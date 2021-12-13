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Новости Политика Украины
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гражданство (1281) МВД (9221) судимость (44) Гогилашвили (75)

У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В распоряжении Цензор.НЕТ оказались документы из российской базы данных, согласно которым заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер, а также привлекался к уголовной ответственности в 1998 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документы, переданные в распоряжение редакции источником из РФ.

Так, согласно документам, Гогилашвили родился в Грузии 26 декабря 1973 года. У него есть действующий паспорт Российской Федерации. Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004 531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону. 14 июня 2012 г. он получил новый паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6012 157035). Также он имеет загранпаспорт РФ.

Кроме того, ему принадлежит индивидуальный налоговый номер гражданина РФ (616404621705).

4 сентября 1998 года Гогилашвили был осужден на 5 лет по статье – 15 ч.2 147 (подделка документов).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гогилашвили получил гражданство Украины благодаря женитьбе, а в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков. ДОКУМЕНТ

Имеет индивидуальный личный счет застрахованного лица, на котором накоплен пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за период 2002 – 2014 годы в размере 5,5 тыс. российских рублей.

У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 01
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 02
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 03
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 04
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 05
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 06
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 07
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 08
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 09
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 10
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 11
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 12
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 13
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 14
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 15
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 16
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 17
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 18
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 19
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 20
У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ 21

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Смотрите также: "Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
Українські журналісти, використовуючи свої російські джерела, за два дні (!!!) виконали роботу, яку мала зробити Служба безпеки УКраїни та Міністерство внутрішніх справ України перед призначенням довбойоба Гогілашвілі на посаду заступника Міністра... Отакі у нас спецслужби та правоохоронні органи...
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13.12.2021 11:01
+39
Какие же они мудаки
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13.12.2021 10:40
+38
зеля - злокачественное, пока что мелкое, пятно на теле Украины..
если эту хйню не удалить - у Украины большие проблемы, разрастание которых по экспоненте мы ужеинаблюдаем..
и да, спасибА дебилам выбравшим и жрущим с удовольствием это говно.. вашим детям тоже будет пофиг на вас, жлобов...
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13.12.2021 10:41
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Країна дураків. Залежний на троні і оточення підібране таке ж...
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13.12.2021 11:09 Ответить
що ж їх так з Ростова тягне в Україну?
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13.12.2021 14:20 Ответить
"Госсударством может руководить кухарка" Л.Д.Троцкий." Я их перетряхиваю, перетряхиваю" О.Г Лукашенко."Кадры решают всё" І.В. Сталін."+"До нашого берега прибивається чи то .авно чи тріска..?
Якщо такі друзі, кадри, керівництво то навіщо тоді вороги...?Хохлядо і Хохляндія...?!
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14.12.2021 09:09 Ответить
Країна небачених можливостей! "Гордімося". Навіть наркозалежний ростовський зек з російським громадянством без досвіду роботи та освіти може стати заступником міністра.
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13.12.2021 11:09 Ответить
Це вони називають - соціальний ліфт
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13.12.2021 12:32 Ответить
Це потрійний пісець.
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13.12.2021 11:11 Ответить
ЗЕ-уроборос: ЗЕбилы пожирают сами себя)


...Кстати, тот самый Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков и "крышевал" наркоторговцев.
Соответствующую справку обнародовал в Facebook активист Сергей Стерненко.
"Добрые люди из полиции (да, и такие там бывают) мне прислали еще по Гогилашвили оперативную справку. Он в 2019 году фигурировал в одном из уголовных производств по сбыту наркотиков и, по словам оперативников, употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев.

Также в справке отмечено, что гражданство Украины Гогилашвили получил только в 2015 году благодаря заключению брака", - пишет активист.

"Аваков, зная это, в 2019 году назначил этого кадра своим заместителем и дал ему зону ответственности - противодействие наркопреступности. Кажется, Гогилашвили по уровню одиозности может смело соперничать с такими воспитанниками Авакова, как Дейдей и Кива. Последний, кстати, сейчас активно критикует МВД относительно этого скандала.
Но почему-то забывает рассказать об Авакове, который Гогилашвили взял себе заместителем. Интересно, а чем сам Кива занимался в 2015 году, когда по указанию Авакова был председателем Департамента противодействия наркопреступности? Уверен, время нам покажет еще немало интересных открытий", - отмечает Стерненко.
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13.12.2021 11:12 Ответить
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13.12.2021 11:13 Ответить
вместо ..проффесора.. януковича нам из ростова прислали другого бандюка гогушвили
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13.12.2021 11:13 Ответить
хотел написать дурдом...но скорее наркопритон !!! с кордебалетом...
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13.12.2021 11:13 Ответить
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13.12.2021 11:35 Ответить
Це ті новиє ліца нє із сістєми, які обіцяв Блазень у 2019.
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13.12.2021 11:14 Ответить
Сколько же он заплатил?
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13.12.2021 11:14 Ответить
Той хто його призначив на посаду має нести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Але при янєлохє така навряд станется....
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13.12.2021 11:15 Ответить
А кто то до этой новости сомневался? Тю... назначение подобных организмов это ведь не в диковинку ни при зеленной макаке, ни при соевом ублюдке, ни при овоще, ни при почетном пчеловоде и так далее. Для нас это вопрос последствий. А последствия уже начались давно, начиная с 1991 года и будут только обострятся.
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13.12.2021 11:19 Ответить
Так ты,мудак,все делаешь ,чтоб у власти были то овощь ,то зелёная макака
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13.12.2021 11:24 Ответить
Валерка, узбагойся, а то пердак выгорит. Ну или тромб оторвется. Оно т**я надо? Но для твоего успокоения могу т**я заверить, что не причастен ни к **...тому выбору мудрого нарида ни в 2010 году, ни в 2014 году, ни в 2019 году. И еще раз, следи за артериальным давлением, а то все на ковид спишут.
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13.12.2021 11:28 Ответить
Дмитро Чобіт. Книги "Час підлої влади", "Свистун", "Нарцис".
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13.12.2021 11:42 Ответить
Почему меня это не удивляет?
Сколько ещё таких швили с судимостями и нулем компетенций во власти? Швили это нарицательное! Если что.
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13.12.2021 11:19 Ответить
не ,ну мужу секретарши можно было министра давать, заслужил.
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13.12.2021 11:20 Ответить
Уволили эту заразу,а жену заразы оставили -в этом вся зекрыса,которая теперь в наглую будет все заминать,чтоб все забыли про ее дружков ...
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13.12.2021 11:22 Ответить
Пацан к успеху шел, не получилось, не фортануло.
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13.12.2021 11:23 Ответить
вот это социальный лифт..., да любая собака при зеленском может занять любую должность в Украине, если это собака засветилась на фото с семьей президента...
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13.12.2021 11:23 Ответить
А без такого послужного списка на службу и не берут. Необходимое условие-косяки в прошлом и настоящем, тогда человек лоялен и управляем.
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13.12.2021 11:24 Ответить
А що? Типовий представник зеленої команди. Новіє літца, так би мовити... Там кого не візьми то з душком. Тут правда навіть не душок, тут ціла клоака. Якби не так смерділо то ЗЕленський його і цілим міністром б призначив. А що, цілий ж чоловік секретарки! Заступником довелось обмежитись. Пілять, то ж повний звіздець, а зебуїни кажуть свинарчуки...
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13.12.2021 11:24 Ответить
ТВАРЬ --аваков --по приказу зеленского ВЕСЬ ГАНЕБНЫЙ СБРОД ПРИНЯЛИ В РЯДЫ ПОЛИЦИИ И ВЛАСТИ !!!
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13.12.2021 11:28 Ответить
да аваков много нам рассказывал про Майдан, про правильность в действиях, про системность... Хотя мне все стало понятно после его договорняка с каламойским в 2019 г...., а уж после случая с Рифмастером..... Так что почему то сейчас я не удивлен тмаким кадровым подбором замминистров при министре авакове.... К сожалению
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13.12.2021 11:56 Ответить
ну шо вы хочите хлопчики,коли в Украине нет кандидатов в министры нежели малограмотный гопник Гоги ,выпускник из под нар ростовской тюряги ?
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13.12.2021 11:44 Ответить
Так погодите ,это вот такие новые лица должны быть или всё опять не так поняли?
