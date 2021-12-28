Относительно Гогилашвили открыто два уголовных производства, - ГБР
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства по экс-заместителю министра внутренних дел Александру Гогилашвили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как сообщается, в первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Второе – по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.
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2 ч
...Перебування М.Левченко в кабінеті під час обговорення операції «Авеню», про яке повідомляв екс-голова ГУР МО Василь Бурба, було незаконним та мало ознаки злочину, що передбачений ст. 328 ККУ розголошення державної таємниці.
Нова інформація про Гогілашвілі :
В.Щербаков. ( з FB)
Как здоровье водителя Шефира?
И этому ******* ничего не будет
Стосовно особи не порушують крим провадження. Так було до 2012 р. Зараз лише повідомлення про підозру свідчить про причетність КОНКРЕТНОЇ особи до вчинення злочину!
як що до тих, хто його рекомендував, та призначав?????
він один не може бути козлом відбувайлом.
мене призначили, я погодився. ВСЕ!!!!!!! ніякого криміналу.
вище перераховані служби та люди, знайдуть такого ж самого швілю,
та призначать знову.
саме їм має бути найжорстокіше покарання.
Шмякнулся вертолёт. Пилот ВКС_РФ улетел к К0Б30НУ. Чудо российская авиатехника.
@Euro_Solidarity
СБУ повідомила, що помічниця Зеленського Марія Левченко не має допуску до держтаємниці - Ірина Фріз
Журналісти, для хохми -запитайте у Гогі назви його дипломних робіт, про що там йшлося і хто був керівником. Мусить пом'ятати - 2019h і 2020р. - Буде смішно.
И,кстати,жену этого,по его собственному выражению "*****" тоже не забудте наградить хотя бы денежной премией и ценным подарком.Зеленое шапито.