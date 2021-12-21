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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Курсанту Золочевскому, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевым, предоставлена ​​2-комнатная квартира в Харькове, - Денисова

Курсанту Золочевскому, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевым, предоставлена ​​2-комнатная квартира в Харькове, - Денисова

Харьковский городской совет предоставил жилье курсанту Харьковского национального университета Воздушных сил Вячеславу Золочевскому, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевым 25 сентября 2020 года.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"До недавнего времени Вячеслав проживал с мамой и братом на съемной квартире и обращался 29 апреля 2021 к Харьковскому городскому голове о необходимости улучшения жилищных условий. Однако, как стало мне известно из мониторинга СМИ, до ноября 2021 ответ на поднятый во время встречи (личного приема) вопрос ему не был предоставлен", - написала Денисова.

Омбудсмен сообщила, что обращалась к Харьковскому городскому голове Игорю Терехову с просьбой проинформировать о состоянии рассмотрения поднятого Вячеславом вопроса по улучшению его жилищных условий и содействовать в решении квартирного вопроса курсанта и членов его семьи.

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"Как стало известно из только что полученного ответа Харьковского городского совета, на основании решения исполнительного комитета Рады от 3 декабря 2021 года, Вячеславу Золочевскому предоставлена ​​двухкомнатная изолированная квартира, оформлен и выдан ордер на заселение и направлен ответ заявителю", - отметила Уполномоченный правами человека.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

Денисова Людмила (996) жилье (908) курсанты (158) Золочевский Вячеслав (8)


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Топ комментарии
+18
А тех кто выжил в АТО в Харькове нет? Или они уже все получили квартиры?
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21.12.2021 20:25
+12
Пиар и совковый менталитет.
И как итог: награды не понятно за что и не понятно кому.
Зато точно ясно, за счет кого...
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21.12.2021 20:34
+9
Бред. Это такая заслуга "выжил"?
Когда у нас прекратят транжирить наши налоги на бесплатные раздачи квартир??
У тех же прокуроров, сбушников, судей и тд уже нормально подняли зп до вполне приемлемого уровня, в несколько раз превышающего средний уровень доходов населения. С какого бодуна им еще и квартиры бесплатно предоставлять?
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21.12.2021 20:54
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а сотням тысяч других студентов?
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21.12.2021 20:22 Ответить
а родителям погибших курсантов, многие из которые были их единственными сыновьями и опорой в старости ?

военной пенсии по утрате кормильца не положено ?
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21.12.2021 22:52 Ответить
нет. курсант или студент считается иждивенцем до окончания вуза
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22.12.2021 00:49 Ответить
А тех кто выжил в АТО в Харькове нет? Или они уже все получили квартиры?
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21.12.2021 20:25 Ответить
Не может же мэр Гепограда наградить героя АТО... Поэтому он этой наградой акцентировал внимание на выжившем в катастрофе, дескать "всё плохо, самолёты в этой стране постоянно падают, но мы пожалели нещастного".
Впрочем, то, что у парня появилась квартира - это хорошо.
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21.12.2021 20:31 Ответить
что хорошего в том, что отобрали деньги у одних парней, чтобы подарить другому?
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21.12.2021 20:34 Ответить
Скорее всего, если б ему не дали квартиру, то эти деньги просто поделили бы между собой соратники и наследники Гепы.
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21.12.2021 20:40 Ответить
награждают за что-то, а выжившего хлопца хочется просто поздравить, что ему очень повезло в жизни и напомнить, что теперь он в ответе и за своих друзей, которые погибли
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21.12.2021 22:57 Ответить
сфигали он за что то в ответе?
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22.12.2021 00:50 Ответить
какой то ты недалекий. контуженный? или просто iq низкое?
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22.12.2021 00:50 Ответить
Вова любит раздавать подарки олигархов... Олигархи свое возьмут у государства. А простые 73% зебилов за все заплатят своими платежками =) Кругоборот дураков в природе)
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21.12.2021 20:27 Ответить
Что то тут не чисто, у кого то какой то с этого интерес, просто так в нашей стране ничего не делается.
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21.12.2021 20:31 Ответить
Пиар и совковый менталитет.
И как итог: награды не понятно за что и не понятно кому.
Зато точно ясно, за счет кого...
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21.12.2021 20:34 Ответить
НО ПРИЙДЕТСЯ ПЕРЕСЕЛИТЬ ЕГО В ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В ГААГЕ !) НА ЗЛО ВРАГАМ УКРАИНЫ !!!
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21.12.2021 20:35 Ответить
а рідним загиблих курсантів шо надали?
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21.12.2021 20:36 Ответить
а за что им давать деньги налогоплательщиков?
пусть государство страхует своих солдат. вот это будет правильно. и все так делают. в развитых странах.
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22.12.2021 00:52 Ответить
Чего злые такие? Дали людям квартиру и хорошо
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21.12.2021 20:37 Ответить
Тим більше, що ніхто не захотів би мати квартиру за таких обставин.
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21.12.2021 20:43 Ответить
Родственники которые хоронили своих сыновей погибших в этой катастрофе получили компенсацию или власть отделалась одной квартирой за всех...
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21.12.2021 20:45 Ответить
Родственники, в подобной ситуации, должны получить страховую выплату.
Так делается в нормальных странах.
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21.12.2021 20:51 Ответить
смеешься
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21.12.2021 21:05 Ответить
родители потеряли своих сыновей.....
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21.12.2021 22:58 Ответить
а Грибу тоже дали квартиру и ноутбук - тут писало.
чмо поехало в Беорашку и было настигнуто.
че с наших налогов тупому дебилу мы дали квартиру то?
еще ныло - ой, мне надо операцию(дайте бабла)
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22.12.2021 09:46 Ответить
совкам не понять. но в развитых странах государство страхует жизнь своих солдат в частных страховых конторах.
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22.12.2021 00:53 Ответить
Чого ви такі заздрісні, як ті москалі що в рахє спалили будинок батькам загиблого на апл курск ? Пацан напевне інвалід, бідна сімя - квартиру дали не у власність, це соц.житло (живеш але не продаш). Родичам інших загиблих дали грошову компенсацію.
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21.12.2021 20:52 Ответить
"квартиру дали не у власність, це соц.житло (живеш але не продаш)"

