Голова комісії з обрання керівника САП Коваль: Мені надходять погрози

Катерина Коваль твердить, що їй та членам її родини погрожують через конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупціїної прокуратури.

Про це вона сказала в коментарі "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені, членам моєї сім'ї, іншим членам комісії систематично надходять різного роду загрози від незнайомих осіб. Надходять також упереджені та необґрунтовані висловлювання окремих журналістів, громадських активістів, які дискредитують членів конкурсної комісії та її діяльність вже напередодні самих засідань шляхом розміщення необґрунтованої інформації на Телеграм-каналах, на власній сторінці у Facebook", - сказала Коваль.

За її словами, комісії вкрай складно працювати в таких умовах, оскільки доводиться турбуватися про власну безпеку та безпеку своїх рідних. "На ці факти ми вже звертали увагу на попередні засідання комісії, що має стати предметом діяльності правоохоронних органів", - додала Коваль.

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Коваль висловила впевненість у тому, що Україна отримає нового керівника САП, його заступника та начальника 5-го відділу – для цього є всі підстави. "Але не слід тиснути на комісію, щоб завершити формально її роботу саме в цей день, в цю годину, цієї хвилини", - додала вона.

Нагадаємо, конкурс на посаду нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мав завершитися 21 грудня. В цей день було визначено, що найбільше балів набрал детектив НАБУ Клименко, але переможцем його не назвали - в засіданні огосили перерву. Таким чином Україна порушила свої зобов’язання перед міжнародними партнерами. Своє розчарування висловили посли країн G7 та посольство США. Наступне засідання комісії відбудеться 24 грудня.

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