Курсанту Золочевскому, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевым, предоставлена ​​2-комнатная квартира в Харькове, - Денисова

Харьковский городской совет предоставил жилье курсанту Харьковского национального университета Воздушных сил Вячеславу Золочевскому, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевым 25 сентября 2020 года.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"До недавнего времени Вячеслав проживал с мамой и братом на съемной квартире и обращался 29 апреля 2021 к Харьковскому городскому голове о необходимости улучшения жилищных условий. Однако, как стало мне известно из мониторинга СМИ, до ноября 2021 ответ на поднятый во время встречи (личного приема) вопрос ему не был предоставлен", - написала Денисова.

Омбудсмен сообщила, что обращалась к Харьковскому городскому голове Игорю Терехову с просьбой проинформировать о состоянии рассмотрения поднятого Вячеславом вопроса по улучшению его жилищных условий и содействовать в решении квартирного вопроса курсанта и членов его семьи.

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"Как стало известно из только что полученного ответа Харьковского городского совета, на основании решения исполнительного комитета Рады от 3 декабря 2021 года, Вячеславу Золочевскому предоставлена ​​двухкомнатная изолированная квартира, оформлен и выдан ордер на заселение и направлен ответ заявителю", - отметила Уполномоченный правами человека.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.