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Голова комісії з обрання керівника САП Коваль: Мені надходять погрози

Голова комісії з обрання керівника САП Коваль: Мені надходять погрози

Катерина Коваль твердить, що їй та членам її родини погрожують через конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупціїної прокуратури.

Про це вона сказала в коментарі "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені, членам моєї сім'ї, іншим членам комісії систематично надходять різного роду загрози від незнайомих осіб. Надходять також упереджені та необґрунтовані висловлювання окремих журналістів, громадських активістів, які дискредитують членів конкурсної комісії та її діяльність вже напередодні самих засідань шляхом розміщення необґрунтованої інформації на Телеграм-каналах, на власній сторінці у Facebook", - сказала Коваль.

За її словами, комісії вкрай складно працювати в таких умовах, оскільки доводиться турбуватися про власну безпеку та безпеку своїх рідних. "На ці факти ми вже звертали увагу на попередні засідання комісії, що має стати предметом діяльності правоохоронних органів", - додала Коваль.

Дивіться: Топ-10 відмазок на конкурсі по виборах голови САП. ВIДЕО

Коваль висловила впевненість у тому, що Україна отримає нового керівника САП, його заступника та начальника 5-го відділу – для цього є всі підстави. "Але не слід тиснути на комісію, щоб завершити формально її роботу саме в цей день, в цю годину, цієї хвилини", - додала вона.

Нагадаємо, конкурс на посаду нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мав завершитися 21 грудня. В цей день було визначено, що найбільше балів набрал детектив НАБУ Клименко, але переможцем його не назвали - в засіданні огосили перерву. Таким чином Україна порушила свої зобов’язання перед міжнародними партнерами. Своє розчарування висловили посли країн G7 та посольство США. Наступне засідання комісії відбудеться 24 грудня.

Також читайте: Голова комісії з обрання керівника САП Коваль: Результати конкурсу повинно бути неможливо оскаржити (оновлено)

Автор: 

конкурс (1285) САП (2207)


