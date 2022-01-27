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Во время стрельбы в Днепре один из раненых поднял тревогу, - МВД

Во время стрельбы в Днепре один из раненых поднял тревогу, - МВД

Один из раненых во время стрельбы в Днепре поднял тревогу. Другие военнослужащие забаррикадировались в комнате отдыха, не пустив туда стрелка.

Об этом рассказал на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не могу обойти (вниманием. - ред.) героизм бойцов Национальной гвардии, которые активно сопротивлялись правонарушителю и, рискуя собственной жизнью, забаррикадировали помещение, не давая таким образом поставить под угрозу жизнь других военнослужащих смены, которые находились в комнате отдыха. А также героические действия другого военнослужащего, который был трижды ранен. Тем не менее, он смог убежать и оперативно сообщить все дежурные службы о сигнале тревоги и начать соответствующее реагирование", - рассказал Енин.

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Командующий Нацгвардией Николай Балан объяснил, что в комнате, куда не смог попасть Рябчук, находились 8 безоружных военнослужащих. В целом же стража, в которой произошло чрезвычайное событие, насчитывала 23 военных. Из них пятеро несли службу на постах, остальные находились в спальных помещениях.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Автор: 

Днепр (4439) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153) Енин Евгений (328) Рябчук (33)


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Топ комментарии
+19
Читати вмієте?
"...в кімнаті, куди не зміг потрапити Рябчук, перебувало 8 беззбройних військовослужбовців ..."

А тепер Ви поясніть як Ви голими руками можете зупинити людину зі зброєю.
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27.01.2022 19:16
+19
Не все так просто, як здається на перший погляд.

1. Забагато непричетних жертв для помсти .
2. Втікав у бік Донецької області.
3. І дуже цікаво, хто так швидко оприлюднив кроваве відео.

