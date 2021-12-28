Щодо Гогілашвілі порушено два кримінальних провадження, - ДБР
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Державне бюро розслідувань порушило два кримінальних провадження стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Як повідомляється, у першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ України(ч. 1 ст. 366 КК України).
Друге - за фактом можливого перевищення службових повноважень експосадовцем під час перетину блокпоста в Донецькій області (ч. 2 ст. 365 КК України).
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
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2 ч
...Перебування М.Левченко в кабінеті під час обговорення операції «Авеню», про яке повідомляв екс-голова ГУР МО Василь Бурба, було незаконним та мало ознаки злочину, що передбачений ст. 328 ККУ розголошення державної таємниці.
Нова інформація про Гогілашвілі :
В.Щербаков. ( з FB)
Как здоровье водителя Шефира?
И этому ******* ничего не будет
Стосовно особи не порушують крим провадження. Так було до 2012 р. Зараз лише повідомлення про підозру свідчить про причетність КОНКРЕТНОЇ особи до вчинення злочину!
як що до тих, хто його рекомендував, та призначав?????
він один не може бути козлом відбувайлом.
мене призначили, я погодився. ВСЕ!!!!!!! ніякого криміналу.
вище перераховані служби та люди, знайдуть такого ж самого швілю,
та призначать знову.
саме їм має бути найжорстокіше покарання.
Шмякнулся вертолёт. Пилот ВКС_РФ улетел к К0Б30НУ. Чудо российская авиатехника.
@Euro_Solidarity
СБУ повідомила, що помічниця Зеленського Марія Левченко не має допуску до держтаємниці - Ірина Фріз
Журналісти, для хохми -запитайте у Гогі назви його дипломних робіт, про що там йшлося і хто був керівником. Мусить пом'ятати - 2019h і 2020р. - Буде смішно.
И,кстати,жену этого,по его собственному выражению "*****" тоже не забудте наградить хотя бы денежной премией и ценным подарком.Зеленое шапито.