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Глава комиссии по избранию руководителя САП Коваль: Мне поступают угрозы

Глава комиссии по избранию руководителя САП Коваль: Мне поступают угрозы

Екатерина Коваль утверждает, что ей и членам ее семьи угрожают из-за конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом она сказала в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне, членам моей семьи, другим членам комиссии систематически поступают разного рода угрозы от незнакомых лиц. Поступают также предвзятые и необоснованные высказывания отдельных журналистов, общественных активистов, дискредитирующих членов конкурсной комиссии и ее деятельность уже накануне самих заседаний путем размещения необоснованной информации на Телеграмм-каналах, на своей странице в Facebook", - сказала Коваль.

По ее словам, комиссии крайне сложно работать в таких условиях, поскольку приходится беспокоиться о собственной безопасности и безопасности своих родных. "На эти факты мы уже обращали внимание на предыдущих заседаниях комиссии, что должно стать предметом деятельности правоохранительных органов", – добавила Коваль.

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Коваль выразила уверенность в том, что Украина получит нового руководителя САП, его заместителя и начальника 5-го отдела – для этого есть все основания. "Но не следует давить на комиссию, чтобы завершить формально ее работу именно в этот день, в этот час, в эту минуту", - добавила она.

Напомним, конкурс на должность нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен был завершиться 21 декабря. В этот день было определено, что наибольшее количество баллов набрал детектив НАБУ Клименко, но победителем его не назвали - в заседании объявили перерыв. Таким образом, Украина нарушила свои обязательства перед международными партнерами. Свое разочарование выразили послы стран G7 и посольство США. Следующее заседание комиссии состоится 24 декабря.

Автор: 

конкурс (1142) САП (2059)


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Топ комментарии
+26
Тебе глотку перерезать и то акт милосердия.
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23.12.2021 19:36
+25
не варто плювати на інтереси всього народу України ,заради своєї "юдівської" продажної вигоди
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23.12.2021 19:46
+23
Лучше бы рассказала, что ей пообещали в случае срыва выборов.
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23.12.2021 19:48
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Тебе глотку перерезать и то акт милосердия.
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23.12.2021 19:36 Ответить
...****************
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23.12.2021 19:41 Ответить
Та да! Тонкий натяк на те, що Єрмак Зєлєнскій (єрмак - титул) тримає у заручниках її сім'ю!. 😊 А якщо серйозно, то до жєнщіни дійшло, що зароблене бабло вона зможе потратити лише на кацапії. І то, якщо кацапи не обдеруть, як липку ще при переході кордону з ОРДЛО. 😊
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23.12.2021 20:25 Ответить
***** крашенна
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23.12.2021 21:23 Ответить
какая она Коваленко..думаю ее истинная хвамилие.....
СРУЛЬ ФАЙФУДИНОВА ГОГОЛЬ ПУК МОЙШАНСКАЯ....
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23.12.2021 22:40 Ответить
А ти стерво, що бажала ???
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23.12.2021 19:42 Ответить
не варто плювати на інтереси всього народу України ,заради своєї "юдівської" продажної вигоди
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23.12.2021 19:46 Ответить
Жди санкций от Америки...
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23.12.2021 19:46 Ответить
Лучше бы рассказала, что ей пообещали в случае срыва выборов.
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23.12.2021 19:48 Ответить
Верховный суд
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23.12.2021 19:56 Ответить
Ні пообіцяли,а вже заплатили - рік затягували засідання коміссїї. Будиночок з приватним готелем на узбережжі Черногорії ?
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23.12.2021 21:08 Ответить
Титушки никуда не делись. При этой власти их деятельность активизируется.
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23.12.2021 19:49 Ответить
Погрози надходять? Ну, після того трешу, що вона із спільниками несла, то це саме невинне, що може бути.
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23.12.2021 19:49 Ответить
*****, крашеная!
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23.12.2021 19:50 Ответить
Щось мені здається, що тепер, використовучи цей привід ці шістки ОП візьмуть самовідвід з конкурсної комісії
Завтра подивимось
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23.12.2021 19:54 Ответить
- на те схоже ...
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23.12.2021 21:26 Ответить
політична повія
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23.12.2021 19:56 Ответить
анал - табу!
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23.12.2021 19:56 Ответить
В Польші таких "членів" комісії вже давно б через вікно разом з кріслом викинули на ф#й! В них таке було в 80-90-х.
І н одна курва заяв в поліцію не писала, бо жити то доведеться серед тих же людей.
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23.12.2021 19:57 Ответить
Ой, як не дістає на цю братію Сашка Білого👇 Він цих "прокурорів" на місце вправно ставив
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23.12.2021 20:02 Ответить
рідкісне фото. Цей прокурор таки став обвинувачеим по хабарницькій справі. Але судять його в суді де його ж батько тривалий час був головою суду, і свідками є судді цього ж с уду.
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23.12.2021 20:24 Ответить
Ви, покидьки, самі себе дискредитуєте. Куда вас ще більше дискридитувати??
Взяла ***** гроші у Коломойського, займається відвертим саботажем, що шкодить всій країні і ще щось там бреше!
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23.12.2021 20:05 Ответить
Зате у неї таке новоє ліцо, саме таке, як з хотіли 73 відсотки "зубожілого" через телевізор наріду.
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23.12.2021 20:28 Ответить
бо треба чесно виконувати роботу, а не пляцтвом займатися
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23.12.2021 20:06 Ответить
Голова комісії з обрання керівника САП Коваленко Джерело:
Коваль - цензор виправте помилку
А цій шльондрі на ніч - машингвери
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23.12.2021 20:07 Ответить
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23.12.2021 20:11 Ответить
Ага, переобулась, быстренько. Уже жертву из себя строит. А как там в карманах? Небось материя отягощает.
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23.12.2021 20:31 Ответить
в коротких епіграмах Ільфа та Петрова (батьків Остапа Бендера) є допис про композиторів.
Звучить так - композиторы ничего не делали только писали друг на друга анонимки на нотной бумаге.
Так і члени цієї тричі прославленої комісії' -дзвонять один одному, розказують анекдоти, Татаров ефір фільтрує, а потім базікають що їм погрожує Жернаков чи той білобрисий Шаманін.

