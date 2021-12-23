Голова комісії з обрання керівника САП Коваль: Мені надходять погрози
Катерина Коваль твердить, що їй та членам її родини погрожують через конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупціїної прокуратури.
Про це вона сказала в коментарі "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені, членам моєї сім'ї, іншим членам комісії систематично надходять різного роду загрози від незнайомих осіб. Надходять також упереджені та необґрунтовані висловлювання окремих журналістів, громадських активістів, які дискредитують членів конкурсної комісії та її діяльність вже напередодні самих засідань шляхом розміщення необґрунтованої інформації на Телеграм-каналах, на власній сторінці у Facebook", - сказала Коваль.
За її словами, комісії вкрай складно працювати в таких умовах, оскільки доводиться турбуватися про власну безпеку та безпеку своїх рідних. "На ці факти ми вже звертали увагу на попередні засідання комісії, що має стати предметом діяльності правоохоронних органів", - додала Коваль.
Коваль висловила впевненість у тому, що Україна отримає нового керівника САП, його заступника та начальника 5-го відділу – для цього є всі підстави. "Але не слід тиснути на комісію, щоб завершити формально її роботу саме в цей день, в цю годину, цієї хвилини", - додала вона.
Нагадаємо, конкурс на посаду нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мав завершитися 21 грудня. В цей день було визначено, що найбільше балів набрал детектив НАБУ Клименко, але переможцем його не назвали - в засіданні огосили перерву. Таким чином Україна порушила свої зобов’язання перед міжнародними партнерами. Своє розчарування висловили посли країн G7 та посольство США. Наступне засідання комісії відбудеться 24 грудня.
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СРУЛЬ ФАЙФУДИНОВА ГОГОЛЬ ПУК МОЙШАНСКАЯ....
Завтра подивимось
І н одна курва заяв в поліцію не писала, бо жити то доведеться серед тих же людей.
Взяла ***** гроші у Коломойського, займається відвертим саботажем, що шкодить всій країні і ще щось там бреше!
Коваль - цензор виправте помилку
А цій шльондрі на ніч - машингвери
Звучить так - композиторы ничего не делали только писали друг на друга анонимки на нотной бумаге.
Так і члени цієї тричі прославленої комісії' -дзвонять один одному, розказують анекдоти, Татаров ефір фільтрує, а потім базікають що їм погрожує Жернаков чи той білобрисий Шаманін.
Ваш президент дав слово всім, кому тільки можна, спец буде. А Члени комісії що виворяють, то один в пробках застряв, то другій хтось погрожує, а третя славить президента та свій розум. а четверта ну просто чертовські устала, а заміни не просить.
Звучить прямо як заступник голови "Союзу Меча і орала" з 12 стільців.
Уявляєте після усього що там за юристи?
Продажный...резидент Зебил и его ближайшее окружение они скоро бросят её сбегут в паРашу до ЗЕКА .А эта дура будет сидеть в Украине и очень долго.
тварь продажная, полтора года тянет резину, уже не знает, что выдумать!