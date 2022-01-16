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Украинским властям не следует использовать верховенство права против политических оппонентов, - Расмуссен о деле Порошенко

Украинским властям не следует использовать верховенство права против политических оппонентов, - Расмуссен о деле Порошенко

Украинские власти должны поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против таких политических оппонентов, как экс-президент Петр Порошенко.

Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен написал в своем твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Свободный мир должен объединиться, чтобы защитить Украину. Но Украине нужно внутреннее единство и сила. Киев должен поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против таких политических оппонентов, как Петр Порошенко, - подчеркнул Расмуссен.

Читайте также: Ряд украинских интеллектуалов и Международный демократический союз выступили в поддержку Порошенко

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Позже Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января в 9 утра рейсовым самолетом из Варшавы.

Порошенко Петр (19606) преследование (398) Расмуссен Андерс Фог (238)


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Топ комментарии
+24
Зе-быдло не знает, что такое верховенство права. Оно знает, что оно - президент и оно не лох.
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16.01.2022 15:32
+16
И чего ты звездишь, кацап? Покажи мне какое большинство украинцев желает видеть Пороха осужденным?
Брешеш как собака на заборе.
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16.01.2022 16:27
+15
У звязку з відміною зєдбонками міських електричок, якими найлегше в потрібний час дістатися Жулян, пропонуються альтернативні маршрути:
1. Від м. Вокзальна. Перейти через вокзал дл терміналу Південний і там сісти на тролейбус №9.
2. Від м. Деміївська. Пройти між будинками на пр. Лобановського до МАУП. Там зупинка автобуса 42. і купи маршруток, що довезуть до Севастопольської площі. Далі до аеропорту або тр. №9, або навіть пішки. Це всього 1,8км, швидким кроком 20 хв.
3. Від ст. швидкісного трамваю "Індустріальна". Автобуси чи тролейбуси 22 та 30. Є купа маршруток. В гіршому разі можна дістатися Севастопольської площі будь-чим і далі див.п.2
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16.01.2022 15:43
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Страница 2 из 2
После Петьки , самолет будут неделю отмывать и проветривать.
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16.01.2022 17:13 Ответить
Нормально...
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16.01.2022 17:04 Ответить
Той старий змучений огрядний чоловік з набрякшим лицем - колись давно був президентом. Так люди кажуть.
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16.01.2022 17:18 Ответить
"В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля!"
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16.01.2022 17:14 Ответить
А давайте процитуємо, що наш батько Тарас казав про людей тієї ж національності, що й Зе з Беньою?
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16.01.2022 22:49 Ответить
Кому ще Петька не пожалівся, що його обіжають сусідські хлопчики?
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16.01.2022 17:15 Ответить
це як? є каста недоторканих?
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16.01.2022 17:17 Ответить
Це так, що краще слухати наших європейських та американських партнерів, а не місцевих корисних ідійотів!
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16.01.2022 22:48 Ответить
Закон має бути один для всіх, а не для народу і касти "гімняків".
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16.01.2022 23:07 Ответить
Правильно, закон один для всіх... Чому Геруса так само не судять за електроенергію з рашки? Чи Шмигаля, який до уряду був топ-менеджером ДТЕК, яка закуповувала вугілля з рашки і контрабасом везла вугілля з ахметовських шахт у ОРДЛО?
Чому у справі вугілля судять лише Петю і не судять міністра енергетики тоді? Петя сам бабло возив через лінію розмежування? Чому не судять Яценюка із Гройсманом - вугілля це ж взагалі-то компетенція уряду, а не президента.
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16.01.2022 23:14 Ответить
Ти давай не перекручуй. Ще нікого не судять, а Петя лише в даний час нариваеється на примусовий привід до слідчого. А то послухавши тебе, тричі судимого Петра на довічні терміни аж стало шкода.
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16.01.2022 23:24 Ответить
Я не перекручую, мені взагалі важко зрозуміти, яким боком взагалі президент (незалежно від прізвища) до торгівлі вугіллям? У Петі є гріхи і за бажання можна було не таку безглузду кримінальну справу порушити...
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16.01.2022 23:28 Ответить
Президент, президент може ні яким боком. А от "успешный бизнесмен" ласий до грошів, ще й як може.
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16.01.2022 23:34 Ответить
Тобто, по-вашому, він це зробив без відома Яценюка, чи як? Інакше як пояснити відсутність розслідування щодо Сєні?
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16.01.2022 23:48 Ответить