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Топ коментарі
+26
Тебе глотку перерезать и то акт милосердия.
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23.12.2021 19:36
+25
не варто плювати на інтереси всього народу України ,заради своєї "юдівської" продажної вигоди
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23.12.2021 19:46
+23
Лучше бы рассказала, что ей пообещали в случае срыва выборов.
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23.12.2021 19:48
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Тебе глотку перерезать и то акт милосердия.
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23.12.2021 19:36 Відповісти
...****************
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23.12.2021 19:41 Відповісти
Та да! Тонкий натяк на те, що Єрмак Зєлєнскій (єрмак - титул) тримає у заручниках її сім'ю!. 😊 А якщо серйозно, то до жєнщіни дійшло, що зароблене бабло вона зможе потратити лише на кацапії. І то, якщо кацапи не обдеруть, як липку ще при переході кордону з ОРДЛО. 😊
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23.12.2021 20:25 Відповісти
***** крашенна
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23.12.2021 21:23 Відповісти
какая она Коваленко..думаю ее истинная хвамилие.....
СРУЛЬ ФАЙФУДИНОВА ГОГОЛЬ ПУК МОЙШАНСКАЯ....
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23.12.2021 22:40 Відповісти
А ти стерво, що бажала ???
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23.12.2021 19:42 Відповісти
не варто плювати на інтереси всього народу України ,заради своєї "юдівської" продажної вигоди
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23.12.2021 19:46 Відповісти
Жди санкций от Америки...
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23.12.2021 19:46 Відповісти
Лучше бы рассказала, что ей пообещали в случае срыва выборов.
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23.12.2021 19:48 Відповісти
Верховный суд
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23.12.2021 19:56 Відповісти
Ні пообіцяли,а вже заплатили - рік затягували засідання коміссїї. Будиночок з приватним готелем на узбережжі Черногорії ?
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23.12.2021 21:08 Відповісти
Титушки никуда не делись. При этой власти их деятельность активизируется.
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23.12.2021 19:49 Відповісти
Погрози надходять? Ну, після того трешу, що вона із спільниками несла, то це саме невинне, що може бути.
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23.12.2021 19:49 Відповісти
*****, крашеная!
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23.12.2021 19:50 Відповісти
Щось мені здається, що тепер, використовучи цей привід ці шістки ОП візьмуть самовідвід з конкурсної комісії
Завтра подивимось
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23.12.2021 19:54 Відповісти
- на те схоже ...
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23.12.2021 21:26 Відповісти
політична повія
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23.12.2021 19:56 Відповісти
анал - табу!
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23.12.2021 19:56 Відповісти
В Польші таких "членів" комісії вже давно б через вікно разом з кріслом викинули на ф#й! В них таке було в 80-90-х.
І н одна курва заяв в поліцію не писала, бо жити то доведеться серед тих же людей.
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23.12.2021 19:57 Відповісти
Ой, як не дістає на цю братію Сашка Білого👇 Він цих "прокурорів" на місце вправно ставив
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23.12.2021 20:02 Відповісти
рідкісне фото. Цей прокурор таки став обвинувачеим по хабарницькій справі. Але судять його в суді де його ж батько тривалий час був головою суду, і свідками є судді цього ж с уду.
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23.12.2021 20:24 Відповісти
Ви, покидьки, самі себе дискредитуєте. Куда вас ще більше дискридитувати??
Взяла ***** гроші у Коломойського, займається відвертим саботажем, що шкодить всій країні і ще щось там бреше!
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23.12.2021 20:05 Відповісти
Зате у неї таке новоє ліцо, саме таке, як з хотіли 73 відсотки "зубожілого" через телевізор наріду.
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23.12.2021 20:28 Відповісти
бо треба чесно виконувати роботу, а не пляцтвом займатися
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23.12.2021 20:06 Відповісти
Голова комісії з обрання керівника САП Коваленко Джерело:
Коваль - цензор виправте помилку
А цій шльондрі на ніч - машингвери
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23.12.2021 20:07 Відповісти
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23.12.2021 20:11 Відповісти
Ага, переобулась, быстренько. Уже жертву из себя строит. А как там в карманах? Небось материя отягощает.
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23.12.2021 20:31 Відповісти
в коротких епіграмах Ільфа та Петрова (батьків Остапа Бендера) є допис про композиторів.
Звучить так - композиторы ничего не делали только писали друг на друга анонимки на нотной бумаге.
Так і члени цієї тричі прославленої комісії' -дзвонять один одному, розказують анекдоти, Татаров ефір фільтрує, а потім базікають що їм погрожує Жернаков чи той білобрисий Шаманін.

Ваш президент дав слово всім, кому тільки можна, спец буде. А Члени комісії що виворяють, то один в пробках застряв, то другій хтось погрожує, а третя славить президента та свій розум. а четверта ну просто чертовські устала, а заміни не просить.
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23.12.2021 20:31 Відповісти
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23.12.2021 20:34 Відповісти
Мадам ожидала ящик шампанского?
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23.12.2021 20:49 Відповісти
Цензор! -Голова коміссії Коваль чи Коваленко? Кому погрожували?
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23.12.2021 21:04 Відповісти
Какое имеет значение? Все равно падла крашенная!
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23.12.2021 21:43 Відповісти
Катерина Коваль (заступник голови Союзу юристів України).
Звучить прямо як заступник голови "Союзу Меча і орала" з 12 стільців.
Уявляєте після усього що там за юристи?
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23.12.2021 22:06 Відповісти
А продажность, она такая - привыкай за это, тетка, к "народной любви", в следующий раз сто раз подумаешь, что лучше - деньга за выполненную команду хозяев, или остаться честным человеком
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23.12.2021 21:16 Відповісти
шАвка проклятая преступно работает на антиукраинское логово ОП.
Продажный...резидент Зебил и его ближайшее окружение они скоро бросят её сбегут в паРашу до ЗЕКА .А эта дура будет сидеть в Украине и очень долго.
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23.12.2021 22:11 Відповісти
В чому проблема, коли 246 більше 229?! Клименко - переможець! Єдина проблем в зекоманди, бо Клименко вів справу Татарова.
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23.12.2021 22:17 Відповісти
Детский лепет прогнившей,коррумпированной шлюхи.
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23.12.2021 23:45 Відповісти
Рыдаем от сочувствия, слезы ручьем
тварь продажная, полтора года тянет резину, уже не знает, что выдумать!
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24.12.2021 01:49 Відповісти
 
 