Курсанту Золочевскому, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевым, предоставлена 2-комнатная квартира в Харькове, - Денисова
Харьковский городской совет предоставил жилье курсанту Харьковского национального университета Воздушных сил Вячеславу Золочевскому, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевым 25 сентября 2020 года.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"До недавнего времени Вячеслав проживал с мамой и братом на съемной квартире и обращался 29 апреля 2021 к Харьковскому городскому голове о необходимости улучшения жилищных условий. Однако, как стало мне известно из мониторинга СМИ, до ноября 2021 ответ на поднятый во время встречи (личного приема) вопрос ему не был предоставлен", - написала Денисова.
Омбудсмен сообщила, что обращалась к Харьковскому городскому голове Игорю Терехову с просьбой проинформировать о состоянии рассмотрения поднятого Вячеславом вопроса по улучшению его жилищных условий и содействовать в решении квартирного вопроса курсанта и членов его семьи.
"Как стало известно из только что полученного ответа Харьковского городского совета, на основании решения исполнительного комитета Рады от 3 декабря 2021 года, Вячеславу Золочевскому предоставлена двухкомнатная изолированная квартира, оформлен и выдан ордер на заселение и направлен ответ заявителю", - отметила Уполномоченный правами человека.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
военной пенсии по утрате кормильца не положено ?
Впрочем, то, что у парня появилась квартира - это хорошо.
И как итог: награды не понятно за что и не понятно кому.
Зато точно ясно, за счет кого...
пусть государство страхует своих солдат. вот это будет правильно. и все так делают. в развитых странах.
Так делается в нормальных странах.
чмо поехало в Беорашку и было настигнуто.
че с наших налогов тупому дебилу мы дали квартиру то?
еще ныло - ой, мне надо операцию(дайте бабла)
У нашій країні соцжитло прихватизується і продається аж бігом. Ми ж не у Німеччині, де це майже неможливо зробити.
А пацану маєть виплатити компенсацію. І ні, він не інвалід.
Когда у нас прекратят транжирить наши налоги на бесплатные раздачи квартир??
У тех же прокуроров, сбушников, судей и тд уже нормально подняли зп до вполне приемлемого уровня, в несколько раз превышающего средний уровень доходов населения. С какого бодуна им еще и квартиры бесплатно предоставлять?
а бадун этот называется популизм. очень любят юродивых на Руси
А что сейчас получается? Что-то не так??? А почему?
и потому шо это из ваших налогов.
А если за зеленского сказать, то и гогилашвили получал получки из налогов.
что вы не понимаешь в комментариях? возмущение? я вот понимаю.
Хлопцю здоров`я, красиву дівчину та щастя! через недолуге недбальство людина постраждала!