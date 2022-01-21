"Слуги народу" заявляють, що Київрада пробила дно через підтримку Порошенка

"ЄС" внесла в порядок денний позачергового засідання Київради "Звернення КМР до голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді, президента та Офісу генерального прокурора щодо недопущення здійснення політичного переслідування лідера опозиції, п’ятого президента Петра Порошенка", а після його розгляду роз'їхалася.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав нардеп "Слуги народу" Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська міська рада пробила дно. Київ – моє рідне місто, місцеві депутати зробили політичною трибуною Порошенка. І більшістю в залі зробили нас з вами ще і за наші з вами бюджетні кошти. Зробили це, ламаючи закони моралі, паразитуючи на військових та дискрімінуючи киян, які голосували не за "ЄС" та "Удар", а за інші політичні сили. Оголосили сесію просто для розгляду міської цільової програми "Захисник Києва" на 2022‒2024. Вона безумовно потрібна і це були всі хороші новини", - заявив політик.

"Для того, щоб зібралися депутати, поставили понад 60 питань по територіям. Кажуть, так по-справжньому діє. "ЄС" відчувши можливість пропхала в порядок денний нелогічне немісцеве неважливе для киян рішення "Звернення КМР до голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді, президента та Офісу генерального прокурора щодо недопущення здійснення політичного переслідування лідера опозиції, п’ятого президента Петра Порошенка". А після його розгляду, тупо роз'їхалася. Залишилися без розгляду майже усі питання порядку денного. Чистий фарс, який відкрив багатогодинну трибуну для десятків депутатів "ЄС" в місті та Верховній Раді України. Мені, як самому буйному слова не надали", - додав "слуга народу".

"Ми з Оленою Шуляк, Лесею Забуранною, Романом Грищуком, Юлією Гришиною, Денисом Масловим, Тарасом Тарасенком намагалися у будь-який спосіб переконати, що такого не можна робити. Що завтра місцеві сесії підуть по Медведчуку, десь щесь по якомусь політичному лідеру. Що міська рада - це про комфортне, чисте та безпечне місто, а не про політику Єдиного бренду. Що киян турбують справжні проблеми міста, які вимагають вирішення прямо на цій сесії: що Полігон #5 вичерпав свій ресурс, і те, що там може статися трагедія як 5 років тому на Грибовицькому сміттєзвалищі. Що на Заводі Радікал - вул. Червоноткацька, Дарниця 6-7 тонн ртуті розміщені майже під відкритим небом прямо зараз. Що Дарницька ТЕС, її полігон під відкритим небом пилує під час посух і містяни на вул. Здолбунівській можуть вдихати алюміній, барій, берилій, миш'як, мідь, нікель, ртуть, свинець, бор, кадмій, мідь, залізо, цинк під час пилових бур. Що Бортницька станція аерації вимагає екстренної модернізації очистки, оскільки кияни страждають від нестерпного запаху на Бортничах і Харківському масиві. Що Сміттєспалювальний завод "Енергія" на вул. Колекторній при спалюванні нашого домашнього сміття виділяє в повітря пил, вуглекислий газ, хлор, аміак, важкі метали та інші шкідливі речовини, бо не встановлені відповідні фільтри. Що загазованість міста Київ від автомобілів по міжнародним рейтингам IQAir в теплий сезон весь час нас утримує в топ-5 найзабрудненіших міст Світу. А депутати скликали ПОЗАЧЕРГОВУ СЕСІЮ не для того, щоб прийняти рішення з цих питань. Ні! Вони вирішили підтримати людину, яка з якихось "дуже не зрозумілих нікому причин", під час війни на Донбасі, стала багатшою саме в напрямках торгівлі з Росією та ОРДЛО. Як усі ті, хто голосував за цю Раду, на це можуть дивитися без розпачу?" - резюмував Маріковський.

Як повідомлялось, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Прокуратура просила заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн. 19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

21 січня Київрада на позачерговому засіданні звернулася до президента, парламенту та генпрокурора припинити політичний тиск: "Не розколюйте суспільство!".