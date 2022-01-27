Во время стрельбы в Днепре один из раненых поднял тревогу, - МВД

Один из раненых во время стрельбы в Днепре поднял тревогу. Другие военнослужащие забаррикадировались в комнате отдыха, не пустив туда стрелка.

Об этом рассказал на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не могу обойти (вниманием. - ред.) героизм бойцов Национальной гвардии, которые активно сопротивлялись правонарушителю и, рискуя собственной жизнью, забаррикадировали помещение, не давая таким образом поставить под угрозу жизнь других военнослужащих смены, которые находились в комнате отдыха. А также героические действия другого военнослужащего, который был трижды ранен. Тем не менее, он смог убежать и оперативно сообщить все дежурные службы о сигнале тревоги и начать соответствующее реагирование", - рассказал Енин.

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Командующий Нацгвардией Николай Балан объяснил, что в комнате, куда не смог попасть Рябчук, находились 8 безоружных военнослужащих. В целом же стража, в которой произошло чрезвычайное событие, насчитывала 23 военных. Из них пятеро несли службу на постах, остальные находились в спальных помещениях.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.