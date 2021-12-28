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Новости Политика Украины
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уголовное дело (2433) ГБР (2556) Гогилашвили (75)

Относительно Гогилашвили открыто два уголовных производства, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Относительно Гогилашвили открыто два уголовных производства, - ГБР

Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства по экс-заместителю министра внутренних дел Александру Гогилашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, в первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Второе – по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.

 
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Топ комментарии
+28
Нічого такого, просто рік назад ЗЕнаркоман гогілашвілі поставив собі на обкладинку у фб картину «Троянський кінь»
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28.12.2021 18:56
+25
Що далі, тим цікавіше і цікавіше !!!
Нова інформація про Гогілашвілі :
В.Щербаков. ( з FB)
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28.12.2021 19:00
+23
Вибач. Не зміг утриматися коли прочитав про ******** )
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28.12.2021 19:11
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Нічого такого, просто рік назад ЗЕнаркоман гогілашвілі поставив собі на обкладинку у фб картину «Троянський кінь»
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28.12.2021 18:56 Ответить
Сколько раз говорили ,что банда каламоя с КЛОУНАРИЕМ ТРОЯНСКИЕ ШАКАЛЫ
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28.12.2021 19:43 Ответить
ШаЛєна Місія@dneprlena

2 ч



...Перебування М.Левченко в кабінеті під час обговорення операції «Авеню», про яке повідомляв екс-голова ГУР МО Василь Бурба, було незаконним та мало ознаки злочину, що передбачений ст. 328 ККУ розголошення державної таємниці.

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28.12.2021 21:12 Ответить
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28.12.2021 21:13 Ответить
Та ладно, він ж вибачився.
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28.12.2021 18:57 Ответить
Яка там застава? Мильярд гривень? Вже суд був?
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28.12.2021 18:58 Ответить
Уедет в парашу и на этом все закончится
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28.12.2021 18:59 Ответить
Що далі, тим цікавіше і цікавіше !!!
Нова інформація про Гогілашвілі :
В.Щербаков. ( з FB)
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28.12.2021 19:00 Ответить
І обидва - проти Порошенка (а проти кого ж ще?)
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28.12.2021 19:00 Ответить
Полная реабилитация и возврат всех наград и должностей от клоуна, какие разборки между корешами ? Он сам такой!
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28.12.2021 19:04 Ответить
А що там проти преЗе? Відкрили справи чи тільки документи прийняли?
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28.12.2021 19:05 Ответить
Зечлен пока неприкосновенен
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28.12.2021 19:09 Ответить
Это дело поправит ТРИБУНАЛ по законам военного времени
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28.12.2021 20:13 Ответить
"Голуби летят,а х... толку ...." !!!!))))
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28.12.2021 19:08 Ответить
А бухому Трухину когда пидозра буде?)
Как здоровье водителя Шефира?
И этому ******* ничего не будет
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28.12.2021 19:08 Ответить
Вибач. Не зміг утриматися коли прочитав про ******** )
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28.12.2021 19:11 Ответить
Годі дурити дурнів!
Стосовно особи не порушують крим провадження. Так було до 2012 р. Зараз лише повідомлення про підозру свідчить про причетність КОНКРЕТНОЇ особи до вчинення злочину!
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28.12.2021 19:12 Ответить
а як що до тих спецслужб, що дали йому зелене світло?????
як що до тих, хто його рекомендував, та призначав?????
він один не може бути козлом відбувайлом.
мене призначили, я погодився. ВСЕ!!!!!!! ніякого криміналу.
вище перераховані служби та люди, знайдуть такого ж самого швілю,
та призначать знову.
саме їм має бути найжорстокіше покарання.
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28.12.2021 19:20 Ответить
и оба провадження по мотивам рассказов его друзей - "в постели с гомикашпили"
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28.12.2021 19:40 Ответить
НЕ в тему, но уж больно хороша новость:
Шмякнулся вертолёт. Пилот ВКС_РФ улетел к К0Б30НУ. Чудо российская авиатехника.
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28.12.2021 20:07 Ответить
А тепер, увага, питання. Як він потрапив на свою посаду? Питання риторичне...
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28.12.2021 20:22 Ответить
почему же - риторическое? вон, целое уголовное дело открыто - ответит в суде.
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28.12.2021 20:23 Ответить
Порушити справу -не те саме, що покарати. З нашими судами, що віслячу дупку лижуть?
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28.12.2021 22:39 Ответить
какие там вопросы КРОМЕ ЗЕИУДЫ НИКТО НЕ МОГ НАЗНАЧИТЬ И ПРИДУМАТЬ ЦЕЛОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЛЯ **@лошвилли наркокурьера и рашистской крысы
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29.12.2021 09:57 Ответить
Аллилуйя. Наконец-то.
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28.12.2021 20:23 Ответить
Гогілашвілі негідник і має бути позбавлений українського громадянства як наданого йому помилково з порушеннями чинного законодавства. Геть лайно з України!
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28.12.2021 20:23 Ответить
Почему только ГЕТЬ? В буцыгарню с конфискацией !
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28.12.2021 22:04 Ответить
Тому що депортацію в ********* з пожиттєвою забороною вїзду в країну можна прирівняти по важкості покарання з смертною карою. Ну от навіщо утримувати ЧМО (стерегти, одягати, утеплювати, годувати, лікувати, культурно "окучувати") протягом декількох років за рахунок податків патріотів України? Кожний носій кацапського паспорту латентний ворог якого потрібно негайно депортувати або змусити всіма доступними для народу засобами повернутись в орду.
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28.12.2021 22:15 Ответить
Повторю ще раз: відчуває моє серце, що після цих усіх "розслідувань" платникам податків доведеться ще виплачувати солідну компенсацію цьому Ґоґіяшвілі.
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28.12.2021 20:26 Ответить
9 грам.
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28.12.2021 22:15 Ответить
ДВЕ! по 9грамм.
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29.12.2021 09:16 Ответить
Ну и что , что открыли УД , как открыли так и закроют . При Осле закон и Конституция это просто макулатура для вытирания ослиной жопы.
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28.12.2021 20:38 Ответить
Огласите весь список, пожалуйста, сколько открыли, довели до суда, и сколько сидельцев по этим производствам.
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28.12.2021 20:44 Ответить
Не відомо, хто такий гогішвілі, аферист, чи крот, головний підозрюваний, хто це все організував і заварив кашу, це зе комуняка, і на нього повина бути порушена кримінальна справа.
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28.12.2021 21:18 Ответить
Зелі - імпічмент !
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28.12.2021 21:27 Ответить
У каждого президента должен быть в команде человек как Кива.
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28.12.2021 21:40 Ответить
Кива - человєк? Оптимістично!
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29.12.2021 11:27 Ответить
Європейська Солідарність


