Смертельна ДТП у Харкові - винуватцем трагедії знову стала infinity, - соцмережі. ФОТО

У Харкові знову сталася ДТП зі смертельними наслідками та знову за участю автомобіля infinity.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Телеграм-канал Труха зазначає: "Попередньо, жінку відкинуло на Ланос. Не відкачали. Героїв Сталінграда 5. Знову Інфініті!!!!! Номери АХ2480КА"

Користувач твіттера "Х#йовий Харків" пише: "На Героїв Сталінграда збили жінку — знову на інфініті. Від удару жінка вилетіла на зустрічну смугу під іншу машину. Швидше за все труп"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потерпіла в ДТП у Харкові Дусик: За кермом був Микола Харківський

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця". Прокуратура стверджує, що на момент затримання Харківський називав не своє прізвище.

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.



