Украинским властям не следует использовать верховенство права против политических оппонентов, - Расмуссен о деле Порошенко

Украинские власти должны поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против таких политических оппонентов, как экс-президент Петр Порошенко.

Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен написал в своем твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Свободный мир должен объединиться, чтобы защитить Украину. Но Украине нужно внутреннее единство и сила. Киев должен поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против таких политических оппонентов, как Петр Порошенко, - подчеркнул Расмуссен.

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Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Позже Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы.