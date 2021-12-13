У замглавы МВД Гогилашвили российский паспорт и судимость в РФ. ДОКУМЕНТ
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В распоряжении Цензор.НЕТ оказались документы из российской базы данных, согласно которым заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер, а также привлекался к уголовной ответственности в 1998 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на документы, переданные в распоряжение редакции источником из РФ.
Так, согласно документам, Гогилашвили родился в Грузии 26 декабря 1973 года. У него есть действующий паспорт Российской Федерации. Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004 531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону. 14 июня 2012 г. он получил новый паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6012 157035). Также он имеет загранпаспорт РФ.
Кроме того, ему принадлежит индивидуальный налоговый номер гражданина РФ (616404621705).
4 сентября 1998 года Гогилашвили был осужден на 5 лет по статье – 15 ч.2 147 (подделка документов).
Имеет индивидуальный личный счет застрахованного лица, на котором накоплен пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за период 2002 – 2014 годы в размере 5,5 тыс. российских рублей.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Пожалуйста, подождите...
Якщо такі друзі, кадри, керівництво то навіщо тоді вороги...?Хохлядо і Хохляндія...?!
...Кстати, тот самый Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили в 2019 году фигурировал в уголовном производстве по сбыту наркотиков и "крышевал" наркоторговцев.
Соответствующую справку обнародовал в Facebook активист Сергей Стерненко.
"Добрые люди из полиции (да, и такие там бывают) мне прислали еще по Гогилашвили оперативную справку. Он в 2019 году фигурировал в одном из уголовных производств по сбыту наркотиков и, по словам оперативников, употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев.
Также в справке отмечено, что гражданство Украины Гогилашвили получил только в 2015 году благодаря заключению брака", - пишет активист.
"Аваков, зная это, в 2019 году назначил этого кадра своим заместителем и дал ему зону ответственности - противодействие наркопреступности. Кажется, Гогилашвили по уровню одиозности может смело соперничать с такими воспитанниками Авакова, как Дейдей и Кива. Последний, кстати, сейчас активно критикует МВД относительно этого скандала.
Но почему-то забывает рассказать об Авакове, который Гогилашвили взял себе заместителем. Интересно, а чем сам Кива занимался в 2015 году, когда по указанию Авакова был председателем Департамента противодействия наркопреступности? Уверен, время нам покажет еще немало интересных открытий", - отмечает Стерненко.
Сколько ещё таких швили с судимостями и нулем компетенций во власти? Швили это нарицательное! Если что.
З вами все ясно.
И чтоб два раза не вставать, вот уволили и всё? А где открытые уголовные дела, где расследование каким образом этот хрен прошел спецпроверку, кто назначал его на должность, где дело о госизмене на Шмарклю который ему ещё и орден дал, где расследование каким образом его жена работает секретарём президента и при этом числится в 95 квартале каким образом человек, который даже не работает в ОП имеет доступ в гос тайне, а не похоже ли это на спецоперацию разведки одной недружественной к нам стране.
лютый треш....