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Новини Політика України
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кримінальна справа (502) ДБР (2566) Гогілашвілі (72)

Щодо Гогілашвілі порушено два кримінальних провадження, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Щодо Гогілашвілі порушено два кримінальних провадження, - ДБР

Державне бюро розслідувань порушило два кримінальних провадження стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомляється, у першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ України(ч. 1 ст. 366 КК України).

Друге - за фактом можливого перевищення службових повноважень експосадовцем під час перетину блокпоста в Донецькій області (ч. 2 ст. 365 КК України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як Гогілашвілі пройшов спецперевірку: ЗМІ з'ясовували, чому СБУ не звернула увагу на можливе російське громадянство заступника голови МВС. ВIДЕО

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Також дивіться: "Дуже х#йово, що ти начальство не впізнаєш! Ти що тупий? Ох#їв?", - з'явилося ще одне відео розмови Гогілашвілі з патрульними в Києві. ВIДЕО

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
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Топ коментарі
+28
Нічого такого, просто рік назад ЗЕнаркоман гогілашвілі поставив собі на обкладинку у фб картину «Троянський кінь»
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28.12.2021 18:56
+25
Що далі, тим цікавіше і цікавіше !!!
Нова інформація про Гогілашвілі :
В.Щербаков. ( з FB)
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28.12.2021 19:00
+23
Вибач. Не зміг утриматися коли прочитав про ******** )
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28.12.2021 19:11
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Нічого такого, просто рік назад ЗЕнаркоман гогілашвілі поставив собі на обкладинку у фб картину «Троянський кінь»
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28.12.2021 18:56 Відповісти
Сколько раз говорили ,что банда каламоя с КЛОУНАРИЕМ ТРОЯНСКИЕ ШАКАЛЫ
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28.12.2021 19:43 Відповісти
ШаЛєна Місія@dneprlena

2 ч



...Перебування М.Левченко в кабінеті під час обговорення операції «Авеню», про яке повідомляв екс-голова ГУР МО Василь Бурба, було незаконним та мало ознаки злочину, що передбачений ст. 328 ККУ розголошення державної таємниці.

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28.12.2021 21:12 Відповісти
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28.12.2021 21:13 Відповісти
Та ладно, він ж вибачився.
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28.12.2021 18:57 Відповісти
Яка там застава? Мильярд гривень? Вже суд був?
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28.12.2021 18:58 Відповісти
Уедет в парашу и на этом все закончится
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28.12.2021 18:59 Відповісти
Що далі, тим цікавіше і цікавіше !!!
Нова інформація про Гогілашвілі :
В.Щербаков. ( з FB)
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28.12.2021 19:00 Відповісти
І обидва - проти Порошенка (а проти кого ж ще?)
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28.12.2021 19:00 Відповісти
Полная реабилитация и возврат всех наград и должностей от клоуна, какие разборки между корешами ? Он сам такой!
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28.12.2021 19:04 Відповісти
А що там проти преЗе? Відкрили справи чи тільки документи прийняли?
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28.12.2021 19:05 Відповісти
Зечлен пока неприкосновенен
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28.12.2021 19:09 Відповісти
Это дело поправит ТРИБУНАЛ по законам военного времени
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28.12.2021 20:13 Відповісти
"Голуби летят,а х... толку ...." !!!!))))
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28.12.2021 19:08 Відповісти
А бухому Трухину когда пидозра буде?)
Как здоровье водителя Шефира?
И этому ******* ничего не будет
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28.12.2021 19:08 Відповісти
Вибач. Не зміг утриматися коли прочитав про ******** )
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28.12.2021 19:11 Відповісти
Годі дурити дурнів!
Стосовно особи не порушують крим провадження. Так було до 2012 р. Зараз лише повідомлення про підозру свідчить про причетність КОНКРЕТНОЇ особи до вчинення злочину!
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28.12.2021 19:12 Відповісти
а як що до тих спецслужб, що дали йому зелене світло?????
як що до тих, хто його рекомендував, та призначав?????
він один не може бути козлом відбувайлом.
мене призначили, я погодився. ВСЕ!!!!!!! ніякого криміналу.
вище перераховані служби та люди, знайдуть такого ж самого швілю,
та призначать знову.
саме їм має бути найжорстокіше покарання.
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28.12.2021 19:20 Відповісти
и оба провадження по мотивам рассказов его друзей - "в постели с гомикашпили"
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28.12.2021 19:40 Відповісти
НЕ в тему, но уж больно хороша новость:
Шмякнулся вертолёт. Пилот ВКС_РФ улетел к К0Б30НУ. Чудо российская авиатехника.
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28.12.2021 20:07 Відповісти
А тепер, увага, питання. Як він потрапив на свою посаду? Питання риторичне...
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28.12.2021 20:22 Відповісти
почему же - риторическое? вон, целое уголовное дело открыто - ответит в суде.
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28.12.2021 20:23 Відповісти
Порушити справу -не те саме, що покарати. З нашими судами, що віслячу дупку лижуть?
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28.12.2021 22:39 Відповісти
какие там вопросы КРОМЕ ЗЕИУДЫ НИКТО НЕ МОГ НАЗНАЧИТЬ И ПРИДУМАТЬ ЦЕЛОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЛЯ **@лошвилли наркокурьера и рашистской крысы
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29.12.2021 09:57 Відповісти
Аллилуйя. Наконец-то.
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28.12.2021 20:23 Відповісти
Гогілашвілі негідник і має бути позбавлений українського громадянства як наданого йому помилково з порушеннями чинного законодавства. Геть лайно з України!
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28.12.2021 20:23 Відповісти
Почему только ГЕТЬ? В буцыгарню с конфискацией !
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28.12.2021 22:04 Відповісти
Тому що депортацію в ********* з пожиттєвою забороною вїзду в країну можна прирівняти по важкості покарання з смертною карою. Ну от навіщо утримувати ЧМО (стерегти, одягати, утеплювати, годувати, лікувати, культурно "окучувати") протягом декількох років за рахунок податків патріотів України? Кожний носій кацапського паспорту латентний ворог якого потрібно негайно депортувати або змусити всіма доступними для народу засобами повернутись в орду.
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28.12.2021 22:15 Відповісти
Повторю ще раз: відчуває моє серце, що після цих усіх "розслідувань" платникам податків доведеться ще виплачувати солідну компенсацію цьому Ґоґіяшвілі.
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28.12.2021 20:26 Відповісти
9 грам.
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28.12.2021 22:15 Відповісти
ДВЕ! по 9грамм.
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29.12.2021 09:16 Відповісти
Ну и что , что открыли УД , как открыли так и закроют . При Осле закон и Конституция это просто макулатура для вытирания ослиной жопы.
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28.12.2021 20:38 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста, сколько открыли, довели до суда, и сколько сидельцев по этим производствам.
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28.12.2021 20:44 Відповісти
Не відомо, хто такий гогішвілі, аферист, чи крот, головний підозрюваний, хто це все організував і заварив кашу, це зе комуняка, і на нього повина бути порушена кримінальна справа.
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28.12.2021 21:18 Відповісти
Зелі - імпічмент !
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28.12.2021 21:27 Відповісти
У каждого президента должен быть в команде человек как Кива.
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28.12.2021 21:40 Відповісти
Кива - человєк? Оптимістично!
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29.12.2021 11:27 Відповісти
Європейська Солідарність