@Euro_Solidarity



СБУ повідомила, що помічниця Зеленського Марія Левченко не має допуску до держтаємниці - Ірина Фріз
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28.12.2021 21:53 Ответить
Ворон ворону око не виклює.На 100% ,,свой чєлавєк'' знає що робити.
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28.12.2021 22:15 Ответить
Главный троянский конь Зеленский , а это его пособники - бандиты , террористы , убийцы,наркоманы
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28.12.2021 22:47 Ответить
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28.12.2021 22:47 Ответить
Має бути порушена ще одна справа -про шахрайство з отримання дипломіц про вищу освіту в Львівському універі.
Журналісти, для хохми -запитайте у Гогі назви його дипломних робіт, про що там йшлося і хто був керівником. Мусить пом'ятати - 2019h і 2020р. - Буде смішно.
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28.12.2021 22:51 Ответить
И вообще как он мог учиться и сдавать экзамены, если он совершенно не знает украинский язык?!
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29.12.2021 00:05 Ответить
Він не вчився. Підроблені, куплені дипломи.Перший - з'явився в нього в 2029 як раз в час призначення на зам.мінстра, другий- через рік. У Львові, він вже був рік зам міністра в Києві. Наркодилер, банд.ган,хам і шахрай- кращий друг голови СБУ лейтинанта (?!) шоу-мена Баканова!
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29.12.2021 00:12 Ответить
правильно.
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28.12.2021 23:57 Ответить
Ураааа.Наконец то открыли уголовные производства.Это прям обнадеживает.Когда будет награждение орденом за заслуги и какой степени?
И,кстати,жену этого,по его собственному выражению "*****" тоже не забудте наградить хотя бы денежной премией и ценным подарком.Зеленое шапито.
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29.12.2021 01:58 Ответить
Интересно на каком пляже мира эта бибизяна с зелупой сейчас кокс тянут? А зебилы 73%?
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29.12.2021 02:44 Ответить
вопрос к быканову и мудрейшему всех времен - а где сейчас это бородатое чмо с его любовницей, секретуткой величайшего пердизента...
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29.12.2021 03:34 Ответить
Здається, що крім "порушив" все так і заглохне
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29.12.2021 06:06 Ответить
Звісно, коли дружина незамінна потужна людина президента і кожну години знаходиться біля нього.
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29.12.2021 07:34 Ответить
Всю своруколомоя разом з ************** і його впершу чергу на нари разом з родичами,кумами,свінгерами,"друзями"під ГААГський трибунал!
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29.12.2021 10:12 Ответить
 
 