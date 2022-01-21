"Слуги народа" заявляют, что Киевсовет пробил дно из-за поддержки Порошенко

"ЕС" внесла в повестку дня внеочередного заседания Киевсовета "Обращение КМР к главам депутатских фракций и групп в Верховной Раде, президенту и Офису генерального прокурора относительно недопущения осуществления политического преследования лидера оппозиции, пятого президента Петра Порошенко", а после его рассмотрения ехала.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Слуги народа" Александр Мариковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевский городской совет пробил дно. Киев – мой родной город, местные депутаты сделали политической трибуной Порошенко. И большинством в зале сделали нас с вами еще и за наши с вами бюджетные средства. Сделали это, ломая законы морали, паразитируя на военных и дискриминируя киевлян, которые голосовали не за "ЕС" и "Удар", а за другие политические силы. Объявили сессию просто для рассмотрения городской целевой программы "Защитник Киева" на 2022-2024. Она безусловно нужна, и это были все хорошие новости", - заявил политик.

"Для того чтобы собрались депутаты, задали более 60 вопросов по территориям. Говорят, так по-настоящему действует. "ЕС", почувствовав возможность пропихнуть в повестку дня нелогичное неместное неважное для киевлян решение "Обращение КМР к главам депутатских фракций и групп в Верховной Раде, президенту и Офису генерального прокурора относительно недопущения осуществления политического преследования лидера оппозиции, пятого президента Петра Порошенко". А после его рассмотрения, тупо разъехалась. Остались без рассмотрения почти все вопросы повестки дня. Чистый фарс, открывший многочасовую трибуну для десятков депутатов "ЕС" в городе и Верховной Раде Украины. Мне, как самому буйному, слово не дали", - добавил "слуга народа".

"Мы с Еленой Шуляк, Лесей Забуранной, Романом Грищуком, Юлией Гришиной, Денисом Масловым, Тарасом Тарасенко пытались всячески убедить, что так нельзя делать. Что завтра местные сессии пойдут по Медведчуку, где-то по какому-то политическому лидеру. Что городской совет - это о комфортном, чистом и безопасном городе, а не о политике Единого бренда, что киевлян беспокоят настоящие проблемы города, требующие решения прямо на этой сессии: что Полигон #5 исчерпал свой ресурс, и то, что там может произойти трагедия как 5 лет назад на Грибовицкой свалке. Что на Заводе Радикал - ул.Красноткацкая, Дарница 6-7 тонн ртути размещены почти под открытым небом прямо сейчас. могут вдыхать алюминий, барий, бериллий, мышьяк, медь, никель, ртуть, свинец, бор, кадмий, медь, железо, цинк во время пылевых бурь. Что Бортницкая станция аэрации требует экстренной модернизации очистки, поскольку киевляне страдают от невыносимого запаха на Бортничах и Харьковском массиве. Что мусоросжигательный завод "Энергия" на ул. Коллектор при сжигании нашего домашнего мусора выделяет в воздух пыль, углекислый газ, хлор, аммиак, тяжелые металлы и другие вредные вещества, так как не установлены соответствующие фильтры. Что загазованность города Киева от автомобилей по международным рейтингам IQAir в теплый сезон все время нас удерживает в топ-5 самых загрязненных городов Мира. А депутаты созвали внеочередную сессию не для того, чтобы принять решение по этим вопросам. Нет! Они решили поддержать человека, который по каким-то "очень непонятным никому причинам", во время войны на Донбассе, стал богаче именно в направлениях торговли с Россией и ОРДЛО. Как все голосовавшие за эту Раду на это могут смотреть без отчаяния?" - резюмировал Мариковский.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Прокуратура просила арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн. 19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.