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13.12.2021 11:45 Ответить
все же наверное понимают, что если судимый в рф, это почти автоматически означает большую вероятность вербовки со стороны фсб....
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13.12.2021 11:50 Ответить
Шариков какой-то..
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13.12.2021 11:57 Ответить
У них (зеленых) других нет, Все такие.
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13.12.2021 15:38 Ответить
Бляха, їх треба всіх перевірити. Там у владі з "нових облич" напевно більша половина таких
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13.12.2021 11:58 Ответить
Перспективи реформування МВС "на ліцо".
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13.12.2021 11:58 Ответить
Самое время из открытых источников получить всю информацию о находящихся у власти. Там бездна интересно про власть имущих и их родственниках.
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13.12.2021 12:15 Ответить
Что тут можно сказать, только маты
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13.12.2021 12:16 Ответить
у зеленой плесени ХОТЬ ОДИН ДЕНЬ будет без зашкваров? это просто сон какой-то
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13.12.2021 12:42 Ответить
Питання: скільки ще таких гогілашвілі в Україні на серйозних посадах????!!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😁
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13.12.2021 12:50 Ответить
Прочитав, що на момент вироку суду він був одружений, а також, що в нього є дитина. Гогі розвівся чи живе зараз на дві сім'ї, а може і більше.
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13.12.2021 13:13 Ответить
Якщо зек міг бути президентом , то заступником міністра і поготів . Бачили очі , що купували . А так , мальчік он хароший !
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13.12.2021 13:34 Ответить
Если бы такое случилось я Якуневичем году в 2012 ,его бы уже начали тогда сносить? И еще если еля американский сукин сын то может это и не зашквар. Мы же и самосу и Бокассу все помним. Верные сыны америки))
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13.12.2021 14:01 Ответить
Обменять его на наших пленных
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13.12.2021 14:13 Ответить
ВСЕ ОТЛИЧНО!! НО ГДЕ ВЫ РАНЬШЕ БЫЛИ ТЕ , КТО ЭТИ ФАКТЫ ПИШЕТ!!?????? ГДЕ?????? ТО ЛИ ВЫ МУДАКИ АНТИУКРАИНЦЫ ТО ЛИ ПО ЗАКАЗУХЕ РАБОТАЕТЕ!!!!!! ДАВАЙТЕ НА ВСЮ ВАТУ ВО ВЛАСТИ ИНФОРМАЦИЮ , А НЕ КУСКАМИ , КАК ЗДЕСЬ ПОДАЕТЕ!!!
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13.12.2021 14:46 Ответить
С таким количеством преступлений и на свободе?!
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13.12.2021 15:34 Ответить
А вот не надо было орать всем о том кто он. Так бы и не знали, а теперь все знают. Кст. на брата агрохимиии похож в каком то колене.
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13.12.2021 16:38 Ответить
Українці, вам таварісчі уже сцють у вічи, а вам все роса Божа.
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13.12.2021 17:43 Ответить
Это же надо было так вляпаться перед днюхой
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13.12.2021 18:04 Ответить
А как же спецпроверка СБУ когда он идет на такую государственную должность? Украине пи..ц.
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14.12.2021 07:28 Ответить
нда... не успел стать министром МВД))))
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14.12.2021 07:55 Ответить
ну минимум Нат Пинкертон... судимость есть, бандитом был, все знает, наркотиками заведовал... да ему в министры прямиком, чтобы еще жидее стали ряды украинского криминала...
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14.12.2021 08:07 Ответить
Джерело в рф. Ну ну...
З вами все ясно.
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14.12.2021 08:14 Ответить
Это "чмо" с биографией где уже "штампы ставить негде" занимало должность ЗАМ МИНИСТРА МВД в воюющей стране...Ну и спрашивается, почему мы удивляемся почему в "-опе песца". ( мы конечно в ней очень давно, но погружаемся с каждым разом все глубже и глубже..) Возникает смутное ощущение что проверь там каждого второго и результат будет тот же...
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14.12.2021 08:15 Ответить
какой ******..... такое ощущение, что я живу в каком то туповатом сериале типа "скотов", ну не могут же в воюющей стране назначить замминистра малограмотного урку из Ростова, правда же, так не бывает.....

И чтоб два раза не вставать, вот уволили и всё? А где открытые уголовные дела, где расследование каким образом этот хрен прошел спецпроверку, кто назначал его на должность, где дело о госизмене на Шмарклю который ему ещё и орден дал, где расследование каким образом его жена работает секретарём президента и при этом числится в 95 квартале каким образом человек, который даже не работает в ОП имеет доступ в гос тайне, а не похоже ли это на спецоперацию разведки одной недружественной к нам стране.

лютый треш....
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14.12.2021 08:55 Ответить
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