Ваш президент дав слово всім, кому тільки можна, спец буде. А Члени комісії що виворяють, то один в пробках застряв, то другій хтось погрожує, а третя славить президента та свій розум. а четверта ну просто чертовські устала, а заміни не просить.
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23.12.2021 20:31 Ответить
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23.12.2021 20:34 Ответить
Мадам ожидала ящик шампанского?
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23.12.2021 20:49 Ответить
Цензор! -Голова коміссії Коваль чи Коваленко? Кому погрожували?
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23.12.2021 21:04 Ответить
Какое имеет значение? Все равно падла крашенная!
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23.12.2021 21:43 Ответить
Катерина Коваль (заступник голови Союзу юристів України).
Звучить прямо як заступник голови "Союзу Меча і орала" з 12 стільців.
Уявляєте після усього що там за юристи?
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23.12.2021 22:06 Ответить
А продажность, она такая - привыкай за это, тетка, к "народной любви", в следующий раз сто раз подумаешь, что лучше - деньга за выполненную команду хозяев, или остаться честным человеком
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23.12.2021 21:16 Ответить
шАвка проклятая преступно работает на антиукраинское логово ОП.
Продажный...резидент Зебил и его ближайшее окружение они скоро бросят её сбегут в паРашу до ЗЕКА .А эта дура будет сидеть в Украине и очень долго.
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23.12.2021 22:11 Ответить
В чому проблема, коли 246 більше 229?! Клименко - переможець! Єдина проблем в зекоманди, бо Клименко вів справу Татарова.
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23.12.2021 22:17 Ответить
Детский лепет прогнившей,коррумпированной шлюхи.
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23.12.2021 23:45 Ответить
Рыдаем от сочувствия, слезы ручьем
тварь продажная, полтора года тянет резину, уже не знает, что выдумать!
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24.12.2021 01:49 Ответить
 
 