Глава комиссии по избранию руководителя САП Коваль: Мне поступают угрозы
Екатерина Коваль утверждает, что ей и членам ее семьи угрожают из-за конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом она сказала в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне, членам моей семьи, другим членам комиссии систематически поступают разного рода угрозы от незнакомых лиц. Поступают также предвзятые и необоснованные высказывания отдельных журналистов, общественных активистов, дискредитирующих членов конкурсной комиссии и ее деятельность уже накануне самих заседаний путем размещения необоснованной информации на Телеграмм-каналах, на своей странице в Facebook", - сказала Коваль.
По ее словам, комиссии крайне сложно работать в таких условиях, поскольку приходится беспокоиться о собственной безопасности и безопасности своих родных. "На эти факты мы уже обращали внимание на предыдущих заседаниях комиссии, что должно стать предметом деятельности правоохранительных органов", – добавила Коваль.
Коваль выразила уверенность в том, что Украина получит нового руководителя САП, его заместителя и начальника 5-го отдела – для этого есть все основания. "Но не следует давить на комиссию, чтобы завершить формально ее работу именно в этот день, в этот час, в эту минуту", - добавила она.
Напомним, конкурс на должность нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры должен был завершиться 21 декабря. В этот день было определено, что наибольшее количество баллов набрал детектив НАБУ Клименко, но победителем его не назвали - в заседании объявили перерыв. Таким образом, Украина нарушила свои обязательства перед международными партнерами. Свое разочарование выразили послы стран G7 и посольство США. Следующее заседание комиссии состоится 24 декабря.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СРУЛЬ ФАЙФУДИНОВА ГОГОЛЬ ПУК МОЙШАНСКАЯ....
Завтра подивимось
І н одна курва заяв в поліцію не писала, бо жити то доведеться серед тих же людей.
Взяла ***** гроші у Коломойського, займається відвертим саботажем, що шкодить всій країні і ще щось там бреше!
Коваль - цензор виправте помилку
А цій шльондрі на ніч - машингвери
Звучить так - композиторы ничего не делали только писали друг на друга анонимки на нотной бумаге.
Так і члени цієї тричі прославленої комісії' -дзвонять один одному, розказують анекдоти, Татаров ефір фільтрує, а потім базікають що їм погрожує Жернаков чи той білобрисий Шаманін.
Ваш президент дав слово всім, кому тільки можна, спец буде. А Члени комісії що виворяють, то один в пробках застряв, то другій хтось погрожує, а третя славить президента та свій розум. а четверта ну просто чертовські устала, а заміни не просить.
Звучить прямо як заступник голови "Союзу Меча і орала" з 12 стільців.
Уявляєте після усього що там за юристи?
Продажный...резидент Зебил и его ближайшее окружение они скоро бросят её сбегут в паРашу до ЗЕКА .А эта дура будет сидеть в Украине и очень долго.
тварь продажная, полтора года тянет резину, уже не знает, что выдумать!