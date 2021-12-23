Глава комиссии по избранию руководителя САП Коваль: Мне поступают угрозы

Екатерина Коваль утверждает, что ей и членам ее семьи угрожают из-за конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом она сказала в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне, членам моей семьи, другим членам комиссии систематически поступают разного рода угрозы от незнакомых лиц. Поступают также предвзятые и необоснованные высказывания отдельных журналистов, общественных активистов, дискредитирующих членов конкурсной комиссии и ее деятельность уже накануне самих заседаний путем размещения необоснованной информации на Телеграмм-каналах, на своей странице в Facebook", - сказала Коваль.

По ее словам, комиссии крайне сложно работать в таких условиях, поскольку приходится беспокоиться о собственной безопасности и безопасности своих родных. "На эти факты мы уже обращали внимание на предыдущих заседаниях комиссии, что должно стать предметом деятельности правоохранительных органов", – добавила Коваль.

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Коваль выразила уверенность в том, что Украина получит нового руководителя САП, его заместителя и начальника 5-го отдела – для этого есть все основания. "Но не следует давить на комиссию, чтобы завершить формально ее работу именно в этот день, в этот час, в эту минуту", - добавила она.

Напомним, конкурс на должность нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен был завершиться 21 декабря. В этот день было определено, что наибольшее количество баллов набрал детектив НАБУ Клименко, но победителем его не назвали - в заседании объявили перерыв. Таким образом, Украина нарушила свои обязательства перед международными партнерами. Свое разочарование выразили послы стран G7 и посольство США. Следующее заседание комиссии состоится 24 декабря.