@Euro_Solidarity



СБУ повідомила, що помічниця Зеленського Марія Левченко не має допуску до держтаємниці - Ірина Фріз
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28.12.2021 21:53 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.На 100% ,,свой чєлавєк'' знає що робити.
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28.12.2021 22:15 Відповісти
Главный троянский конь Зеленский , а это его пособники - бандиты , террористы , убийцы,наркоманы
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28.12.2021 22:47 Відповісти
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28.12.2021 22:47 Відповісти
Має бути порушена ще одна справа -про шахрайство з отримання дипломіц про вищу освіту в Львівському універі.
Журналісти, для хохми -запитайте у Гогі назви його дипломних робіт, про що там йшлося і хто був керівником. Мусить пом'ятати - 2019h і 2020р. - Буде смішно.
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28.12.2021 22:51 Відповісти
И вообще как он мог учиться и сдавать экзамены, если он совершенно не знает украинский язык?!
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29.12.2021 00:05 Відповісти
Він не вчився. Підроблені, куплені дипломи.Перший - з'явився в нього в 2029 як раз в час призначення на зам.мінстра, другий- через рік. У Львові, він вже був рік зам міністра в Києві. Наркодилер, банд.ган,хам і шахрай- кращий друг голови СБУ лейтинанта (?!) шоу-мена Баканова!
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29.12.2021 00:12 Відповісти
правильно.
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28.12.2021 23:57 Відповісти
Ураааа.Наконец то открыли уголовные производства.Это прям обнадеживает.Когда будет награждение орденом за заслуги и какой степени?
И,кстати,жену этого,по его собственному выражению "*****" тоже не забудте наградить хотя бы денежной премией и ценным подарком.Зеленое шапито.
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29.12.2021 01:58 Відповісти
Интересно на каком пляже мира эта бибизяна с зелупой сейчас кокс тянут? А зебилы 73%?
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29.12.2021 02:44 Відповісти
вопрос к быканову и мудрейшему всех времен - а где сейчас это бородатое чмо с его любовницей, секретуткой величайшего пердизента...
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29.12.2021 03:34 Відповісти
Здається, що крім "порушив" все так і заглохне
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29.12.2021 06:06 Відповісти
Звісно, коли дружина незамінна потужна людина президента і кожну години знаходиться біля нього.
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29.12.2021 07:34 Відповісти
Всю своруколомоя разом з ************** і його впершу чергу на нари разом з родичами,кумами,свінгерами,"друзями"під ГААГський трибунал!
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29.12.2021 10:12 Відповісти
 
 