У гібрідній війні з рашкою може бути багато фсб-них провокацій.
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27.01.2022 19:35
+16
Это не установлено и не факт что вообще было. Даже если неуставные были реакция мягко говоря черезмерная. И как сюда вписать выстрел в голову гражданской женщине? По тому как он действовал ни о каком состоянии аффекта и речи не идет. А уж после видео где он рассказывает, как убивал вариант, что он просто больной на голову ****** наиболее реален..
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27.01.2022 19:41
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думай уважно, перед тем как уважно печатать
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27.01.2022 20:01 Ответить
прочти ещё раз новость, можно даже трижды, потом возвращайся и если ещё останется совесть - удалишь свой комментарий.
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28.01.2022 08:52 Ответить
Поранений дав сигнал тривоги - героїчний вчинок свою роботу виконав повністю і достойно. Вахтерша не відкрила двері - герой. 8 війскослужбовців без зброї сховались - молодці дякуємо, що живі і здорові. Ну а де всетаки система охорони завода. Стратигічного завода. Де подальше переслідування? Може такий повний бардак, вештання всіх без зброї і призвів до колосальних встрат.
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27.01.2022 19:40 Ответить
Вахтер реально герой. А стрелок как-то очень грамотно сдался, видимо жить хочет.
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27.01.2022 19:53 Ответить
видимо в намеченом месте куда он так рванул - кураторы кинули и не явились, а потому и пришлось сдаваться.
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27.01.2022 20:04 Ответить
Он остановил машину и добрался автостопом. В общем вел себя адекватно. Социально. Был трезв. И так быстро сдался? Замерз? Мог бы погулять на свободе. Напиться.
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27.01.2022 20:44 Ответить
я думаю любая система защиты не рассчитана на то, что нарушителем будет кто-то из своих, у которого будет доступ к оружию и полное доверие от остальных. Вроде как очевидно? Или не выдавать оружие никому и приставить к каждому караульному по ещё одному караульному для надзора а к тем ещё по два? К чему это вообще сказано?
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27.01.2022 19:54 Ответить
Така думка для гражданської людини нормальна. Можливо це нормально для сторожів та приватних охоронців. Але для караула військового підрозділу це повне не виконання свої службових об'язків. Держава ставить 23 бійця на охорону стратигічного об'єкту і це вже передбачає важність і небезпеку поставленого завдання. Якщо один з них виявися ворогом, це не привід не охороняти об'єкт. Всі статути і правила виписані кров'ю, нехтування правилами, втрата пильності тільки додає втрат. Добавте 8 рік війни.
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27.01.2022 20:17 Ответить
я написал прямой вопрос, что должно было быть дабы избежать подобного? Откуда вам известно, преследовал кто-то его или нет? С дивана то он оконечно сподручнее писать и гадать...
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27.01.2022 20:23 Ответить
Мені це відомо із розповіді злочинця, яка викладена прямо тут. Після караульного приміщення він прийшов до прохідної заводу, де вбив вахтершу, яка одна чинила йому опір. Вона не відкрила йому двері і він змешений бух ходити по заводу, де на огорожі перерізав дріт і переліз через стіну. На це потрібен час, ніхто його не переслідував. Щодо дивана, саме на ньому я з відзнакою закінчив стаціонари двох спец школ МВС і маю невеличне уявлення про внутрішні війска. Крім того на цьому ж дивані я пройшов строкову службу де довелось нести караульну службу, як часовим так і розводящим. Те, що нам показали по факту це повний бардак. За роки моєї служби такого я не не бавичив. Раніше за це керівництво просто вбивало.
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27.01.2022 21:22 Ответить
отак склади і підірвали
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27.01.2022 20:05 Ответить
сейчас прибегут защитнички и напишут, шо в комнате отдыха закрылась ещё одна партия "буллеров" над бедною дытыною.
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27.01.2022 19:52 Ответить
Идиотов, пытающихся оправдать убийцу 5 безоружных людей в т.ч. женщину на ЦН полно! Наверное адвокаты на пенсии с давно заплесневелыми мозгами здесь сидят!
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27.01.2022 20:01 Ответить
Не не, тут матёрые убийцы сидят. С пеной у рта рассказывают в подробностях, какая планка западает после первой жертвы и какая эйфория накрывает…
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27.01.2022 20:33 Ответить
Оправдать такое невозможно ,нужно попытаться понять причины,чтобы предотвратить в будующем.
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28.01.2022 00:04 Ответить
интересно, что скажет, как объяснит обвиняемый, если, конечно, ему дадут сказать Правду.
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27.01.2022 20:03 Ответить
пцр тест делали ?
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27.01.2022 20:10 Ответить
Интересно, как после тревоги убийца еще тынялся какое-то время по заводу?
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27.01.2022 20:39 Ответить
Так завод по площади как райцентр. И на каждом перекрестке там нет блок-постов. Тем более, он там уже хорошо ориентировался на местности. Не думаю, что за ним выдвинулась рота спецназа супермгновенного реагирования.
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27.01.2022 21:21 Ответить
Трижды раненый , убежать, поднять тревогу, герой- перебор в эпититах
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27.01.2022 20:43 Ответить
Та всех героями *лядь сделайте че уж там. Читаю комменты и худею, столько хейта, мнений, все исходят на понос. Сидели бы лучше на стуле ровно и не совали свой нос куда не надо.
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27.01.2022 20:58 Ответить
А ты чего суешь?
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27.01.2022 21:12 Ответить
Тебя спросить забыл.
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27.01.2022 21:28 Ответить
Очередная "Gun free zone" доказала, что трупов всегда больше там, где есть один нелегальный ствол и нет легальных, чем когда у всех есть легальные стволы.
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27.01.2022 21:13 Ответить
Какой то очень странный вывод.
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27.01.2022 21:22 Ответить
Виходить що стрілок ціленаправлено знищував сослуживців.І це наводить на думку що над ним знущались,ось терпець і урвався.
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27.01.2022 21:32 Ответить
оператор видеонаблюдения и контролер кпп тоже знущались?
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27.01.2022 21:40 Ответить
А дальше просто крыша поехала.
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27.01.2022 22:08 Ответить
она у него поехала еще с детсва...а в армии просто вава в головке обострилась
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27.01.2022 22:14 Ответить
Я что то не понимаю, что именно выдают за "героизм" ?

Преступник не был ни ликвидирован, ни задержан, ни блокирован...

ГДЕ ГЕРОИЗМ !?
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27.01.2022 21:35 Ответить
Какую нахер тревогу??? самому себе что-ли... Ах да как же я не догадался сообщил установленным сигналом начальнику караула
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27.01.2022 21:37 Ответить
Пора уже легализировать оружие! Идиот зная что все вооружены не станет предпринимать радикальные меры!
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27.01.2022 23:57 Ответить
У всех погибших БЫЛО ЛЕГАЛЬНОЕ оружие, Как это им помогло?
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28.01.2022 21:58 Ответить
де було, на поясі, в кишені, за спиною?
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28.01.2022 22:17 Ответить
У первого погибшего оно было на расстоянии вытянутой руки... справа от него пирамида с оружием, в том числе и ОФИЦИАЛЬНО закрепленное за ним. У офицера был пистолет.
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28.01.2022 22:31 Ответить
де був, і він бачив, що у нього стріляють?
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28.01.2022 22:38 Ответить
Да посмотри видео... Все происходит в оружейке.
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28.01.2022 22:49 Ответить
де був, і він бачив, що у нього стріляють?
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28.01.2022 22:54 Ответить
Вот видео... Справа это ряды автоматов.
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28.01.2022 23:25 Ответить
Выстрел часового или в караулке уже является сигналом тревоги....Ах я забыл стреляли из АКМ с ПБС (прибор бесшумной беспламенной стрельбы) одиночными пулями уменьшеной скорости....
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28.01.2022 22:57 Ответить
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