Які проблеми, якщо Шмигаль винен, які проблеми, подавай заяву в відповідні органи, які при Петру були створені. Не можеш подати грамотно позов, сходи до Петра, в нього ціла свора прикормлених адвокатів, в тому числі і кацапів. Вони подадуть позов. Які проблеми ?
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16.01.2022 23:30 Ответить
Уже були позови проти Татарова (не від Петі). І що? Його навіть з ОП не звільнили... А Татаров, між іншим, переслідував автомайданівців і незаконно позбавляв їх водійських прав за мітинг під хатинкою яника!
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16.01.2022 23:51 Ответить
Так отож.. Був у Петра шанс, але він вирішив все те очолити чим руйнувати.
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17.01.2022 00:18 Ответить
Але ж не Петро назначив його в ОП...
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17.01.2022 00:21 Ответить
Верховенство права, це значить закон один для всіх і зрадник має отримати заслужену кару.
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16.01.2022 17:25 Ответить
Недогетьман знає,що він зрадник, тому сам боїться повернутися до України, хоче прикритися проплаченим порохоскотом,або просто недолугими телепнями.
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16.01.2022 17:38 Ответить
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16.01.2022 17:39 Ответить
От нормальна людина все ж таки повірить відомому політику, який НАТО очолив, а не анонімусу Nepran Lagidnyi, який никається під британським прапором...
BTW, what county do you live in?
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16.01.2022 22:45 Ответить
Хорош бухать, просто подельник старается выгородить подельника, ибо если тот "заговорит" и ему будет не "сладко" .
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17.01.2022 00:21 Ответить
Оу, кацапом завоняло... Генсек НАТО - це вже подєльнік?
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17.01.2022 00:22 Ответить
1 октября 2014 года Расмуссен покинул должность генерального секретаря НАТО. с 27 мая 2016 по 17 мая 2019 года - внештатный Петра. Стрёмно ему за советы. Ой стрёмно.
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17.01.2022 00:25 Ответить
В январе 2018 года Расмуссен принял предложение российского бизнесмена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григория Гусельникова.
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17.01.2022 00:27 Ответить
Расмуссен не в'їхав, до він говорить до юзіків з вірастюками. Ну, то таке, буває ...
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16.01.2022 17:43 Ответить
Завтра и увидим уровень "всенародной поддержки" ПОП-а . Учитьівая , что прикорьітница - соратница Геращенко , Арьев , Цеголко и прочая челядь - не есть народ Украиньі .
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16.01.2022 18:25 Ответить
А кто народ Украины? Руснявые Нелох, Татаров, Дерьмак. Демченко?
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16.01.2022 22:24 Ответить
Стєсняюсь спрасіть, а хоч раз був мітинг за Зе ну хоча б на 5000 осіб? Чи хоча б на 1000? То, виходить, в нього всенародна підтримка ще менша?
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16.01.2022 22:47 Ответить
не тебе Расмуссен нам рассказывать, кого нам из ворья сажать. У нас, что не вор, то и политик.
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16.01.2022 18:56 Ответить
Що не політик то ворюга.
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16.01.2022 23:32 Ответить
Читаю і думаю як же так коли Порошенко був президентом його на цьому ресурсі розносили в пух і в прах. Тепер черга дійшла до Зеленського. Вся біда України і українців у тому, що нас завжди обманювали і ніколи не було такого щоби колишні президенти підтримували дійсного. Завжди палки в колеса. І колишній генсек НАТО міг таке мовити не подумавши. Виходить так що скоїв злочин будь-який і не треба нічого робити закрити очі і мовити він же 5-ий президент країни. Як вам. Це ж не США де всі рівні!
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16.01.2022 19:32 Ответить
ти хоч прочитав, що конкретно йому інкримінується ""????
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17.01.2022 00:27 Ответить
Мені чомусь здається, що слід іти до Печерного суду. Якщо літак сідає у 9, то до 11 туди громадським гранспортом з Жулян не встинути.
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16.01.2022 19:47 Ответить
Екс про екса.
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16.01.2022 23:36 Ответить
Украинской судебной власти следует руководствоваться не принципом политической целесообразности, а правовой законности в соответствии с украинским законодательством и Конституцией Украины.
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17.01.2022 08:28 Ответить
Всем привет, с возвращением Петра Алексеевиа поздравляю. Новый политический сезон открыт!
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17.01.2022 09:13 Ответить
"Connecting people!"
Вот оно чё! Во где сила международного сотрудничества. Оказывается, шкафы-то для хранения под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщиков"© между собою тоже коннектятся. Явно ж на лицо коннектинг шкафа отставленной кодлы Порохатого Барыги и шкафа эксовНАТО.
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17.01.2022 09:18 Ответить
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