кататься с таким количеством машин\людей и типом дорог уже не получается. не Америка.
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28.10.2021 21:07 Відповісти
Можно один трезвый вопрос в этой своре неадекватов:
- что делала женщина на проезжей части, вне пешеходных переходов и светофоров?
Насколько я вижу знак - он черт знает где.
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28.10.2021 20:41 Відповісти
ты знак видишь, значит и водитель видел. а тело могло и отбросить.
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28.10.2021 21:03 Відповісти
ото чортзна скільки та сердешна жінка пролетіла від удару
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28.10.2021 21:05 Відповісти
Женщину сбили НА пешеходном переходе
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29.10.2021 09:32 Відповісти
А где камеры? Или спецом оставили для гонок? Можно и "лежачими полицейскими" все услать. Наблюдаем дальше.
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28.10.2021 20:44 Відповісти
///
Відомо, що аварія зі смертю сталася на вулиці Героїв Сталінграда. Автомобіль Infiniti, за кермом якого, за попередніми даними, була дівчина, збила пішохода.
Від удару постраждалу відкинуло на автомобіль Daewoo Lanos, що проїжджав поряд.
Від травм вона померла на місці ДТП.
На місці працюють правоохоронці.
Місцеве видання Редпост https://redpost.com.ua/news/1237705-smertelnoe-dtp-v-harkove-ot-udara-infiniti-vnov-pogib-chelovek-foto-video повідомляє, що смертельна ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході.
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28.10.2021 21:11 Відповісти
Потому что есть категория пешоходов,которые сщитают себя бесмертными.Тяжело посмотреть по сторонам и потом идти?Дак нет не смотрит,по телефону пиндит,и с разбега через зебру на тот свет к епеням)))
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28.10.2021 21:26 Відповісти
Если бабка улетела хрен знает куда, то кто-то явно педальку в пол придавил. Куда смотреть/кому молиться в таком случае?
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29.10.2021 09:33 Відповісти
инфинити вольксфаген для харьковчанов...дайте два..
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28.10.2021 21:31 Відповісти
в Харкові давно червона зона, першими зійшли з ума інфініті.....але вибори це святе.
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28.10.2021 23:00 Відповісти
Номера "АХ" самые дебильные, на любой трассе, АХ не ездят, они летают.
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28.10.2021 23:35 Відповісти
... терь напасть только для хорькова - отныне и до одного секретного времени и преимущественно только и исключительно в ограничении этого города, машины Инфиники, прошедьшие какие-нить мастерские начнут "внезапно и неуправляемо " вести себя, как необъезженный мустанг. Говоря, на езыке абвокатов: "машин такой"
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29.10.2021 04:53 Відповісти
В Харькове надо вводить АТО - Антитранспортную операцию.
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29.10.2021 10:00 Відповісти
 
 