У нашій країні соцжитло прихватизується і продається аж бігом. Ми ж не у Німеччині, де це майже неможливо зробити.
А пацану маєть виплатити компенсацію. І ні, він не інвалід.
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21.12.2021 20:55 Ответить
сума?
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21.12.2021 20:57 Ответить
потому что тут сидят люди, которые покупали квартиры за заработанные собственным трудом деньги. и платили при этом налоги. которые пошли на квартиру очередному бездельнику, который еще ничего не сделал в своей жизни.
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22.12.2021 00:55 Ответить
выбирай выражения, чурбан
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22.12.2021 00:56 Ответить
а шо вы там написал, бо удалил(и)?
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22.12.2021 09:31 Ответить
Люди из очереди возмущены.
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21.12.2021 20:52 Ответить
Бред. Это такая заслуга "выжил"?
Когда у нас прекратят транжирить наши налоги на бесплатные раздачи квартир??
У тех же прокуроров, сбушников, судей и тд уже нормально подняли зп до вполне приемлемого уровня, в несколько раз превышающего средний уровень доходов населения. С какого бодуна им еще и квартиры бесплатно предоставлять?
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21.12.2021 20:54 Ответить
наши судьи и прокуроры уже выше средней по миру получают)
а бадун этот называется популизм. очень любят юродивых на Руси
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22.12.2021 00:54 Ответить
Что-то мне комментарии непонятны. Я точно помню, что сам Зеленский обещал этому пацану квартиру предоставить! Не помню тогда возмущения глубокого, по этому поводу.
А что сейчас получается? Что-то не так??? А почему?
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21.12.2021 21:16 Ответить
посмотри квартирную очередь в Харьковском гарнизоне. Сам там с 1995 года Не слабо??? Все это не законно.
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21.12.2021 21:31 Ответить
особенно еще Грибу(чудаку которого настигла ФСБ в белорашке) - выложили ноут и квартиру, так он еще ныл шо маловато будет типо операцию надо делать в евросоюзе...
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22.12.2021 10:22 Ответить
ну хотя бы шо это "пиар"
и потому шо это из ваших налогов.
А если за зеленского сказать, то и гогилашвили получал получки из налогов.
что вы не понимаешь в комментариях? возмущение? я вот понимаю.
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22.12.2021 10:25 Ответить
Flash mob?
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21.12.2021 21:18 Ответить
не будьте як кацапи, не заздріть майну такою ціною! треба уважніше було за собою дивитись, навпроти кого галочку ставили на виборах!

Хлопцю здоров`я, красиву дівчину та щастя! через недолуге недбальство людина постраждала!
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21.12.2021 21:31 Ответить
Логика квартирного вопроса непонятна. Совок...
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21.12.2021 21:45 Ответить
надо и мне выжить(мене 5 комнатную в центе парижа и значок на груди..бросальщик под танки
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22.12.2021 00:19 Ответить
2000 года рождения.херассе я тогда лет 5 -6 уже мастурбировал.как..
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22.12.2021 00:21 Ответить
Триздець якийсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.12.2021 09:06 Ответить
 
 