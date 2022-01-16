Украинским властям не следует использовать верховенство права против политических оппонентов, - Расмуссен о деле Порошенко
Украинские власти должны поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против таких политических оппонентов, как экс-президент Петр Порошенко.
Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен написал в своем твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Свободный мир должен объединиться, чтобы защитить Украину. Но Украине нужно внутреннее единство и сила. Киев должен поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против таких политических оппонентов, как Петр Порошенко, - подчеркнул Расмуссен.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Позже Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы.
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Чому у справі вугілля судять лише Петю і не судять міністра енергетики тоді? Петя сам бабло возив через лінію розмежування? Чому не судять Яценюка із Гройсманом - вугілля це ж взагалі-то компетенція уряду, а не президента.
BTW, what county do you live in?
Вот оно чё! Во где сила международного сотрудничества. Оказывается, шкафы-то для хранения под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщиков"© между собою тоже коннектятся. Явно ж на лицо коннектинг шкафа отставленной кодлы Порохатого Барыги и шкафа эксовНАТО.