Щодо Гогілашвілі порушено два кримінальних провадження, - ДБР

Державне бюро розслідувань порушило два кримінальних провадження стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомляється, у першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ України(ч. 1 ст. 366 КК України).



Друге - за фактом можливого перевищення службових повноважень експосадовцем під час перетину блокпоста в Донецькій області (ч. 2 ст. 365 КК України).

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

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Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня було оприлюднено інформацію, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.